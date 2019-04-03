Я оказалась родственницей Наполеона и Александра I

Только повзрослев, я научилась отвечать на вопрос, почему я не такая, как все. Видите ли, я - брюнетка с карими глазами и смуглой кожей при абсолютно русских родителях и голубоглазой сестре. То ли подкидыш, то ли цыганенок, то ли еще какой-нибудь залетный голубь. Не скажу, что этот факт меня удручал, но вызывал вопросы.

Потом, когда благодаря профессии и перестройке для нас открылись все аэропорты мира, обладателем нестандартной внешности стало быть выгодно. «Ведите своих туристов к нам!» - одинаково кричали мне турки, испанцы, венесуэльцы и болгары. «Надо знать родной язык», - ворчали молдаване и греки. А азербайджанцы с армянами делали скидки на фрукты. Кто точно никогда не принимал за свою, так это прибалты. В Эстонии после моих публикаций меня прессовали, из Литвы депортировали - ну и ладно, все это можно пережить. Обрывки цветных снов, в которых неизменно присутствовали море, небо и черепичные крыши я списывала на творческое воображение, пугающее количество похожих на родственников лиц, встреченных на греческих островах – на семейные легенды.

Два генеалогических исследования, заказанных историкам, подтвердили: 10 поколений моих предков по материнской и отцовской линии были русскими и православными, и выяснять, кто «подпортил» кровь южной ноткой, смысла уже как-то и нет.

И тут вдруг в интернете выскочила реклама медико-генеалогической лаборатории «Генотек» с предложением 50-процентной скидки на тест ДНК, который обещал выяснить этническую составляющую. И мы с мужем решились...

Изучая геном человека, можно в целом судить о том, кем были предки этого человека. Но это не имеет отношения к национальности.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Типичный коктейль русского человека

Через некоторое время курьер привез нам коробки в серебристой упаковке, похожие на дорогой одеколон. Там лежали колбочки, в которые нужно было плюнуть, и подробные инструкции, как это сделать правильно. Как оказалось, это целая наука! За полчаса до этого нельзя целоваться, пить и курить, и наплевать следует строго определенное количество, чтобы, соединившись со специальным гелем, слюна превратилась в нечто, из чего выделяют ДНК. У меня с первого раза что-то не срослось и пришлось плевать еще раз.

Осталось только ждать. Рука так и просит написать «с замиранием сердца», но это будет неправдой. Замирать было нечему, потому что мы были уверены в результатах. Я, конечно, стопроцентно русская с небольшим леваком кого-то из дедов в сторону Греции. Мужу-белорусу почему-то казалось, что он татарин. Нет правда: он братался с татарами на рынках, покупал правильное, халяльное мясо и был вполне счастлив. Как и я.

Но вот итоги экспертизы готовы. Открыв заветный файл, муж вытаращил глаза, а я с полчаса сидела молча, не зная - то ли смеяться, то ли плакать. Потрясло меня даже не то, что муж вместо белорусо-татарина оказался итальянцем. А то, что у меня на первое место выскочила... литовская кровь! Кровь страны, которая несправедливо и обидно три с половиной года назад меня вышвырнула. И в которой, если я туда приеду, меня за мою книгу «Кто кого предал?» посадят в тюрьму. А теперь оказывается, что несколько сотен лет назад мои предки были литовцами!

Результат теста "Этнический состав". Фото: скриншот с сайта

Справедливости ради скажу, что кровей во мне оказалось еще много: польская, белорусская, русская, украинская, эстонская, шведская, венгерская и множество самой разной балканской.

- Типичный коктейль стопроцентно русского человека, - улыбнувшись, прокомментировала это врач-терапевт Мария Степковская. - Состав, характерный для открытого общества. Чистых по крови можно найти только в закрытых этнических группах, где запрещено было смешивать кровь религией.

Хотите знать, что было дальше? 95 процентов моих друзей и знакомых тесту не поверили, заявив, что это мошенничество. Дополнительная информация (мы параллельно с генеалогическим сделали еще и медицинский тест. - Г. С.) не помогла: гипертония, близорукость встречаются в определенном возрасте у каждого первого. То, что обнаружились чисто семейные болезни типа атопического дерматита или непереносимости лактозы, тоже мало кого убеждало - это списывали на случайность. Поэтому вариантов не было - пришлось договориться о личной встрече и интервью с директором «Генотека» Валерием ИЛЬИНСКИМ. Он оказался биологом, относительно недавним выпускником МГУ, как и два других сооснователя - Артем Елмуратов и Кирилл Петренко. История появления этой лаборатории поучительна и приятна: когда пришло время решать – уезжать ли из России, чтобы заняться наукой, они решили остаться и создать собственную компанию. И стали одними из первых, кто начал предлагать генетические тесты массово. В 2010-м году об этом новшестве почти никто не знал. Сейчас в их базе несколько десятков тысяч генетических паспортов

Валерий Ильинский.

У ДНК национальности нет

- Многие считают, что национальность по тесту ДНК определить нельзя.

- И правильно! Национальность к генетике не имеет никакого отношения, потому что это не врожденное качество, а приобретенное. Люди довольно часто путают национальность и этническое происхождение. Человек может быть черным и считать себя евреем. Этническое происхождение означает лишь то, что ваши предки принадлежали к определенной популяции.

Нет понятия гена той или иной нации. Есть множество разных генетических вариантов, которые часто встречаются в одних народах и редко в других. Изучая геном человека, можно в целом судить о том, кем были предки этого человека. Но это не имеет отношения к национальности.

- И что? Не могу же я предъявить свой генетический паспорт литовским пограничникам!

- Нет. Но вы можете, например, приехать в Португалию, и, если у вас корни от евреев-сефардов, вам могут выдать гражданство.

- А мне мой анализ ДНК выдал такую фразу: «Вы унаследовали 1251 мутацию от неандертальцев. Это выше, чем у 84% клиентов». Я в шоке, потому что дальше написано: «У неандертальца должны быть массивные надбровные дуги, низкий лоб и выдающийся широкий нос с развитыми носовыми камерами, с функцией защиты от холодного воздуха». Сами видите - у меня ничего этого нет!

- Неандерталец - это боковая ветвь эволюции человека. Тупиковая ветвь, потому что эти люди вымерли. Но они скрещивались с нашими предками, когда жили на одной и той же территории. У среднего европейца примерно 1% вариантов унаследован от неандертальцев. Кроме внешних черт, которые иногда могут проявляться, а иногда нет, есть и иные. Например, предрасположенность к диабету 2-го типа связана с мутациями, которые европейцы унаследовали именно от неандертальцев. То, что вы получили определенный набор маркеров от неандертальца, говорит лишь о том, что ваши предки - европейцы. Азиаты с неандертальцами не скрещивались, поэтому у них этих генов нет.

Общие корни с королевой

- Читала в отзывах о вашей работе примерно следующее: «Я узкоглазый, восточного типа, а мне выдали результат, что я на 100 процентов восточноевропеец...» Или: «Я голубоглазый и светлый, а у меня нашли татарскую кровь»...

- Критика бывает двух типов. Первая - когда результаты теста не соответствуют ожиданиям. Приятно же искать в себе голубую кровь и верить, что ты выходец из королевских семей Англии, Франции или Италии. Человек ожидал, что он будет французом, а генетический тест показывает другое. Но предки большей части современных жителей нашей страны жили на территории России!

Вторая часть критики касается терминологии и ответов на вопрос, что такое этнос, национальность, популяция. В отличие от России на Западе все более четко: национальность - это вопрос гражданства. А все остальное - происхождения. Одна из кандидаток в президенты США на будущих выборах 2020 года Элизабет Уоррен сделала генетический тест, чтобы доказать, что у нее были предки-индейцы. Дональд Трамп спорил с ней в Твиттере и проиграл.

Часть списка знаменитостей, с которыми спецкор Галина Сапожникова оказалась в родстве.

- А вот у меня нашли в потенциальных родичах Наполеона, королеву Викторию, несколько шведских королей, мужа королевы Елизаветы герцога Эдинбургского, Людовика XV, а также Николая II с Александрой Федоровной. Я могу себя считать обладательницей голубой крови?

- Нужно разделять две вещи. Происхождение в плане этнического состава - это одно. А наличие общих предков - другое. Многие жители России имеют такие же мутации в митохондриальной ДНК, что и некоторые члены династии Романовых. Но вы не прямая наследница Николая II, а просто имеете с ним общих предков. И этот общий предок мог жить и тысячу лет назад, и десять тысяч, и двадцать.

- Мало того, я обнаружила родство с... останками ладьи викингов. Что у меня может быть общего с деревянным кораблем?

- Археологи сейчас довольно активно применяют генетический метод. Если обнаруживают останки человеческого материала и делают для них генетическое исследование, мы можем определить, что у вас и у тех людей, которые плыли на этом корабле, были общие предки.

IQ зависит от родителей

- Все вроде бы логично. Но, Валерий, убейте, не верю, что можно по генам определить врожденный талант. А у вас в лаборатории такой тест тоже есть.

- Тест «Талант и спорт» позволяет определить генетическую предрасположенность к 30 олимпийским видам спорта. У каждого организма есть особенности: у кого-то мышцы склонны к выносливости, у кого-то - к силе: у одного кости плотные, у другого нет. Эта информация влияет на успешность спортсменов. В элитном спорте генетические тесты применяются очень активно. Есть даже отдельное направление - спортивная генетика, она активно используется при подготовке спортсменов к Олимпиадам. Генетический тест определяет, с одной стороны, риски спортивных травм, с другой - помогает выяснить некоторые особенности организма, например, силу или выносливость.

- Допустим. Но разве можно было при моем рождении определить по ДНК, что у меня будет тяга к сочинительству? Это же вопрос образования, но не крови!

- Если говорить про таланты, то у ученых пока нет биологического объяснения того, как склонность к математике связана с генетикой. Есть исследование, в котором у американских школьников нашли связь между оценками по математике и определенными мутациями в ДНК. Как это работает биологически, пока никто не знает. Это не говорит о том, что, если у человека есть такие мутации, он гарантированно будет отличником. Важны факторы окружающей среды - куда ребенок ходит, чем занимается. Но генетика играет значительную роль в определении такого параметра, как уровень IQ, который на 80% зависит от генов родителей.

- А физиком будет человек или лириком – этот тест определить позволяет?

- Нет. Генетики изучают те вещи, которые можно оценить количественно. Уровень IQ можно оценить в цифрах. А что такое лирик? Какая должна быть оценка, чтобы считать его хорошим или плохим? Генетических исследований, которые показывали бы взаимосвязь с физикой или с лирикой, к сожалению, нет.

Генетических войн не планируется

- Генетика интересна государству?

- Первые государственные программы по диагностике генетических заболеваний были сделаны в США в 70-х годах прошлого века для евреев-ашкенази. В Иране с 80-х годов есть своя государственная программа. Массовое исследование в 2010-х годах было проведено в Исландии. В чем их смысл? В том, что с помощью генетических тестов ученые пытаются выявить людей с определенными мутациями, у которых могут развиться те или иные заболевания. Простая задача – найти рисковую группу людей и оздоровить. В России такого пока даже близко нет.

- Почему?

- У каждой такой программы есть своя цена. Последние исследования показывают, что добавление одного года жизни женщинам с раком молочной железы с помощью такого генетического теста стоит примерно 2 тысячи евро. Каждый дополнительный год, который женщина выигрывает за счет ранней профилактики стоит государству несколько тысяч евро. Много это или мало? Стоит ли это делать? Особенно учитывая то, что эти несколько тысяч евро нужно потратить сейчас, а результат может быть через 10 лет?

- А зачем государству важно знать этнический состав?

- Нет государственных программ по определению этнического состава!

- Есть. В Эстонии. Там правительство профинансировало госпрограмму по сбору генетического материала, чтобы пополнить биобанк. Так вот: зачем Эстонии, члену НАТО, на минуточку, данные о составе населения?

- Полагаю, что им не важен этнический состав. Цель – собрать генетическую информацию, чтобы потом применять в медицине.

- Значит, генетических войн в ближайший век на планете не планируется?

- Представить себе создание генетического оружия с технической точки зрения довольно сложно. Мутации не настолько сильно отличаются, чтобы на одну нацию какое-то вещество действовало, а на другую нет.

- То есть, это - из области сказок, что какой-нибудь свиной или птичий грипп были изобретены специально, чтобы поразить представителей определенной нации?

- В любой сказке есть доля реальности. Тот же ВИЧ не затрагивает определенную долю европейцев, которые к нему устойчивы, но при этом этой устойчивости нет ни у жителей Азии, ни у жителей Африки. Является ли ВИЧ генетическим оружием? Конечно, нет, потому что 99 % европейцев точно так же подвержены этому заболеванию, как и все остальные. Всегда есть определенная доля людей, которые могут быть к тому или иному заболеванию устойчивы. Но есть и те, кто не устойчивы. Поэтому представить себе генетическое оружие пока что невозможно.

Генетика станет массовой

- Как представляете себе варианты дальнейшего развития науки генетики?

- Есть фантастический фильм 1997 года - «Гаттака», в котором рассказывали про некое утопическое будущее, когда признаки детей выбирают в момент зачатия в пробирке, причем там же происходит и редактирование. Мы сейчас подошли примерно к этому самому состоянию. Футуризм, предсказанный в 1997 году, становится реальностью. Сейчас будущему ребенку можно сделать генетический тест еще в пробирке и предсказать, какие у него могут быть заболевания. Эксперименты китайских ученых показывают, что эти эмбрионы можно уже и отредактировать.

Куда мы пойдем дальше? В горизонте 100-200 лет сказать сложно. Но понятно, что будет в следующие 10-20: генетика станет массовой. У каждого человека будет свой генетический паспорт. И медицина, которая сейчас лечит не человека, а болезнь, будет трансформироваться так, чтобы лечить человека с учетом его индивидуальных особенностей. И если человек унаследовал какую-то патогенную мутацию от своих родителей, скорее всего, ее можно будет исправить. Пока что это фантастика. Но я думаю, что через 10 лет такое редактирование генома станет нормальной медицинской технологией.

- Непонятно только, что по этому поводу скажет Господь Бог…

Директор медико-генеалогической лаборатории «Генотек» Валерий Ильинский.Фото: Галина САПОЖНИКОВА

ГРАДУСЫ

Нам ближе алкоголь, чем молоко

- Существуют ли генетические заболевания наций? Я читала, например, что белорусы якобы не склонны к ВИЧ...

- Это неправильная интерпретация научных исследований. Есть определенная мутация CCR5, которая защищает ее обладателя от заражения некоторыми штаммами вируса иммунодефицита. Вирус должен попасть в клетку человека, а мутация делает так, что он внутрь попасть не может. И даже если попадает в кровь, заражения не происходит. Но эта мутация встречается примерно у 1% жителей Европы в целом - и у россиян, и у белорусов, и у украинцев, и у немцев. Остальные 99% этой мутацией не обладают.

- То, что финно-угры генетически не усваивают алкоголь, - факт известный. А вот про то, что русские генетически якобы не воспринимают молоко, - слышу впервые...

- Не усваивать молоко - это вообще-то норма. У всех людей в детстве вырабатываются определенные ферменты, которые позволяют его усваивать. Но примерно с 14 лет этот фермент, который необходим для усваивания лактозы - он называется лактаза, - у некоторых перестает вырабатываться. У русских таких людей примерно половина (по другим данным - 5%. - Ред.). У азиатов - гораздо больше. А финны, наоборот, в среднем усваивают лактозу довольно хорошо. Эта мутация возникла у древних людей, которые занимались производством молока и потребляли его уже во взрослом возрасте.

- А склонность к алкоголизму передается по наследству?

- Конечно! С точки зрения метаболизма у многих русских с алкоголем все хорошо, он прекрасно усваивается без побочных эффектов. Но это позволяет людям проще становиться алкоголиками. Но то, что у нас такая генетика, еще не говорит, например, о том, что я алкоголик и ухожу в запои. Важны и другие факторы.

В чем вы правы, так это в том, что есть набор наследственных заболеваний, которые характерны для тех или иных наций: у евреев-ашкенази есть свои наследственные заболевания, у якутов - свои. В разных популяциях у разных народов разная частота мутаций.

- Какие заболевания наиболее характерны для России?

- Семейная тугоухость, муковисцидоз, фенилкетонурия. Эти болезни относительно часто встречаются и у других европейцев. И редко у жителей Ирана, например.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Как чукчи становятся китайцами

- Такие исследования делают во всем мире различные фирмы, - говорит заведующая лабораторией анализа генома Института общей генетики РАН, д. б. н. Светлана Боринская. - Но надо понимать, что в ДНК никакой этнической принадлежности нет и быть не может. Какую национальность назвали люди, сдавая тест, такая и будет в базе данных. При этом, условно говоря, даже если у человека все четыре бабушки и дедушки чукчи, он все равно может считать себя русским. Так что устанавливается родство с группами людей, которые сдавая образцы, называли свою национальность. Второй момент: как у российских фирм, так и у западных, которые занимаются генетическими исследованиями, есть свои перекосы в ответах.

- В каком смысле?

- Оценку делают по так называемым референтным базам данных. Фирма собирает собственные сведения о происхождении людей и данные их генетического анализа. Точность зависит от того, какие образцы удалось собрать. Если по России у фирмы мало данных, то, условно говоря, чукча будет записан китайцем, потому что это самая близкая к нему группа. И человек с удивлением узнает, что у него большой процент китайских предков. Чтобы выдать адекватный ответ, нужно сделать определенную географическую сетку и из каждой точки страны собрать образцы. Кстати, именно такой подход позволил идентифицировать террориста-смертника, взорвавшего бомбу в аэропорту «Домодедово». У преступника оказалась редкая гаплогруппа Y-хромосомы, которая встречалась только в определенном районе Ингушетии. А этот район по счастливому совпадению был в базе данных генетиков.

Большинство наших фирм собирает ДНК людей, которые сами пришли с какими-то вопросами. Это не репрезентативная выборка, а группа любопытных и довольно обеспеченных людей, живущих неподалеку. Аналогичная проблема у западных фирм.

- А что по поводу генетических тестов для определения склонности к тому или иному виду спорта?

- Да, исследования показали, что определенный ген влияет на аэробный обмен в мышцах. Одни его варианты дают больший эффект для стайеров, другие - для спринтеров. Но здесь есть принципиальный момент: эти эффекты обнаружены при сравнении средних показателей двух групп людей. Если же мы смотрим конкретного человека, то не можем напрямую перенести эти результаты, полученные на группе. Потому что у человека есть еще 20 тысяч генов, которые могут взаимодействовать с этим «спортивным» геном и сдвигать эффект в самые разные стороны. Допустим, вашему ребенку нравится фигурное катание, но по генам это противопоказано, а рекомендовано бегать на лыжах. Если вы не дадите ему заниматься тем, к чему у него душа лежит, я считаю, что это плохо. Надо пробовать - где получается, там и отлично.

- Что вы думаете о генетических анализах, выявляющих предрасположенность к наследственным заболеваниям?

- Их делать надо, они могут спасти жизнь. Хороший пример подала Анджелина Джоли. Ее ругали: мол, зря она сделала операцию (голливудская красавица удалила обе груди, опасаясь рака молочной железы. - Ред.). Но она была права, поскольку исследования показали, что риск заболеть превышает 80 процентов. И разумнее лечь на операционный стол, чем всю жизнь сидеть на пороховой бочке. А гены, которые касаются спорта, таким эффектом не обладают. Вклад отдельного гена в результат на уровне 3 - 5 процентов.

Ярослав КОРОБАТОВ.