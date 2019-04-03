2019-04-03T13:26:10+03:00
Умные вещи

День мобильного телефона: как «кирпичи» выходили в Интернет

В 2017 году объем трафика, потребляемый мобильными устройствами, впервые превысил трафик стационарных компьютеров
Екатерина БАРАНОВА
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iPhone 3G стал первым телефоном, позволяющим скачивать и устанавливать приложения через интернет-магазинiPhone 3G стал первым телефоном, позволяющим скачивать и устанавливать приложения через интернет-магазинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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3 апреля 1973 года инженер американской корпорации Motorola Мартин Купер впервые в мире позвонил по сотовому телефону, и с тех пор этот день отмечается повсюду как «День мобильника». А через 30 лет сотовые стали частью всемирной сети: в них появилась функция беспроводного протокола передачи – WAP. В 2017 году объем трафика, потребляемый мобильными устройствами, впервые превысил трафик стационарных компьютеров.

О том, как менялись наши сотовые телефоны с появлением мобильного Интернета, «КП» рассказали сотрудники кафедры «Телекоммуникационные системы» НИУ МИЭТ, которая на протяжении двух десятков лет непрерывно собирает коллекцию «звонков» из прошлого.

ДОРОГО-БОГАТО

Nokia 7110 был первым в России аппаратом, который поддерживал функцию WAP, то есть, позволял загружать и передавать данные по сети Интернет.

- Мы могли просматривать интернет-страницы, делать закладки, – рассказывает старший научный сотрудник кафедры Елена Омельянчук. – Но о привычных нам сегодня функциях вроде использования электронной почты речь, конечно же, еще не шла. Экраны были маленькие, на них помещалось всего несколько строк текста. К тому же, стоило это удовольствие баснословных денег.

Действительно, загрузка 1 Мбайта трафика обходилась в 10-15 долларов. Базовых станций стандарта 2G, которые поддерживали WAP-услуги, было очень мало (5-6 на город с миллионным населением), и загрузка страницы могла занимать около часа. Чтобы оптимизировать этот процесс, у Nokia 7110 была даже отдельная функция: отключение загрузки графики.

Nokia 7110 был первым в России аппаратом, который поддерживал функцию WAP

Nokia 7110 был первым в России аппаратом, который поддерживал функцию WAP

И это уже во втором поколении мобильной связи! Мобильная связь первого поколения вообще была аналоговой. «Это значит, что для каждого абонента необходимо было выделить отдельный канал. Стандарт NMT-450 (стандарт 1G), например, поддерживал до 180 абонентов в радиусе 40 км от базовой станции. В цифровых системах то же количество информации передать гораздо легче. Это как переход от телевидения аналогового вещания к цифровому, с той только разницей, что телевидение – это более массовый продукт», – поясняет Омельянчук.

Для сотовых же систем 2G к одной базовой станции можно было подключить уже около тысячи абонентов. Сигнал стал цифровым, скорость передачи информации существенно увеличилась, а стоимость услуг, наоборот, снизилась. Есть подсчеты, из которых следует, что в первом поколении на среднюю зарплату в России можно было говорить по мобильному телефону всего 13 минут. Во втором поколении зарплаты хватало уже на три часа!

Одним из первых представителей телефонов второго поколения стал Motorola M70, выпущенный в 1997 году. Этот телефон уникален тем, что он не имел сим-карты в нашем привычном понимании, прошивка делалась «под» конкретного оператора связи. Это было крайне неудобно, т.к. в случае утери или порчи телефона у вас не было возможности восстановить контакты. Да и сменить оператора было крайне проблематично. Из привычных нам функций телефон мог только отправлять SMS-сообщения (не более 160 символов на латинице).

Новые телефоны имели более широкий набор функций, постепенно завоевывая репутацию помощника, а не просто средства связи. Например, в Nokia 1280, несмотря на всю его простоту и непритязательный дизайн, был календарь, будильник, минимальный набор игр, фонарик и даже FM-радио.

Siemens C75 имел уже полноценный планировщик с возможностью создавать заметки и отмечать встречи, календарь поддерживал функцию напоминаний о днях рождения, также был калькулятор, конвертер валют, небольшая камера с возможностью видеозаписи до 30 секунд, а самое главное – появился русскоязычный сервис Т9. Дисплей этого телефона имел 9 строк и поддерживал уже 65 тысяч оттенков цветов.

Siemens C75 имел уже полноценный планировщик с возможностью создавать заметки

Siemens C75 имел уже полноценный планировщик с возможностью создавать заметки

У Motorola SLVR L7 была камера с 4-x кратным зумом и ЖК-дисплей с поддержкой 260 тысяч оттенков цветов. Пользователи могли использовать любой MP3 файл в качестве звонка и загружать мелодии на телефон.

Интересно, что главное достоинство этих устройств – их небольшие размеры – постепенно превратилось в недостаток.

У Motorola SLVR L7 была камера с 4-x кратным зумом

У Motorola SLVR L7 была камера с 4-x кратным зумом

ИНТЕРНЕТ В КУЛАКЕ

- Если Вы помните, то в обиходе первые сотовые телефоны называли «кирпичами», – говорит доцент кафедры ТКС, кандидат технических наук Александр Тимошенко. – У них был огромный корпус, антенна, которая выдвигалась, как у рации. Крупные кнопки. Носить с собой такую бандуру было очень неудобно. Поэтому разработчики старались уменьшить размер и вес устройств. Со временем антенну спрятали в корпус, сделали процессоры меньшего размера, – в общем, производители активно гнались за миниатюрностью аппаратов. И дело дошло до того, что телефон стал практически помещаться в кулаке. Правда, к тому времени мобильный интернет стал куда популярнее. И дешевле. В итоге надо было печатать письма, управлять действиями на экране, а в нашем распоряжении были только стилусы и джойстики, как например, у Siemens C75 или Fly Q200.

Бурный рост количества потребляемых услуг, да и вообще мобильных телефонов, был вызван появлением стандарта 3G, благодаря которому мы сегодня так привыкли к видеотелефонной связи, играм и просмотру фильмов на телефоне.

Кстати, сам стандарт 3G был разработан еще в далеком 1999-м, но широкое распространение он получил с массовым выпуском таких телефонов, как Sony Ericsson G900 и iPhone 3G. Эти телефоны уже имели встроенный интернет- браузер, поддерживали возможность отправки электронной почты через email-клиент, Bluetooth, Wi-Fi и имели функцию синхронизации с компьютером через USB-разъем. Пользователи этих телефонов уже могли редактировать изображения, устанавливать фотографию контакта телефонной книги. У Sony Ericsson G900 было 2 камеры – фронтальная 5 мегапикселей и вторая камера для видеозвонков.

iPhone 3G стал первым телефоном, позволяющим скачивать и устанавливать приложения через интернет-магазин.

Примерно в то же время происходит переход на оплату счетов за мобильную связь в рублях; тарифы за услуги связи продолжают снижаться.

Принципиальное отличие третьего поколения от второго заключалось в использовании более широкой полосы частот, за счет чего сильно возросла скорость передачи данных и существенно расширился набор услуг.

Но и тут возникли проблемы. В первую очередь, для операторов связи: скорость увеличилась, Интернет подешевел, и со временем пользователи стали предпочитать мобильные звонки по бесплатному Скайпу звонкам через сотового оператора. С распространением соцсетей и блогов, а также с появлением первых смартфонов ситуация вообще дошла до критической: голосовая связь практически уступила место моментальным сообщениям. Звонки остались в моде у поколения «45+» – все остальные стали абонентами Интернета.

В ПОГОНЕ ЗА ЭНЕРГИЕЙ

Почти все то, что сегодня ассоциируется у нас с мобильными телефонами, стало возможным с внедрением стандарта 4G. Самым главным отличием от предыдущих поколений стала скорость передачи данных. Она не просто увеличилась, но стала такой, что пользователи смогли получать очень широкий спектр услуг, находясь в дороге. Посудите сами: сейчас страница сайта открывается в момент перехода по ссылке, тогда как в системах 2G это занимало минуты, если не часы. Загрузка фильма в 500 Мбайт в 3G занимала от получаса до нескольких часов, в то время как сейчас для этого требуется не больше пяти минут. Интернет действительно стал полностью мобильным, а телефон делает практически то же, что и обычный компьютер (сверх того выступая в качестве достаточно неплохой фото- и видеокамеры).

Одним словом, сравнивая первые телефоны, поддерживающие WAP, и современный гаджет с 4G, мы сравниваем летательный аппарат братьев Райт и нынешние космические корабли.

Впрочем, современные телефоны до сих пор поддерживают все предыдущие поколения, начиная со второго. Это делается по очень простой причине: если у оператора недостает ресурсов для того, чтобы обеспечить связью всех желающих (как, например, бывает в новогоднюю ночь), части абонентов предоставляются услуги более ранних стандартов. В голосовой связи эта разница практически не ощущается. К тому же отключить поддержку более поздних стандартов можно и самостоятельно, чтобы сэкономить заряд батарейки.

Это стало достаточно серьезной проблемой, уже начиная с третьего поколения, а в четвертом заряд аккумулятора просто перестал «успевать» за быстрым ростом энергопотребления устройств. Постепенно мы начали использовать внешние аккумуляторы, или пауэрбанки, синхронизировать данные разных устройств; в обиход вошли всевозможные «умные» вещи, подключающиеся к нашим «умным» мобильным телефонам, смартфонам.

СКОРО МОБИЛЬНИК ПОДРУЖИТСЯ С БЕСПИЛОТНИКОМ?

Все эти тенденции, вместе с развитием сенсорных технологий, приводят к необходимости перехода к новым стандартам, обеспечивающим еще более высокую скорость передачи данных. Мы хотим быть онлайн постоянно, получая услуги высокого качества независимо от того, находимся ли мы дома или на работе, в машине или в поезде, в магазине или на пробежке. Технологии 5G на самом деле уже на подходе: в конце марта американский сотовый оператор Verizon объявил о скором запуске сетей 5G в двух городах Чикаго и Миннеаполисе, а оборудование с поддержкой предварительной версии стандарта 5G уже установлено на вышках связи в России и предоставляет доступ по LTE стандарту. Короче, одной ногой мы уже в 5G. Что будет потом, представить сложно.

- Будет 6G, – говорит Александр Тимошенко. – А там, помимо еще большего увеличения скорости, будет усовершенствованы и сами гаджеты. Возможно, это будут даже не мобильники, а какие-то высокотехнологичные аппараты с управлением несколькими беспилотными летательными аппаратами, например. Представьте, вы заказываете пиццу и летит она к вам не с каким-то курьером, а с беспилотником. Мне кажется, уже сейчас до реализации таких идей недалеко. Надо только решить, как сделать так, чтобы эта высокоскоростная техника не поломалась, и пицца ненароком не «доставилась» на голову какому-нибудь пешеходу, который ее совсем не ждет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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