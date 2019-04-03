2019-04-03T12:55:20+03:00
Спорт

Система видеоповторов решит судьбу Кубка России по футболу

Российский футбольный союз получил разрешение на использование видеоарбитров
Сергей КИРИЛЛОВ
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Напомним, что система видеоарбитров впервые заработала на наших стадионах во время чемпионата мира-2018Напомним, что система видеоарбитров впервые заработала на наших стадионах во время чемпионата мира-2018Фото: REUTERS
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Сегодня состоятся первые полуфинальные матчи Кубка России по футболу. «Локомотив» сыграет в Москве с «Ростовом» (начало в 19.00), а «Урал» примет тульский «Арсенал» (17.00). На этих играх впервые у нас обычным арбитрам будет подсказывать электронный помощник VAR (Video assistant referee).

Напомним, что система видеоарбитров впервые заработала на наших стадионах во время чемпионата мира-2018. Но вот в матчах внутреннего календаря еще не применялась. Разрешение на их использование РФС получил только во вторник, и вот сразу решил обкатать новинку на полуфиналах Кубка станы.

Бригады, которые будут просматривать моменты и сообщать свое решение судье на поле, расположатся в мобильных фургонах на территории стадионов.

- Мы признательны ИФАБ (Международный совет футбольных ассоциаций) и ФИФА, что они, изучив наши материалы по подготовке судей и видеоассистентов, приняли положительное решение по использованию на матчах Олимп Кубка России ВАР в режиме live уже сейчас. Российский футбол входит в новую эру - внедрения и применения самых современных технологий. Уверен, это сделает наш футбол более зрелищным и востребованным для зрителей, - прокомментировал новость президент РФС Александр Дюков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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