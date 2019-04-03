2019-04-03T13:27:28+03:00
Политика

Украина запретила любые прямые авиаперелеты в Россию

Теперь попасть в Москву по воздуху можно только через Минск, Стамбул или другие иностранные аэропорты
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Запрет не распространялся на нерегулярные рейсы между Украиной и РФЗапрет не распространялся на нерегулярные рейсы между Украиной и РФФото: GLOBAL LOOK PRESS
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«Лучше, чем никогда», - по всей видимости, спохватились в правительстве Украины после того, как политик и общественный деятель Виктор Медведчук и бывший кандидат в президенты Украины Юрий Бойко накануне первого тура выборов президента слетали на чартерном борту в Москву. Их прилет и встреча с премьером России Медведевым вызвали такое бешенство у украинских властей, что рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в их отношении.

При этом, что характерно, никто ничего не нарушил. Регулярное прямое авиасообщение с Россией на Украине было запрещено еще в 2015-м. Но политики полетели на частном самолете. И пограничники не могли их не выпустить. На заседании правительства 3 апреля было решено «исправить ошибку».

- Запрет не распространялся на нерегулярные рейсы между Украиной и РФ, которые совершались воздушными судами, незарегистрированными в РФ, что создавало угрозу национальной безопасности Украины, гражданской безопасности и порядку. Предлагается установить запрет на совершение нерегулярных рейсов, перелетов между Украиной и государством-агрессором за исключением рейсов, полетов, необходимых для обеспечения миссий международных организаций ООН, ОБСЕ и МККК. Прошу поддержать, - попросил коллег глава МВД (!) Арсен Аваков. И единогласно поддержали.

Осталось запретить окончательно поезда и закрыть границу насовсем, достроив «стену», возведение которой возобновилось на днях. И ввести визовый режим. Ждем.

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Еще недавно Владимир Путин с большим скептицизмом отвечал на вопрос "Есть ли на Украине партия мира?" Но за десять дней до выборов президента Украины в Москве внезапно объявился кандидат в президенты Юрий Бойко в сопровождении вечного российско-украинского переговорщика Виктора Медведчука. Представители Незалежной были приняты премьером Дмитрием Медведевым, а формальным поводом для разговора был газовый вопрос во всей его полноте (подробности)

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Кто-то из специалистов-дизайнеров посчитал: если взять за образец бюллетень с прошлых выборов президента Украины, то на выборах нынешних он будет длиной 1 метр 20 сантиметров. Такой формат понадобится, чтобы вместить рекордное число кандидатов, решивших побороться за главный пост страны, - 44 человека! Всем, конечно, очевидно, что реальных борцов можно пересчитать по пальцам одной руки. Но это была бы не Украина, а чопорная Европа или суровая Россия, если бы важное политическое действо тут не постарались превратить в цирк-шапито (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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