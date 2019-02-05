2019-02-05T13:47:14+03:00
Общество

Украина сократила периодичность курсирования поездов в Россию

Теперь рейсы Одесса-Москва-Одесса и Харьков-Москва-Харьков будут доступны не ежедневно, а через день
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Поезда из Одессы и Харькова будут ездить в Москву не ежедневно, а через деньПоезда из Одессы и Харькова будут ездить в Москву не ежедневно, а через деньФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Компания "Укржелдорога" значительно сократила периодичность курсирования пассажирских поездов между Москвой и Одессой с Харьковом. Такие меры в пресс-службе предприятия объяснили "стремительным падением пассажиропотока".

"С 5 февраля поезда №24/23 Одесса - Москва - Одесса и №20/19 Харьков - Москва - Харьков будут курсировать не ежедневно, а через день", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Здесь же отмечается, что в 2018 году "Укржелдор" перевезла в Россию 772,9 тыс. пассажиров. Тогда как в 2017-м данный показатель был на 20% больше.

При этом ранее компания уже отменила прямые рейсы в Россию из Ивано-Франковска, Черновцов, Кременчуга и Чернигова. Используемые для этих целей составы были переведены на внутригосударственных маршрутах.

Сайт kp.ru писал о том, что в Киеве неоднократно заявляли о неизбежности полного прекращения железнодорожного сообщения с Россией, поскольку граждане Украины якобы стали гораздо реже ездить на территорию соседнего государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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