2019-04-03T13:30:26+03:00
Выборы президента Украины 2019

Сергей Хрущев: Нет, Зеленский - не Рейган. Американцы - за Порошенко. Но они не поддержат его открыто во всех фальсификациях

Об этом проживающий в США сын бывшего советского лидера рассказал нашему обозревателю Александру Гамову в эфире Радио "Комсомольская правда" [видео, аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Сергей ХрущевСергей ХрущевФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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- ...Сергей Никитич, вы же там, в США, все-таки за Рейгана когда-то голосовали, при Рейгане, кажется, там уже жили…

- При Рейгане я тут не жил и за Рейгана не голосовал.

- Тем не менее… Хотелось бы ваше мнение… Знаете, на Украине - там Зеленский идет в президенты… Актер, комик... Не напоминает ли это какой-то американский сценарий?

- Нет, американский сценарий это не напоминает, к Америке это отношения, я думаю, не имеет.

Думаю, что Зеленский выплыл потому, что все остальные украинцам жутко надоели.

Сергей Хрущев из США: «Нет, Зеленский - это не Рейган. Американцы - за Порошенко. Но не думаю, что они поддержат его открыто во всех фальсификациях»

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И Порошенко, и Тимошенко, и все остальные, которые там дерутся друг с другом и при которых все равно будет хуже, чем раньше.

А тут появился какой-то человек с улицы, который что-то предложил. И на этом фоне - такого беспредела, большинство - относительное - решило проголосовать за него.

В американских вариантах и Рейган, и все остальные – это были кандидаты, которые исповедовали свою идеологию, они исповедовали свою политику.

При Рейгане была твердая антисоветская политика: нужно, так сказать, Советский Союз прижучить. Ну и так как там еще была проблема с Картером, как вы знаете, и Картер не смог вовремя обменять людей, которых захватили в Иране... А Рейган пообещал, что он это сделает, и избирателям показалось, что это сильная личность.

А Зеленский - совершенно не сильная личность, это просто другой человек… Ну, как, скажем… Ну, я бы не называл его впрямую…

- Как Трамп?

- Нет, нет, как в России вот этот бегает по улицам-то и кричит…

- Ну, не будем сейчас о России… У нас здесь много кто-бегает по улицам. Но вот вы смотрите и читаете американские СМИ. Если сквозь эту призму все оценивать – то, что происходит на Украине – как вот это все?..

- Никак здесь это не оценивают. Это прошло совершенно незамеченным, потому что, как я понимаю, американцы поставили к власти Порошенко, и им совершенно не нужен никакой Зеленский.

И никто еще, который, если он станет президентом, будет куда менее управляемым, а, может, совсем стать неуправляемым. Поэтому американцы, конечно, поддерживают Порошенко. А в связи с тем, что сегодняшняя украинская деятельность здесь мало кого интересует, тут волнует всех Трамп, отчет Мюллера, который показал... (что Россия в президентских выборах в США незамешанных. - А.Г.) Ну, и ещё стена (на границе с Мексикой. - А.Г.), которую хочет строить Трамп…

Поэтому я нигде в американской прессе вообще не видел ничего, кроме такого - мельком - упоминания, что на Украине прошли выборы, и будут через три недели повторные, а там - посмотрим.

- То есть, руки никто не заламывает – ах, Порошенко может проиграть – такого нет у вас?

- Нет, такого нет. Думаю, что они значительно умнее и вся эта схема смены власти - она отлажена здесь, так сказать, и украинская… (в том числе. - А. Г.)

Я вот только что сегодня смотрел фильм «Рассекреченный» - о том, как ЦРУ меняло власть в Ливии и охотилось на Каддафи. Вот они тоже хотели Каддафи поменять, и в конце концов поменяли. Только Янукович убежал, а вот Каддафи… Но преемники его, - те, кто захватил власть, оказались не теми людьми, на которых можно было ставить, которые могли что-то делать…

- То есть, украинский сценарий?

- Украинский сценарий? Нет, это нечто другое.

Я думаю, что Порошенко постарается сделать все, чтобы выборы в следующем туре устроить в свою пользу. Не думаю, что американцы будут открыто ему помогать во всех фальсификациях, скорее, они будут смотреть со стороны. И я не убежден, что Порошенко выиграет второй тур...

- Ну, понятно. Ну, извините, что я вас прямо передвинул аж в эпоху Рейгана в начале интервью.

- Да-да, насчёт Рейгана - это вы далеко хватили.

- Погорячился.

Как голосовали кандидаты в президенты Украины.«Всё будет на Украине хорошо», «Победа демократии на Украине уже случилась» - кандидаты в президенты незалежной проголосовали на выборах и пообещали избирателям перемены, процветание, счастье

ИСТОЧНИК KP.RU

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