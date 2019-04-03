Росстат: треть российских семей экономит на обуви, четверть — на еде

Росстат посчитал, какой минимальный доход должна иметь семья, чтобы не нуждаться в самом необходимом. Путем опроса 60 тысяч домохозяйств выведена средняя по стране цифра: 58,5 тысяч рублей. При этом если семья растит троих детей, то ей требуется 82 тысячи.

По данным того же Росстата, средняя зарплата по России в 2018 году составила 43 381 руб., то есть если муж и жена трудоустроены, то на жизнь должно хватать всем. А безработица у нас маленькая — менее 5%.

На практике картина получается совсем иной: 79,5% семей заявляют, что испытывают трудности. Внезапная поломка холодильника становится катастрофой для 53% семей — денег на внеплановую замену нет. Так же, как и на срочный поход к стоматологу. В каждой третьей семье ходят круглый год в одной и той же обуви: средств на сапоги и ботинки по сезону не хватает. Люди заявляют, что отказывают себе в одежде, лекарствах и продуктах питания (см. инфографику).

Росстат посчитал, какой минимальный доход должна иметь семья, чтобы не нуждаться в самом необходимомФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Насколько угрожающей выглядит цифра о том, что почти 80% семей отказывают себе в необходимом?

- Недовольство этих 80% своим уровнем жизни не переходит в политическую плоскость, с этой точки зрения нет поводов беспокоиться, - сказал «КП» доктор экономических наук, профессор Высшей школы экономики Иосиф Дискин. - В идеале оно должно переходить в мотивацию искать дополнительный заработок и повышать квалификацию, но к сожалению это происходит только у 10-15 процентов. А остальные мирятся со своим положением, формируют культуру бедности: «Да, мы испытываем проблемы, но ничего с этим делать не будем». Главное, чтобы подрастающее поколение не унаследовало эту культуру бедности, а искало пути приложения усилий. Не секрет, что сегодня у нас число вакансий существенно превышает число безработных. Но не хватает желающих работать интенсивно. Известный пример: когда открывали завод "Фольксваген" (в Калужской области), людей для него искали в пяти соседних областях. Местные жители были не готовы работать 8 часов в день при том, что зарплата значительно повышала бы их жизненный уровень. «Мы лучше продолжим ходить в одной паре обуви, ничего страшного, зато не будем напрягаться». Что касается самого исследования Росстата, то оно выполнено не вполне профессионально. Как можно выводить общую цифру в 58,5 тысяч рублей для всей России, да еще и на основе субъективных ощущений? Это очень напоминает разговор Бендера с Шурой Балагановым: «Сколько вам нужно денег для счастья»?