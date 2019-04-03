2019-04-03T14:42:48+03:00
Выборы президента Украины 2019

Как мы звонили Зеленскому по номеру, который выложил в сеть Ляшко

Лидер «Радикальной партии» опубликовал мобильные телефоны победителя первого тура президентских выборов и его спонсора - Игоря Коломойского [видео]
Александр КОЦ@sashakots
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Зеленский этим номером не пользуется уже года четыреЗеленский этим номером не пользуется уже года четыреФото: REUTERS
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Скандал в благородном семействе, Ляшко обидели. Принадлежащий Игорю Коломойскому канал «1+1» в одном из сюжетов «засветил» номер телефона лидера «Радикальной партии».

«Пьяные сотрудницы его штаба в избирательную ночь бьют журналистов и царапают им глаза. Да, в отместку за поведение штабистки я не заблюрила правильный номер телефона Олега Валерьевича», - пояснила остросюжетную линию журналистка «1+1» Ольга Василевская.

Жить пану Ляшко стало дюже невмоготу, обозвал он журналистку «какой-то идиоткой» и пожаловался общественности в надежде на сочувствие: «Вот уже второй день меня спамят тысячами сообщений и звонками со всего бывшего СССР!» Но лишь пуще принялась общественность тыкать в кнопки смартфонов и глумить нардепа нерадивого. И придумал радикал месть лютую или, как говорят серьезные политики, ответ асимметричный. Выложил он в открытый доступ мобильные номера владельца телеканала Игоря Коломойского, его предвыборного протеже Владимира Зеленского и, до кучи, гендиректора «1+1 медиа» Александра Ткаченко.

У Коломойского уйма телефонов, после нашего общения он их поменял, - прокомментировал «КП» пранкер Алексей «Лексус» Столяров Фото: Иван МАКЕЕВ

У Коломойского уйма телефонов, после нашего общения он их поменял, - прокомментировал «КП» пранкер Алексей «Лексус» СтоляровФото: Иван МАКЕЕВ

Такой удачей было грех не воспользоваться. Шутка ли - телефон без пяти минут президента сам в руки приплыл. А ведь с Зеленским давно поговорить хотелось. И заходил я через его помощников с разных сторон, но понимания так и не нашел. Составил список вопросов, набрал заветные цифры, а робот женским голосом мне и говорит, дескать набранный мной номер «не обслуговуеться». И по-английски об этом же дублирует - для верности. То есть не просто человек кнопку «выкл» нажал, а уже давно от этого номера отказался. Его-то я и решил узнать у Игоря Коломойского, спасибо опять же Ляшко за координаты. Но там - лишь англоязычный автоответчик.

- У Коломойского уйма телефонов, после нашего общения он их поменял, - прокомментировал «КП» пранкер Алексей «Лексус» Столяров. - А Зеленский этим номером не пользуется уже года четыре. Мы последний раз дозванивались ему в 2014 году, тогда, кстати, трубку у него вырвал Коломойский, и разговор у нас был очень напряженный. А Ляшко и сам мой номер выкладывал, когда я ему писал от имени Павла Губарева. До 500 звонков в день, в основном - маргиналы со всего мира: Израиль, США, Грузия... Но среди звонивших - 10 процентов выражали благодарность.

Не удалась месть радикала, пришлось и свой номер блокировать - а ведь им депутат пользовался с 1998 года. И накликал Ляшко на себя напасть новую, страшную.

«Требую, чтоб Ляшко публично извинился за «идиотку», - не унималась журналистка Василевская. - Или следующим номером опубликую нецензурную переписку Ляшко с влюбленным в него безответно однопартийцем, которую бережно храню в своем столе уже пару месяцев. И не собиралась сливать по причине собственной порядочности».

Что ж, вряд ли из этой переписки мы узнаем что-то новое о Ляшко. А о порядочности украинской журналистики - пожалуй.

Как голосовали кандидаты в президенты Украины.«Всё будет на Украине хорошо», «Победа демократии на Украине уже случилась» - кандидаты в президенты незалежной проголосовали на выборах и пообещали избирателям перемены, процветание, счастье

ИСТОЧНИК KP.RU

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