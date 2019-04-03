Умер актер Алексей Булдаков
В среду, 3 апреля, умер Алексей Булдаков - любимый миллионами советский актер театра и кино, народный артист России. Печальную новость сообщил президент фестиваля театра и кино «Амурская осень» Сергей Новожилов в своем Instagram.
"Светлая память, не стало Леши Булдакова", - написал он у себя в социальных сетях.
Всего неделю назад актеру исполнилось 68 лет. Он продолжал играть в спектаклях и участвовать в жизни театра. Российским зрителям Алексей Булдаков знаком, прежде всего, как исполнитель главной роли в фильме "Особенности национальной охоты", однако за все время карьеры он снялся во множестве различных полнометражных картин и сериалов. Так, например, его дебютным в кинематографе стал фильм "Сквозь огонь".
В пресс-службе Гильдии актеров кино Союза кинематографистов уже также подтвердили факт гибели артиста. Согласно их данным, Булдаков находился на гастролях.
"У него оторвался тромб", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника.
ИСТОЧНИК KP.RU
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