Умер актер Алексей Булдаков

В среду, 3 апреля, умер Алексей Булдаков - любимый миллионами советский актер театра и кино, народный артист России. Печальную новость сообщил президент фестиваля театра и кино «Амурская осень» Сергей Новожилов в своем Instagram.

"Светлая память, не стало Леши Булдакова", - написал он у себя в социальных сетях.

s_v_novozhilov Светлая память ,не стало Леши Булдакова...#друзья #минск #friends #алексейбулдаков#москва

Всего неделю назад актеру исполнилось 68 лет. Он продолжал играть в спектаклях и участвовать в жизни театра. Российским зрителям Алексей Булдаков знаком, прежде всего, как исполнитель главной роли в фильме "Особенности национальной охоты", однако за все время карьеры он снялся во множестве различных полнометражных картин и сериалов. Так, например, его дебютным в кинематографе стал фильм "Сквозь огонь".

В пресс-службе Гильдии актеров кино Союза кинематографистов уже также подтвердили факт гибели артиста. Согласно их данным, Булдаков находился на гастролях.

"У него оторвался тромб", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника.