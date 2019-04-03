Перед смертью Алексей Булдаков был без сознания

Звезда фильма "Особенности национальной охоты" скончался в возрасте 68 лет. Причиной смерти Алексея Булдакова стал оторвавшийся тромб.

О смерти актера сообщил президент фестиваля театра и кино "Амурская осень" Сергей Новожилов. По его словам, у Алексея Булдакова оторвался тромб. Это и стало причиной смерти звезды.

"Сказать нечего, шок, царство небесное...", - написал Сергей Новожилов. По его словам, ему позвонила директор Гильдии актеров кино и театра России Валерия Александровна Гущина и сказала эту печальную новость.

Булдаков приехал в Улан-Батор. Актер вызвал такси в гостиницу, но вовремя вниз не спустился. Сотрудники гостиницы долго стучались в его номер, но он не открывал. Когда им удалось попасть в номер, то Алексея Булдакова нашли без сознания.

Неделю назад Алексею Булдакову исполнилось 68 лет. В сентябре он приезжал в Благовещенск на фестиваль "Амурская осень".

Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка Алтайского края. Окончил Молодежную театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени А.П.Чехова в 1969 году. До 1981 года работал в театрах Павлодара, Томска, Караганды, Рязани. В 1993 году переехал в Москву.

В кинематографе дебютировал в 1982 году в фильме "Сквозь огонь". Снялся в нескольких десятках картин и телесериалов.

svkolosova Алексей Булдаков знаменитым на всю страну стал после фильма "Особенности национальной охоты"

По-настоящему знаменитым на всю страну стал после фильма Александра Рогожкина "Особенности национальной охоты" в 1995 году, где сыграл роль генерала Иволгина. Впоследствии снялся в продолжении этого фильма "Особенности национальной рыбалки". Лента вышла на экраны в 1998 году.