Питер или Москва: где меньше аварий и травм в гололед?

Санкт-Петербург

Сообщения из города похожи на военные сводки: «Город парализован пробками», «Чиновники в выходные вышли на расчистку снега», «Выписаны многомиллионные штрафы», «Депутаты потребовали ввести в Петербурге режим ЧС и привлечь к уборке снега армию», «Врио губернатора Александр Беглов ввел особый режим и лично расчищал снег на одном из участков Петроградской стороны», «Есть пострадавшие на льду»...

Все это ситуацию не исправило

Давно ставшие местным мемом «сосули» дополнились фразами «Эта сторона улицы особо опасна при снегопадах» и «Старожилы припоминают: такие непролазные сугробы в городе наблюдались на прошлой неделе».

Сразу после новогодних каникул врио губернатора Александр Беглов раздал чиновникам лопаты своего имени.

Москва

Снег идет, столица едет

В сентябре 2018 года в России вступил в силу ГОСТ Р 50597, направленный на снижение аварийности и гибели людей на дорогах. Одно из основных требований отсутствие снега и льда на улицах города (проезжая часть плюс тротуары) спустя 3 5 часов после снегопада. Во время снегопада каждые 5 см должны прометаться.

Москва, учитывая плотность транспортного и пешеходного потоков, почти 10 лет живет по еще более жестким правилам: три часа - для внутригородских дорог и два часа для МКАД. Никакого льда и снега на тротуарах.

Когда во время рекордного снегопада 26 27 января за сутки выпал почти метр, столичные коммунальщики работали круглосуточно.

Самый безопасный город

В городе около 20 миллионов квадратных метров тротуаров и 80 миллионов квадратных метров дорог обрабатываются ПГМ. 12,5 миллионов жителей и 5 миллионов транспортных средств. При этом, согласно статистике ГИБДД и Минздрава, последние несколько лет столица самый безопасный город России: здесь самый низкий в стране уровень травматизма и аварийности по причине зимней скользкости. К такому результату привела разработанная в 2011 году подробная технология зимней уборки. Она учитывает все: количество осадков, температуру воздуха, интенсивность движения на разных дорогах, дорожное покрытие... В арсенале столицы пять видов реагентов под разные температуры. Причем для проезжей части и тротуаров - разные.

СПОР ДВУХ СТОЛИЦ ПОДРОБНОСТИ

Санкт-Петербург

Что случилось с городом на Неве?

История вопроса

• Четыре года назад местные традиционалисты и экономисты пришли к консенсусу. Одним показалось, что предки, обходившиеся при уборке улиц без новомодной химии, не дураки были. Другие подсчитали: песок и соль на порядок дешевле современных реагентов.

Итог: накат на дорогах, пробки в 9 баллов, пыльные бури весной.

Показалось мало, и...

• Два года назад председатель Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимир Рублевский решил отказаться и от соли. Вопрос даже выносили на обсуждение. С перевесом в два процента победили адепты чистой обуви и белого снега. Эксперты и специалисты оказались в стане проигравших.

Итог: рост аварийности и травматизма из-за гололеда в 2 раза.

В Петербурге за сугробами красот не было видно.

• В этом году решено не сбрасывать снег в море, чтобы не засорять его.

Итог: очереди самосвалов у не справляющихся снегоплавильных пунктов и сугробы размером с двухэтажный дом на улицах.

Что сейчас

Все перечисленное проходило на фоне стандартной снежной зимы. Да, в этом году выпало осадков на 50% больше, чем в прошлом году. Но последние несколько лет были не сильно богаты на снег. Чередование заморозков и оттепелей превратило город в огромный каток.

Отсутствие реагентов печально сочетается с недостатком уборочной техники. Последний раз парк техники частично обновляли в 2010 году. Срок работы уборочных машин от пяти до восьми лет. Прибавьте тот факт, что при работе исключительно с песком они изнашиваются гораздо быстрее.

Для жалоб на сугробы и лед запустили круглосуточную горячую линию.

Все это подтолкнуло врио губернатора Александра Беглова к мыслям о необходимости в корне пересмотреть «бессолевую диету».

Москва

100 рублей в месяц тратит Москва на обеспечение безопасности одного человека в зимний период.

Пешеходные зоны обрабатываются комбинированным материалом, состоящим на 50% из мраморной крошки и на 50% - из природных солей (о составе подробнее читайте на странице 7 этой вкладки). На квадратный метр тротуара в месяц приходится всего 640 г антигололедного средства, половина из которого - мрамор.

На квадратный метр высыпается 3,24 кг реагентов. К примеру, в Финляндии экологи посчитали, что без вреда для природы допустимо высыпать за зиму до 8 кг реагентов на квадратный метр.

Состав антигололедных средств в Москве более щадящий для окружающей среды, чем в Финляндии, так как доля хлорида натрия в составах снижена и заменена на биоразлагаемую соль формиат натрия. А мраморная крошка, попадая на газон, улучшает фильтрацию и воздухообмен.

За несколько лет, по данным экологического мониторинга, состояние почв в столице значительно улучшилось, снизилось засоление, и 97% газонов вдоль дорог здоровы.