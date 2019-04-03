Заблуждения россиян о реагентах: астма, аллергия, ржавые машины, убитая обувь и больные лапы у собак

Каждую зиму находятся те, кто начинают возмущаться и требовать вернуть стандарты уборки улиц к дедовским методам. А то и вообще их не убирать веками без противогололедных материалов (ПГМ) жили. Корреспонденты «КП» отправились к специалистам, чтобы узнать, надо ли носить под мышкой дога, отчего разваливается обувь, действительно ли ржа съедает автомобиль быстрее, чем моль шубу, и как долго дышать реагентом, чтобы тебе гарантированно выписали больничный.

Аллергия и реагенты несовместимы

Встретившийся с корреспондентами эксперт был убедителен. Он предложил сомневающимся густо посолить воду в блюдце и оставить ее на несколько часов. Результат предсказуем: вода испарится, соль останется. Так вот: антигололедные средства это соли. Они не испаряются.

Врачи от земли ссылаются на личную практику. По их словам, зимой жители крупных городов действительно страдают от сухости слизистых. Единственная причина сухой воздух в помещениях изза батарей. Рецепт: чаще проветривать и пользоваться увлажнителем воздуха.

От кислорода ржавеет всё

Владелец московской автомастерской Андрей Лейкин поделился наблюдением: автовладельцы на грязных машинах приезжают к нему с проблемами в два раза чаще, чем на чистых.

У таких, говорит Андрей Юрьевич, машина и летом ржавеет. Зимой просто есть на что свалить. Пользуясь случаем, пресеку давние споры о том, мыть или не мыть автомобиль зимой. Мыть обязательно! Под коркой грязи процесс разъедания не прекращается.

Позаботьтесь об антикоррозийном покрытии кузова и днища. Уберите сколы и трещины: они очаг ржавчины. Подкрашивать кузов и днище раз в год мало. В идеале осматривать автомобиль надо после каждой поездки по бездорожью. Ну хоть раз в квартал проверяйте!

В коррозии автомобилей многие винят реагенты. Хотя у современных ПГМ уровень воздействия на металл вдвое ниже, чем у соли, благодаря специальным ингибиторам. Но талый снег и атмосферный воздух промышленного города сами по себе агрессивны к автомобилям. Регулярная мойка и обработка антикорами, покраска сколов гарантия долголетия вашей машины.

В Москве используют антигололедные средства, которые по воздействию на металл не агрессивнее, чем атмосферный воздух промышленного города. Именно кислород виной тому, что металл покрывается ржавчиной. И в мегаполисе она быстро появляется вне зависимости от зимних посыпок.

Лапы в руки

Ветеринар Вероника Кирсанова с трудом представляет владельцев собак, не моющих им лапы после прогулки. Но на вопросы ответила.

Город в принципе вреден для собак. В первую очередь автомобильные выхлопы, общее отсутствие возможности вволю побегать, экологически вредная еда. Реагенты тоже в списке, но не на первых строчках.

Увы, не все собаки соглашаются обуваться.Фото: Олег ЗОЛОТО

Конечно, соль может раздражать подушечки лап, если они повреждены. Чем меньше собачка, тем нежнее кожа. Но мыть лапы после каждой прогулки в любое время года обязательно: и питомец здоровее, и квартира чище. Можно использовать защитные гели и мази, но самый простой и бюджетный вариант обычный вазелин. Специальная собачья обувь эффективна, но далеко не всякая собака согласится гулять в ботинках.

После прогулки лапы недостаточно протереть тряпкой между пальцами собаки почти всегда остаются комочки льда. Когда моете питомца, помассируйте лапы, чтобы между ними не скапливалось все принесенное с прогулки.

Натрий-хлорная туфелька

А сапоги и ботинки?! Для директора ателье по ремонту и пошиву обуви Антонины Лебединой это и не вопрос вовсе.

Который год наблюдаю странную тенденцию люди перестали чистить обувь. Количество продаж средств для ухода за обувью снижается из года в год. Белые разводы и налет жира на лаковых вставках самая частая претензия. Далее отклеившаяся подошва и разошедшиеся швы.

Не все сапоги годятся для зимы. Зачастую дорогая обувь сделана из такой нежной кожи, что ходить в ней можно разве что в театр. Многим даже обычная влага противопоказана. Поэтому для наших зим нужно выбирать обувь с водоотталкивающей обработкой.

Кроме натуральной кожи можно присмотреться к синтетическим материалам они и выглядят на ноге хорошо, и влаги не боятся.

Обрабатывать: сразу после покупки, когда убираете ее в шкаф в конце сезона и каждый день. Принеся кожаную обувь из магазина, смажьте ее водоотталкивающим средством. Можно пользоваться специальными гелями или аэрозолями. Перед выходом на улицу нанесите защитный крем. Придя домой, вымойте обувь. Сразу, пока грязь и соль не успели проникнуть в кожу.

Кстати

Что в тарелке, то и на дороге

Не поверите: мы реагенты едим, трогаем, мажем их на кожу... Все они, прежде чем попасть на рынок, проходят испытания на токсичность, аллергенность, проникновение через кожу и ингаляционное воздействие. По итогам выдается паспорт безопасности. Реагенты в Москве имеют 3-й (умеренно опасные) и 4-й (малоопасные) классы опасности. Для примера: пищевая соль и сода у нас на кухне 3й класс. Реагенты на тротуарах только 4й. Ни один московский антигололедный материал не вызывает аллергии и не оказывает ингаляционного воздействия. Если бы соль испарялась, то, сколько ни соли, суп был бы пресным, а в мире не существовало бы морей.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Какие компоненты современных реагентов можно найти на любой кухне.

• Хлорид натрия обыкновенная пищевая соль.

• Хлорид калия диетологи рекомендуют его как более полезный заменитель пищевой соли.

• Хлористый кальций его используют для ферментирования (сгущения) молочных продуктов. Как пищевую добавку (Е509) хлористый кальций также применяют в консервации джемов, фруктов и овощей. Если добавить его при солении огурцов, они будут отлично хрустеть. Врачи для восполнения кальция в организме рекомендуют давать раствор хлористого кальция даже детям. Также это соединение используют для лечения аллергии, ангины и кашля, оно используется в косметологии.

• Мочевина, или карбамид, эта добавка есть в жевательной резинке, муке и дрожжах, в кормах животных. Ее используют как увлажнитель в кремах для лица и средствах для волос.

• Формиаты соли муравьиной кислоты широко используются в медицине. Они проявляют противораковые и антибактериальные свойства. Ими подкармливают животных для улучшения усвоения пищи.

• Карбонат кальция, мраморную крошку, кладут в качестве разрыхлителя, регулятора кислотности, добавляют в зубную пасту, удобряют этим средством почву.

• Уксусная кислота мы заправляем ею салаты и поливаем пельмени.

• Еще одну группу реагентов - нитратов - можно найти в сырах (Е252).