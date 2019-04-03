В городах, где используют современные реагенты, зима безопасней для водителей и пешеходов

Какой метод борьбы со снегом и льдом дешевле? Этот вопрос с каждым годом становится все актуальнее. Интенсивность транспорта в странах растет, а глобальное потепление приносит снег и ледяные дожди даже туда, где о них никогда не знали.

Существуют три подхода к уборке города

1. Переждать. Ну снег, ну лед - дело житейское. Полежит и растает. Не растает - утопчем

Используется в странах, где зимы бывают редко либо жителей в городах мало. Потому нечищеные дороги и козьи тропы вместо тротуаров несут лишь временные неудобства.

Датчане, нидерландцы слушают сводки погоды как сообщения о налете вражеской авиации, готовые в любой момент смести с прилавков запасы продовольствия и домчаться до дома. Как правило, в этих странах при снегопадах жизнь в городах останавливается. Не ходит общественный транспорт, поезда, не работают больницы и школы.

В США до последнего времени также практиковали подход «спрятаться и переждать». Но вмешались экономисты. Они подсчитали: на несколько дней замершая из-за снега жизнь НьюЙорка обходится бюджету в сумму от 15 до 50 млрд долларов. Поэтому сейчас концепции пересматриваются. В том числе смотрят и на московский подход.

2. Из дедовского метода песок сыпется

Шведские ученые из дорожноисследовательского института VTI более пяти лет выясняли, что же дешевле содержать дорогу «в накате» и посыпать песком или чистить «дочиста» реагентами.

Оказалось, что песок и снежный накат обходятся государству дороже. Скорость движения на дороге со снегом падает в среднем на 20 км/ч, расход топлива увеличивается, резко растет число аварий. Страдает и экология: изза значительного увеличения выбросов выхлопных газов природа вдоль трасс с накатом страдает сильнее, чем изза реагентов.

Еще одно наблюдение от экспертов износ автомобилей от коррозии на дорогах с реагентами и без практически не отличался. Объяснений два.

1) Песок и крошка на дорогах со снегом способствовали износу лакокрасочного покрытия больше, чем реагенты. А снег разъедает металл не хуже соли.

2) Воздействие на металл современных реагентов значительно ниже, чем было раньше.

Выводы шведских ученых подтвердили и расчеты Финансового университета при Правительстве России, которые создали техникоэкономическую модель, позволяющую учесть все расходы зимнего содержания. Использование песка зимой дороже реагентов нужно значительно больше техники, обработки должны быть чаще, расходы на уборку песка весной с дорог и очистку ливневых канализаций в десятки раз превышают стоимость закупки материала.

И главное число аварий на дорогах, обработанных песком, значительно выше, чем на дорогах, очищенных до черного асфальта.

3. Обрабатывать и предотвращать

По такому принципу действует весь цивилизованный мир. Германия, Австрия, Канада, Франция и даже Норвегия и Финляндия (да, они тоже используют реагенты) предпочитают не допускать снега и льда на улицах. Дороги (и тротуары в крупных городах) обрабатываются реагентами заранее - до наступления гололеда или снегопада. И такой подход экономически оправдан по всем статьям.

Все больше городов России тоже переходят на мировой принцип. Главные федеральные трассы нашей страны давно обрабатывают ПГМ. Постепенно песок с улиц исчезает и в городах. Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Тюмень, Самара и многие другие переходят на современные подходы к уборке.

Во всех городах, где активно применяют современные (подчеркну это) реагенты, отмечается снижение числа ДТП и травм пешеходов: в Казани, Самаре и Екатеринбурге. В Москве с момента применения комбинированных материалов с мраморной крошкой на тротуарах удалось снизить уровень травматизма в три раза.

ЕСТЬ ВОПРОС

Зачем чистить дорогу до черного асфальта?

Безопасна та дорога, у которой коэффициент сцепления не ниже 0,3 единицы. Для примера: у чистого сухого асфальта коэффициент сцепления от 0,6 до 1,0 (в идеальных условиях). Влажный асфальт 0,3 0,4. Как только коэффициент сцепления колеса с дорогой падает ниже 0,3, количество аварий возрастает по экспоненте. У снега и гололеда коэффициент от 0,1 до 0,2.

ТЕХНОЛОГИЯ

Тонкости плавления

Почему реагенты плавят лед? Соль, попадая на лед, начинает растворяться, как растворяется сахар в чашке чая. Кристаллы разрушают молекулярные связи льда, и вода из твердого агрегатного состояния переходит в жидкое. Были сахар и чай - стал сладкий чай, были лед и соль - стала соленая вода. Если воду выпарить, то вода испарится, а реагент останется и снова станет твердыми кристаллами.

Снег сегодня - лед завтра

Любая машина, двигаясь по снегу, за счет трения шин разогревает поверхность дороги. Если машин мало, воздействие незначительное. Но если за сутки проезжает более 3 тысяч автомобилей, то на снежной поверхности изза трения шин появляется тонкая пленка воды, которая тут же замерзает. Кроме того, образуется колея, увеличивая риск попасть в аварию. Если допустить такой ледяной накат, то убрать его даже обычной техникой очень сложно. Чтобы не доводить до такого, перед снегом или заморозками дороги просыпают небольшим количеством реагента. Это так называемая превентивная обработка.

Рассол на дороге не даст осадкам прилипнуть к поверхности, и их можно будет легко смести.

А вот песок и гравий сыпать на чистую дорогу запрещено во всем мире. На асфальте эти материалы (называются фрикционными) снижают коэффициент сцепления похлеще, чем лед. Еще и «обстреливают» проезжающие автомобили.

Поэтому такую подсыпку используют, когда снег уже выпал, чтобы не дать ему смерзнуться, и автомобилистам приходится какое-то время месить песчаноснежную кашу.

А вот в гололед ни гравий, ни песок не спасут. Их сметает с ледяной поверхности движением машин и ветром.

Чем больше ног - тем крепче лед

На тротуарах такая же логика чем больше ног, тем быстрее появится лед. Чтобы люди не падали, пешеходные зоны обрабатывают комбинированным материалом смесью каменной крошки и разных солей. Пока соли плавят лед (что не происходит мгновенно), на тротуаре уже не скользко. Кстати, такой комбинированный метод используют и в Скандинавских странах. В Осло и Хельсинки стараются убрать гололед на улицах как можно быстрее и сыплют соль вперемешку с гранитной крошкой. А вот песок у них в городах запрещен. Почему? Расскажем на страницах 4 5 этой вкладки.

ТАК И СКАЗАЛА

Руководитель аппарата Ассоциации зимнего содержания дорог Анна КЛИМЕНТОВА - в интервью «КП»:

Российские города постепенно переходят на современную технику и противогололедные материалы. Но, например, в технологии метеопрогнозирования и наличия датчиков состояния покрытия на дорогах мы сильно отстаем. Так же, как и по методам утилизации снега. Мало где в России используются снегоплавильные пункты. Хотя и они, и метеопрогнозирование зимой значительно экономят бюджетные средства города, окупаясь за несколько лет.