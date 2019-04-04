2019-04-03T17:50:52+03:00
Наши права и льготы

Как оформить электронный талон на проезд в санаторий в 2019 году

О современном сервисе для людей с инвалидностью и других льготных категорий граждан рассказывают эксперты Фонда социального страхования
Анна НИКОЛАЕВА
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С середины весны растет поток лечебно-оздоровительных поездок в санатории. В прошлом году Фонд социального страхования (ФСС РФ) совместно с ОАО «РЖД» ввел полезный сервис, упрощающий оформление документов на проезд для льготных категорий граждан. «КП» узнала, как работает этот сервис в нынешнем году.

- Гражданин, входящий в льготную категорию, или его представитель обращается в региональное отделение ФСС РФ по месту жительства, - поясняют специалисты фонда. - Там оформляют электронный талон, подтверждающий право на получение бесплатного ж/д билета. Вся необходимая информация о льготнике поступает в цифровом формате на сервер ОАО «РЖД», и человек может обойтись без визита в железнодорожную кассу: оформить проездной документ через сайт.

Понадобится выполнить три несложных действия:

1. зарегистрироваться на сайте ОАО «РЖД» (www.rzd.ru), воспользовавшись любым гаджетом;

2. указать маршрут следования, дату отправления, поставить галочку в пункте «по льготе ФСС», выбрать поезд, вагон и место;

3. ввести личные данные: номер СНИЛС (свидетельство пенсионного страхования) и реквизиты паспорта.

При желании можно по-прежнему получать льготный ж/д билет и в кассе, но теперь достаточно будет всего лишь предъявить паспорт.

Электронный талон предоставляется гражданам льготных категорий при направлении: а) к месту лечения и обратно по путевкам, предоставляемым ФСС РФ; б) к месту санаторно-курортного лечения по путевкам, предоставленным органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере здравоохранения; в) к месту лечения при наличии медицинских показаний по направлению органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере здравоохранения.

Технология онлайн-оформления бесплатного проезда успешно прошла тестирование и внедрена в 78 регионах, где ФСС РФ выполняет полномочия по предоставлению гражданам льготных категорий бесплатного проезда к месту лечения и обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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