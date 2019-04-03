2019-04-03T18:18:53+03:00
Звезды

Московские гаишники заподозрили Дмитрия Хрусталева в пьяной езде

Артист отказался пройти медосвидетельствование, но уверят, что сделал это лишь из-за нехватки времени. Он спешил на съемку "Вечернего Урганта"
Анастасия ВАРДАНЯН
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Дмитрий Хрусталев.Дмитрий Хрусталев.Фото: Иван ВИСЛОВ
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"Мерседес", за рулем которого был известный шоумен Дмитрий Хрусталев, в понедельник, 2 апреля, привлек внимание гаишников. Для проверки документов автомобиль тормознули на улице Аргуновской. Артиста, который не сходит с телевизионных экранов, автоинспекторы не только не узнали, но и заподозрили в пьянстве за рулем.

- Ему было предложено пройти медицинское освидетельствование. Водитель отказался, после чего был составлен соответствующий протокол, - сообщили "Комсомолке" источники в правоохранительных органах.

Как удалось выяснить "КП", материалы направлены в Останкинский суд. Дмитрию Хрусталеву грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет.

Но, похоже, артист не унывает. Говорит, что будет пользоваться услугами водителя. Наказание он считает справедливым, хотя и уверяет, что в тот день был совершенно трезв.

- Он ехал на своем автомобиле в Останкино на съемку передачи "Вечерний Ургант". Проходить медосмотр не стал из-за того, что опаздывал в студию. Дмитрий очень ответственный человек и он не мог подвести съемочную группу. Никаких претензий к полиции у него нет. Они объяснили ему последствия отказа от процедуры и он сделал свой осознанный выбор, - рассказал "КП" директор артиста Анна Тригуб. - Безусловно, в тот день он был трезв. И лучшее тому подтверждение - это вышедшая в эфир программа.

Судебное заседание состоится уже в ближайшие дни. С большой долей вероятности Хрусталев станет пешеходом. Его доводы о спешке на съемку передачи роли не сыграют.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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