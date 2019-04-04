«Свободный сокол» взывает к справедливости

Такого мнения, в частности, придерживается генеральный директор ООО «Липецкая трубная компания «Свободный сокол» Игорь Ефремов. Он обратился с письмами в адрес главы Администрации президента Антона Вайно, главы МВД Владимира Колокольцева, руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, Генерального прокурора РФ Юрия Чайки с просьбой провести проверку законности действий в отношении его предприятия со стороны руководства УМВД по Липецкой области по заявлению ОАО «Липецкая энергосбытовая компания». Почему Ефремов пошел на столь решительный шаг?

Как сообщает «Росбалт», по итогам судебного разбирательства Арбитражный суд Липецкой области постановил взыскать с ООО «ЛТК «Свободный сокол» в пользу ОАО «ЛЭСК» 78 млн руб. задолженностей и пени. ЛТК «Свободный Сокол» погасила данную задолженность. При этом суд удовлетворил лишь часть финансовых претензий ОАО «ЛЭСК». Поэтому «ЛЭСК» обратилась в арбитражный апелляционный суд.

29 марта непосредственно накануне судебного заседания, назначенного на 1 апреля, в офис ООО «ЛТК «Свободный сокол» прибыли с обыском сотрудники СЧ СУ УМВД России по Липецкой области. Их сопровождали оперативники УЭБиПК УМВД России по Липецкой области. Ефремов с удивлением узнал, что месяц назад по заявлению представителей ОАО «ЛЭСК» было возбуждено уголовное дело. «В основание возбуждения уголовного дела… были положены гражданско-правовые отношения, являющиеся предметом спора по делу №А36-16165/2017 в Арбитражном суде Липецкой области», — сообщает гендиректор «ЛТК «Свободный сокол».

Ефремов сообщил «Росбалту», что по его мнению уголовное дело было возбуждено в «нарушение прямых требований УПК РФ об уведомлении о принятии процессуального решения заинтересованных лиц, ООО «ЛТК «Свободный сокол» о возбуждении уголовного дела не уведомлялось»

Комментируя данную ситуацию, генеральный директор ЛТК «Свободный сокол» напомнил о недавних словах президента России Владимира Путина на расширенной Коллегии Генпрокуратуры о необходимости «разумного подхода к уголовному судопроизводству». При этом возбуждение уголовных дел в стране продолжает использоваться в качестве инструмента силового давления на бизнес, дела возбуждаются на основаниях далеко не всегда «разумных», нередко в рейдерских целях.

Для справки сообщим, что ООО «ЛТК «Свободный сокол» выкупило основной фонд имущества – здания и сооружения, металлообрабатывающее оборудование, технику и проч. у банкротящегося предприятия ОАО «Липецкий металлургический завод «Свободный сокол». Благодаря этому было сохранено единственное в России и странах СНГ производство водопроводных труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ), порядка 1500 человек сохранили свои рабочие места и возможность иметь стабильный заработок, а Липецкая область не лишилась одного из крупнейших налогоплательщиков. Сегодня продукция компании пользуется большим спросом на рынке труб РФ, активно применяется при строительстве водопроводных сетей во всех регионах нашей страны. Также предприятие экспортирует свои трубы и сваи из ВЧШГ в ряд стран Европы и Азии, среди которых Германия, Австрия, Англия, Польша, Словения и другие. В планах у руководства предприятия развитие производственных мощностей, важные модернизационные проекты уже сейчас запущены, что открывает хорошие перспективы.

«Обращение гендиректора ООО «ЛТК «Свободный сокол» к руководителям прокуратуры, Следственного комитета, МВД и Администрации президента – это призыв не допустить давления силовых ведомств на успешный бизнес», - прокомментировал ситуацию вице-президент Академии реальной политики Сергей Соловьев. - «Решение вопросов хозяйственного конфликта между липецкими компаниями подлежит урегулированию в юридической плоскости в рамках судебного разбирательства. Проиграв судебный спор, ОАО «ЛЭСК», используя силовые структуры для угрозы уголовного преследования, фактически заставляет ООО «ЛТК «Свободный сокол» поступиться корпоративными интересами, тем самым пытаясь решить вопросы предпринимательской деятельности силовыми методами», - считает эксперт.

По словам политолога, опасаясь угрозы несправедливости, Игорь Ефремов «бьет в колокола», призывая не допустить насильственных методов давления со стороны силовых структур.