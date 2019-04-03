Геннадий Зюганов: Партия мне доверяет и здоровье есть

- ...Алло, Геннадий Андреевич! Я тут вот в отпуске, и сегодня вдруг узнаю, что была пресс-конференция, и там заявление ваше было, я считаю, - такое честное, правдивое - по поводу якобы вашей отставки… По-моему, все взвешенно. А почему, вообще, слух такой? Что Зюганов уходит... Кому это надо?

- Да... Кому-то надо, кто-то ведет против нас довольно сильную атаку по всем направлениям.

На мой взгляд, это не просто бездарно, это просто сон на фоне ухудшающейся экономической ситуации, углубления кризиса, внешних санкций, попытка подорвать стабильность внутри фракций, которые работают в Думе, системной оппозиции, - она, эта попытка, преступна.

У них ничего нет... А такие вот всплески слухов и сплетен - это просто ведет к майдану, ничего хорошего не может быть.

Геннадий Зюганов Александру Гамову - о своей отставке: «Партия мне доверяет. Здоровье есть. Мы с тобой на мое 75-летие снова и побегаем, и самогонки выпьем!» 00:00 00:00

- Считаю, что Геннадий Андреевич Зюганов - руководитель ленинского типа. (Я без иронии!) Поэтому, я не думаю, что этот вопрос назрел… Кадровый.

- Понимаешь, пленум был. Если возникнет такой вопрос, в принципе, у нас народ, знаешь, боевой, рот никому не заткнешь. В этом плане (чтобы Зюганов и в дальнейшем руководил КПРФ. - А.Г.) было полное доверие и желание реализовывать нашу программу. А молодежь подрастает, у нас молодежь сильная, толковая.

- Почему вдруг про внука вашего вспомнили, про Грудинина… (Как о преемниках.)

- Внук (речь о Леониде Зюганове.- А.Г.) идет в списке московской городской Думы…

- Я знаю, я делал с ним интервью.

- Считаю, он толковый парень…

У Бондарева есть шикарная фраза в одном из его произведений... Еще не придумали революцию, которая свергнет зависть к чужому успеху и чужой возможности…

- Ясно. Я надеюсь, что мы на ваше 75-летие (будет отмечаться 26 июня этого года.- А.Г.) снова сделаем с вами интервью, как делали на 70-летие, и побегаем, посоревнуемся… У вас на даче.

- Да. Давай, готовься, я самогонку заварю. (смеется)

- А вы ж ещё раньше сказали, что медовуха будет.

- Медовуха есть уже. А самогонку готовить надо. Ну, ладно... Я тебя угощу самогонкой Лукашенко, шикарной.

- Лукашенко вам передал, что ли?

- Угостил. Я тебе скажу – царская просто. Живой напиток. Ни голова потом не болит, ни руки не вяжет…

- Вы до лета будете ждать? Не выдохнется?

- Нет, у меня там запас есть.

- А Лукашенко много вам дал?

- Да ладно… Тебе на две рюмки хватит, не волнуйся.

- Ладно. В общем, вы не расстраивайтесь, работайте, мы - за вас…

- Ладно. Отдохни в отпуске-то. Желаю успехов. Пока!

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