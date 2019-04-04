Есть ли в России хороший минтай: исследование Роскачества

Минтай в российских магазинах продают в основном отечественный, небольшое количество мороженого минтая поставляется из Китая. Эксперты Роскачества проверили 15 популярных торговых марок из Камчатского края, Мурманской области, Южно-Сахалинска, Москвы и Московской области, Рязанской и Калужской областей.

Практически весь минтай можно назвать хорошим, есть небольшие, безопасные для здоровья отклонения.

Вся проверенная рыба подтвердила свою безопасность: ни в одной проверенной торговой марке нарушений обнаружено не было. В исследованных образцах не нашли токсичных элементов: кадмия, свинца, ртути. Также филе минтая оказалось безопасным для здоровья аллергиков - в нем не обнаружили гистамина. Недаром минтай рекомендуют использовать для детского питания.

А лучшими эксперты назвали две марки: Polar и «Океанрыбфлот».

Кстати, качество от цены не зависит. Стоимость филе на момент закупки составила от 233,31 до 705,00 рублей за килограмм. Продукция торговых марок Polar и «Океанрыбфлот» стоит 351,43 и 279,00 руб/кг. У самого дорого филе AGAMA (705 руб/кг) – 4,61 балла. А самый низкий балл у Fine Line (296,44 руб/кг).

А теперь поговорим о мифах вокруг минтая.

Миф №1: минтай бесполезен для человека, и хорош только как кошачий корм.

На самом деле специалисты подтвердили, что по полезным качествам минтай не уступает другим видам белых рыб, например, треске. «В 100 г минтая содержится около 16 г полноценного белка (около 30% рекомендованной суточной нормы)», - говорит Ольга Трубникова, заведующая испытательной лабораторией ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры». При этом белок минтая включает полный набор необходимых аминокислот. А вот жира в этой рыбе мало, зато этот жир - с высоким содержанием омега-3 ненасыщенных кислот, которые необходимы для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

То есть кормить кошку минтаем, конечно, можно, но не забывайте готовить его и для себя.

По полезным качествам минтай не уступает другим видам белых рыб.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Миф №2: в упаковках больше льда, чем филе.

По техрегламенту массовая доля глазури не должна превышать 5% от общей массы продукта. Большинство проверенных образцов соответствует этому нормативу.

А вот в филе «Фландерр» определили 5,4% льда, а у «Штурман КФ» аж 17,7%.

На самом деле это, как ни странно, нельзя назвать нарушением. Во-первых, именно толстая корка льда защищает продукт от обезвоживания (см. миф 4) и окисления жиров. А во-вторых, важную роль играет заявленная на упаковке масса нетто. Например, производитель пишет, что вы покупаете 500 граммов минтая. А в замороженном виде вместе с глазурью он весит 700 граммов. И если после разморозки рыба весит меньше заявленной на упаковке массы, то вас обманывают. Но в случае двух выявленных «нарушителей» заявленная на упаковке масса нетто соответствует фактическому весу, следовательно, потребителя не обвешивают и он получает столько рыбы, за сколько заплатил.

Но все же несоответствия заявленной массе были: в разных образцах Borealis - от 719,1 до 748,4 г при маркировке 750 г, в филе Fine Life - от 710 до 722,6 г при маркировке 760 г, в продукции «Рыбный год» - от 700,1 до 702,9 при маркировке 760 г.

Миф №3: филе минтая могут много раз замораживать и размораживать.

Многократная заморозка и разморозка может происходить в процессе транспортировки, так что это не совсем миф. При повторной заморозке рыба будет более сухая, а если учесть, что мясо минтая нежирное, то рыба будет жесткой, не сочной, имеющей плохую консистенцию.

Согласно требованиям техрегламента глубокое обезвоживание не должно превышать 10% от массы или площади поверхности продукции. И тут есть нарушители: обезвоживание филе минтая торговой марки Fine Life составило 40%, а у Flipper – 70%.

Улов минтая.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Миф №4: мясо минтая не может быть сочным.

Сочность рыбы характеризуется показателем «водоудерживающей способности». Этот показатель зависит от свежести сырья, температурных колебаний, в том числе слишком высокой температуры до момента заморозки.

- Определяется этот показатель по выделению воды из пробы прессованием, - объясняет Любовь Абрамова, советник по качеству рыбной продукции. - В случае денатурации (сворачивании) белка под действием неблагоприятных факторов, влага теряется в большей степени и конечный продукт будет иметь сухую и жесткую консистенцию. Выход готового продукта будет уменьшаться.

Согласно повышенным требованиям Роскачества водоудерживающая способность должна быть не менее 50%, и данным требованиям соответствовала продукция следующих торговых марок: Flipper (52%); Polar (52%); «ВкусВилл» (51%); «Атлантика» (56%); «Бухта изобилия» (53%); «Океанрыбфлот» (53%); «Сахалин рыба» (52%); «Фландерр» (55%).

Миф №5: в магазинах продают несвежее филе.

Чтобы понять, свежий минтай или нет, филе минтая проверили по показателю массовой доли азота летучих оснований. Проверка Роскачества показала, что продукция соответствует предъявляемым требованиям, а значит, вся исследованная рыба была свежей.

Важной частью проверки стала органолептическая оценка минтая. Так, исследование показало, что мясо минтая в продукции всех торговых марок после разморозки остается плотным, а после отваривания имеет нежную и сочную консистенцию. Эксперты также отметили белый цвет мяса без пятен и пожелтения, что также говорит о качестве рыбы.

КСТАТИ

Где встречаются кости

В продукции Maridel, «Атлантика», «Вкус Вилл», «Штурман КФ» были обнаружены единичные кости в отдельных пластах, а в филе Fish House - позвоночные и крупные реберные кости.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

От чего зависит качество

- Во многом негативное отношение к минтаю связано со спецификой промысла, на котором производится мороженная рыба, – комментирует вице-президент «Ассоциации добытчиков минтая» Алексей Буглак. – Качественный продукт заморожен в море на борту рыболовецкого траулера. Но на пути к потребителю рыба проходит через различные манипуляции: дефростируется (размораживается — прим. Ред.), фасуется, что может приводить к потере качества конечного продукта. Негативный вклад в репутацию минтая внес и импорт низкокачественного филе второй заморозки из Китая, который был «накачен» полифосфатами и на 20–30% «залит» глазурью. Это делалось для того, чтобы снизить себестоимость за счет большого количества воды. Все это играло роль в негативной оценке минтая.