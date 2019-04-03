2019-04-03T23:09:29+03:00
Спорт

"Где тут фигурное катание?". Фигуристка Анна Погорилая второй раз говорит Елизавете Туктамышевой, что не любит ее показательный номер с раздеванием

Две фигуристки продолжают заочный спор между собой [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Елизавета Туктамышева.Елизавета Туктамышева.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Российская фигуристка Анна Погорилая поделилась своим мнением по поводу знаменитого показательного номера Елизаветы Туктамышевой. Лиза в этом сезоне прославилась, показав на серии турниров Гран-При номер с раздеванием. Все это происходит под музыку Бритни Спирс - хит начала "нулевых" - "Toxic".

Погорилая считает, что Туктамышева поступила не правильно:

- Я не считаю, что я сказала что-то неправильное. Открывать на публике нижнее белье или там грудь – для меня это не... - говорит Погорилая в интервью Sport24.

И ничто не может переубедить Погорилую:

- Ну ладно бы это эстетически было красиво! Где здесь фигурное катание?

Надо сказать, что это уже не первый "стык" двух фигуристок. Ранее в марте та же Погорилая призналась:

- Я себя уважаю как девушка, женщина. Мне было бы некомфортно, когда в будущем мой ребенок посмотрит на такие выступления и спросит: "Мам, это что?".

И тогда в своем личном твиттере Елизавета Туктамышева ответила:

- Аня, ты слишком много внимания уделяешь мне в последнее время. Хотя со вниманием у меня проблем нет. Ты беспокоишься о моих будущих детях? Прежде всего, я научу их уважать старших, своего тренера и труд других спортсменов, а не искать оправданий в своих неудачах у других людей.

На этот "панч" со стороны Анны Погорилой Елизавета Туктамышева пока что еще не ответила.

liza_tuktikliza_tuktik
Елизавета Туктамышева превратила Гран-при Канады в свой личный бенефис
3449 отметок «Нравится»25 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Валенсия - Реал Мадрид 3 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 30 тура чемпионата Испании по футболу
Футбол, матч Валенсия - Реал Мадрид 3 апреля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 3 апреля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 30 тура чемпионата Испании по футболу
Локомотив - Ростов 3 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча полуфинала Кубка России по футболу
Футбол, матч Локомотив - Ростов 3 апреля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 3 апреля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч полуфинала Кубка России по футболу
СКА - ЦСКА 3 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча полуфинала Кубка Гагарина по хоккею. Финал конференции Запад
Хоккею. матч СКА - ЦСКА 3 апреля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 3 апреля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч полуфинала Кубка Гагарина по хоккею. Финал конференции Запад
Хабиб Нурмагомедов: «Макрегор, как ревнивая жена. Сначала говорит, все, я ухожу! Потом скажет, что возвращается»
Конгресс-холл, зал на сотни мест и Хабиб Нурмагоедов в роли приглашенный звезды. Когда ему надоест драться в октагоне, он вполне может стать бизнес-коучем и выступать с лекциями о том, как выбивать миллионы в буквальном смысле
Новости 24
Во втором туре выборов президента Украины за Зеленского готовы проголосовать почти 50% граждан
Пенс: Турция должна выбрать – НАТО или С-400
Столтенберг поставил в один ряд Гитлера, Сталина и радикальных исламистов
"Мы будем обжаловать решение суда!": адвокат Павла Мамаева о продлении срока ареста футболистам до 25 сентября
"Он находится под наблюдением врачей": супруга телеведущего Андрея Норкина о его исчезновении из студии во время эфира
Итог матча Локомотив - Ростов: первый полуфинал Кубка России завершился вничью 2:2
В украинском Николаеве декоммунизировали черный хлеб
Лавров заявил о том, что лично не знаком с Зеленским, но высоко ценит его творчество
Столтенберг заявил о том, что НАТО уйдет из Афганистана вместе с войсками США
Столтенберг заявил, что НАТО будет вести диалог с РФ для решения вопросов контроля за вооружениям