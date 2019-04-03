"Где тут фигурное катание?". Фигуристка Анна Погорилая второй раз говорит Елизавете Туктамышевой, что не любит ее показательный номер с раздеванием

Российская фигуристка Анна Погорилая поделилась своим мнением по поводу знаменитого показательного номера Елизаветы Туктамышевой. Лиза в этом сезоне прославилась, показав на серии турниров Гран-При номер с раздеванием. Все это происходит под музыку Бритни Спирс - хит начала "нулевых" - "Toxic".

Погорилая считает, что Туктамышева поступила не правильно:

- Я не считаю, что я сказала что-то неправильное. Открывать на публике нижнее белье или там грудь – для меня это не... - говорит Погорилая в интервью Sport24.

И ничто не может переубедить Погорилую:

- Ну ладно бы это эстетически было красиво! Где здесь фигурное катание?

Надо сказать, что это уже не первый "стык" двух фигуристок. Ранее в марте та же Погорилая призналась:

- Я себя уважаю как девушка, женщина. Мне было бы некомфортно, когда в будущем мой ребенок посмотрит на такие выступления и спросит: "Мам, это что?".

И тогда в своем личном твиттере Елизавета Туктамышева ответила:

- Аня, ты слишком много внимания уделяешь мне в последнее время. Хотя со вниманием у меня проблем нет. Ты беспокоишься о моих будущих детях? Прежде всего, я научу их уважать старших, своего тренера и труд других спортсменов, а не искать оправданий в своих неудачах у других людей.

На этот "панч" со стороны Анны Погорилой Елизавета Туктамышева пока что еще не ответила.