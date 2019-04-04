2019-04-04T02:18:51+03:00
Звезды

Теряет рассудок: Бритни Спирс легла на лечение в психиатрическую клинику

По словам друзей, поп-звезда в «очень нестабильном состоянии» и пробудет в больнице как минимум месяц
Ирина СУХАНОВА
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Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику.Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бритни Спирс попала в психиатрическую больницу. По словам друзей, 37-летняя поп-звезда в «очень нестабильном состоянии» и ей действительно нужна помощь специалистов. Певица сама приняла решение пройти курс лечения. Бритни пробудет в клинике как минимум месяц.

Какой именно диагноз поставили артистке медики, неизвестно. По информации портала TMZ.com, Спирс очень сильно переживает за здоровье своего отца. В ноябре у 66-летнего Джейми Спирса случился разрыв толстой кишки, он едва не умер. Недавно отцу звезды сделали вторую операцию, и сейчас, по словам окружения, он не в очень хорошем состоянии. Именно Джейми попросил Бритни лечь в клинику – он не мог больше видеть, как дочь теряет рассудок из-за него.

- Бритни совсем перестала спать, она очень измучена, - рассказали друзья певицы журналистам.

Из-за болезни отца артистка отменила свое успешное и очень прибыльное шоу в Лас-Вегасе.

- Несколько месяцев назад мой отец был госпитализирован и чуть не умер. Мы все так благодарны, что он вышел из этого живым, но ему все еще предстоит долгий путь. Мне пришлось принять трудное решение, чтобы сосредоточить все свое внимание и энергию на моей семье в это время сложное для нее время, - написала Бритни в Инстаграме.

Артистка не скрывает, что всем обязана отцу: в 2007 году он буквально вытащил ее с того света, когда Бритни плотно подсела на наркотики. Именно тогда у певицы начались ментальные проблемы (все помнят, как она внезапно обрила голову, и как неистово лупила зонтиком машину папарацци).

Бритни очень переживает из-за болезни отца. Фото: Инстаграм.

Бритни очень переживает из-за болезни отца. Фото: Инстаграм.

С 2008 года Джейми является официальным опекуном дочки и уже 11 лет распоряжается всем ее состоянием, а также следит за ее здоровьем. Это случилось после нервного срыва Бритни, когда она месяц провела в реабилитационной клинике и потеряла родительские права на сыновей Шона и Джейдена. Певица тогда очень переживала разрыв с мужем Кевином Федерлайном. Артистка побрила голову, ворвалась в дом к Федерлайну и устроила скандал. Но окончательно тревогу забили, когда скорая приехала в дом к Спирс, и медики нашли ее в ванной в полубессознательном состоянии. При этом дети артистки оставались одни без присмотра. Бритни прошла тогда курс лечения и завязала с наркотиками.

Сегодня Бритни по-прежнему остается одной из самых богатых звезд планеты. В рейтинге самых высокооплачиваемых певиц по версии Forbes Спирс занимает 10-е место с доходом 30 миллионов долларов в год. Немалую долю в ее заработках занимали гонорары за шоу в Лас-Вегасе, которое она теперь отменила из-за болезни отца. Всего же ее состояние оценивается в 200 миллионов долларов.

Уже два года Бритни встречается с манекенщиком Сэмом Асгари. Парень младше звезды на 12 лет. Певица и манекенщик познакомились на съемках клипа Бритни на композицию Slumber Party. Сэм — фитнес-тренер и модель - произвел на артистку сильное впечатление, и она сама решила заговорить с ним. Слово за слово, и Сэм пригласил Бритни на свидание, от которого она не отказалась. Правда, состоялось оно только через несколько месяцев после их встречи.

Сэм с Бритни и ее сыновьями Шоном и Джейденом на спортивном матче. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сэм с Бритни и ее сыновьями Шоном и Джейденом на спортивном матче.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Сэм не знал, что я за человек, да и для меня он был незнакомцем, - рассказывала Бритни в одном из интервью. - В ходе беседы выяснилось, что мы оба любим суши. Пошутили, что хорошо бы перекусить вместе. Он дал мне свой номер телефона, который я положила в сумку и забыла про него на пять месяцев. Обнаружив однажды эту записку, вспомнила о том, что познакомилась на съемках с милым парнем и решила позвонить ему. Он действительно очень симпатичный и веселый человек.

Поговаривали, что дело у влюбленных шло к свадьбе, и они бы давно поженились, если бы не отец Бритни. Джейми был против брака дочери с молодым манекенщиком, которого он считал альфонсом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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