2019-04-04T16:33:00+03:00
Звезды

Фото Тины Канделаки в купальнике вызывает зависть и желание тут же записаться в спортзал

47-летний руководитель спортивного канала опубликовала уже третье фото в бикини из отпуска
Ольга АНТОНОВА
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Тина Канделаки.Тина Канделаки.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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У Тины Канделаки в кои веки выдался полноценный отпуск и руководитель спортивного телеканала, видимо, решила воспользоваться им по полной. Красавица- грузинка улетела в Дубай, где совершает велосипедные прогулки вдоль моря, загорает и много плавает. В Эмираты известный журналист выбралась вместе с семьей и мужем, видимо, отпуск получился настолько счастливым, что обычно сдержанная в публикациях своих фото в купальнике Канделаки в этот раз опубликовала сразу три снимка в бикини. И надо отдать должное - совсем не зря Тина Канделаки много лет соблюдает спортивный режим и ограничивает себя в углеводах. Глядя на спортивную фигуру медиаменеджера в бикини, трудно поверить, что Канделаки – 43 года. Подтянутая фигура, накаченные ноги, пресс – фитнес-тренер главы спортканала отрабатывает свою зарплату по полной. В откликах подписчики блога Канделаки уже написали, что просмотр подобных фото вызывает зависть и желание сразу записаться в спортзал. Надо отметить, что на последнем фото Канделаки запечатлилась без макияжа и с естественными кудряшками, что тоже стало причиной для обсуждения у фолловеров.

«Да вам тут как будто 19 лет!», «Тина, вы так молодо выглядите!», «Вы как будто ровесница своей дочери, восхищаюсь вашей силой воли!», - написали они.

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Надо отметить, что сама Канделаки не делает никакой тайны из своих секретов красоты. В своем микроблоге она все время рассказывает какого питания придерживается, сколько раз в день занимается спортом и какие процедуры делает для лица. Так, например, недавно руководитель спортивного телеканала призналась, что делала лазерное омоложение лица и показала результаты на видео

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Сохраняйте спокойствие;)
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Жаркий привет из солнечного Дубая;)
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ИСТОЧНИК KP.RU

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