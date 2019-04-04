Фото Тины Канделаки в купальнике вызывает зависть и желание тут же записаться в спортзал

У Тины Канделаки в кои веки выдался полноценный отпуск и руководитель спортивного телеканала, видимо, решила воспользоваться им по полной. Красавица- грузинка улетела в Дубай, где совершает велосипедные прогулки вдоль моря, загорает и много плавает. В Эмираты известный журналист выбралась вместе с семьей и мужем, видимо, отпуск получился настолько счастливым, что обычно сдержанная в публикациях своих фото в купальнике Канделаки в этот раз опубликовала сразу три снимка в бикини. И надо отдать должное - совсем не зря Тина Канделаки много лет соблюдает спортивный режим и ограничивает себя в углеводах. Глядя на спортивную фигуру медиаменеджера в бикини, трудно поверить, что Канделаки – 43 года. Подтянутая фигура, накаченные ноги, пресс – фитнес-тренер главы спортканала отрабатывает свою зарплату по полной. В откликах подписчики блога Канделаки уже написали, что просмотр подобных фото вызывает зависть и желание сразу записаться в спортзал. Надо отметить, что на последнем фото Канделаки запечатлилась без макияжа и с естественными кудряшками, что тоже стало причиной для обсуждения у фолловеров.

«Да вам тут как будто 19 лет!», «Тина, вы так молодо выглядите!», «Вы как будто ровесница своей дочери, восхищаюсь вашей силой воли!», - написали они.

tina_kandelaki Отдых подошёл к концу, пора вливаться в сумасшедший московский ритм и возвращаться к любимой работе

Надо отметить, что сама Канделаки не делает никакой тайны из своих секретов красоты. В своем микроблоге она все время рассказывает какого питания придерживается, сколько раз в день занимается спортом и какие процедуры делает для лица. Так, например, недавно руководитель спортивного телеканала призналась, что делала лазерное омоложение лица и показала результаты на видео