«Хирург отрезает меня по кусочку»: Джейн Фонда откровенно рассказала о своей онкологии

Трудно поверить, но Джейн Фонде - 81 год, однако, актриса по-прежнему много занимается спортом, рассматривает предложения о новых ролях и на днях появилась на обложке британского Vogue. В интервью журналу звезда рассказала о своей борьбе с онкологией. Девять лет назад у иконы фитнес-движения США диагностировали рак груди: опухоль была обнаружена случайно во время медосмотра. Фонде сделали операцию, потом было несколько сеансов химиотерапии, однако спустя 4 года болезнь вернулась.

"Помните, в 2016 году я пришла на "Золотой глобус" в странном белом платье с рюшами? Так вот: это был единственный наряд, который мог скрыть бандаж после только что перенесенной мастэктомии",- рассказала Джейн.

Звезда спокойно рассказывает и о лечении и о том, каким тяжелым был период восстановления после всех процедур. И по-прежнему верит, что сможет победить болезнь. В 2018 году Джейн посетила радиошоу Говарда Стерна. Многие зрители поспешили заметить пластырь на ее нижней губе.

"Хочу объяснить, почему на моем лице пластырь. У меня была раковая опухоль. Я думала, что к нашей встрече я смогу его снять. Но не переживайте, уже все в порядке!"- заявила Фонда.

В своем последнем интервью актриса рассказала, что пока ей не удалось окончательно победить болезнь, но сдаваться она не собирается.

"Рака у меня много. Всю свою жизнь я обожала солнце. И теперь, когда у меня выходной, я спешу к врачу, занимающемуся моей кожей, и хирург отрезает от меня по кусочку", - подытожила она.