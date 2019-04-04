Божена Рынска ищет комнату за 500 рублей в час, чтобы принимать психотерапевта не дома

Божена Рынска в ближайшее время планирует с помощью суррогатной матери «родить» ребенка от погибшего супруга Игоря Малашенко ( с помощью замороженных эмбрионов) поэтому все свои силы сейчас бросила на то, чтобы найти средства на эту дорогостоящую процедуру. Светский хроникер продает дорогие сумки, сдает квартиру в Латвии и параллельно ищет психотерапевта, который поможет ей справиться с депрессией, которая наступила у нее после гибели медиаменеджера в Испании. Так, в своем ФБ вдова Малашенко повесила анонс, где поинтересовалась у фолловеров не сдает ли кто-то из них комнату, где она сможет позаниматься со специалистом?

«Друзья, а нет ли ни у кого свободной комнаты в районе Патриарших не дороже 500 руб в час, чтобы со мной психотерапевт смог позаниматься. По домам психотерапевты не ходят, а к нему я ездить не могу, мне даже из дома выйти трудно», - написала Божена Рынска.

Отметим, что несколько дней назад журналистка призналась, что взяла фамилию супруга сразу же после свадьбы и по паспорту она давно Малашенко.

Отметим, что овдовевшая Рынска признавалась, что после смерти супруга она осталась практически без средств к существованию. Это подтвердила и ее тетя Нина Костикова. Она заметила, что Малашенко накоплений не оставил и жить Рынской буквально не на что. Женщина может сдавать подаренную Малашенко квартиру, но уверена, что этого ей не хватит.

Рынска и сама после смерти супруга, который покончил жизнь самоубийством в Испании, попала в больницу. Звезда заявила, что пережила клиническую смерть.