«Прогресс МC-11» стартует с Байконура к МКС: Прямая онлайн-трансляция

С 31-й площадки космодрома Байконур к Международной космической станции отправился второй грузовой корабль «Прогресс МС». Его движение будет осуществлено по сверхкороткой схеме при помощи ракеты-носителя "Союз-2.1а".

В отличие от предыдущих раз, когда «Прогрессы» стартовали к МКС либо по двухсуточной схеме, то есть совершали 34 витка вокруг Земли, либо достигали станции за шесть часов – четыре витка, корабль в этот раз совершит два витка вокруг планеты.

Прогресс МC-11 стартует с Байконура.

На борту космического аппарата около двух тонн грузов. В частности, он должен доставить на станцию различное научное оборудование, топливо, продукты питания и медикаменты.

Сверхкороткая схема полета к МКС была впервые реализована 10 июля прошлого года. Тогда был запущен грузовой корабль "Прогресс МС-09". Он достиг станции за примерно 3,5 часа. Второй космический аппарат «Прогресс МС-10» стартовал к Международной космической станции 16 ноября 2018 года.

Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию старта «Прогресс МC-11».