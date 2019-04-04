Лунный календарь на апрель 2019
1 апреля, понедельник
26-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.
Сейчас надо поставить перед собой новые цели. Если были разочарования в последнее время «отряхнуться» от них, забыть плохое и двигаться дальше.
Именинники: Дарья, Дмитрий, Иван, Матрона, София.
2 апреля, вторник
27 лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.
Если вы знаете за собой плохие черты, привычки, сегодня идеальный день для того, чтобы начать избавляться от них.
Хорошо «прокачивать» свои умения, знания и заниматься самообразованием.
Именинники: Александра, Виктор, Иван, Клавдия, Максим, Мария, Мирон, Никита, Светлана, Сергей.
3 апреля, среда
28-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.
Проведите тщательную уборку в квартире, на рабочем столе. Постарайтесь привести в порядок не только окружающее пространство, но и собственные мысли. А для этого придется притормозить свой вечный бег.
Именинники: Владимир, Кирилл, Пахом, Серафим, Филимон, Фома, Яков.
4 апреля, четверг
29-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.
День с мощной энергией, управиться с которой не всем под силу. Отсюда — ссоры, раздражительность, повышенная травмоопасность. Включаем внимание на максимальную величину!
Именинники: Аполлинария, Василий, Василиса, Дарья, Ефим, Таисия.
5 апреля, пятница
30-й/1-й лунный день. Новолуние в Овне.
В этот день возможны приятные сюрпризы — встречи, подарки, открытия.
Сегодня не форсируйте события, не стремитесь преодолеть преграды на пути. Лучше переждите это время.
Именинники: Алексей, Анастасия, Василий, Георгий, Илья, Сергей, Степан.
6 апреля, суббота
2-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.
Можно приниматься за судьбоносные события, рассчитанные на долгий срок. Главное, все сейчас сделать правильно. От «фундамента» будет зависеть все!
Именинники: Артемий, Владимир, Захар, Петр, Степан, Яков.
7 апреля, воскресенье
3-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.
Сегодня есть шанс увидеть плоды своих прошлых трудов и… вдохновиться на новые трудовые подвиги. Несмотря на выходной — день идеален для интенсивной работы.
Именинники: Савва, Тихон.
8 апреля, понедельник
4-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.
Один из самых благоприятных дней для получения информации. Стоит начинать обучение, осваивать новое ремесло. Все, что заложено сейчас, усвоится быстро и надолго.
Кроме того, можно исправить ошибки в уже совершенных поступках.
Именинники: Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса, Прасковья, Степан.
9 апреля, вторник
5-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.
Большое внимание к собственным мыслям и поступкам. То, что вы сейчас сделаете, обязательно вернется к вам.
Также вероятны изменения в судьбе — важные встречи, расставания, увольнение, переезд.
Именинники: Александр, Ефрем, Иван, Кондратий, Макар, Матрона, Павел.
10 апреля, среда
6-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.
Увы, особой работы в этот день не получится, ибо он предназначен сугубо для отдыха, релакса. Зато, если вы последуете этой рекомендации, то получится настоящий отпуск в миниатюре: силы и энергии будет в достатке.
Именинники: Василий, Иван, Иларион, Илья, Иона, Лазарь, Николай, Савва, Спиридон, Степан.
11 апреля, четверг
7-й лунный день. Растущая Луна в Раке.
Хороший день для тех, кто работает со словом — журналистов, писателей, поэтов, ораторов.
Сила слова увеличивается в разы. Хорошо убеждать кого-то, проводить массовые встречи.
Именинники: Иван, Иона, Кирилл, Марк, Михаил.
12 апреля, пятница
8-й лунный день. Растущая Луна в Раке.
Эмоционально весьма непростой день. Характеризуется перепадами настроения и даже плаксивостью. Лучше провести время дома за чтением и другими рутинными, мирными занятиями.
И особенно будте внимательны в обращении с деньгами!
Именинники: Иван, Софроний.
13 апреля, суббота
9-й лунный день. Растущая Луна во Льве.
Сложный день. Велик шанс наделать ошибок, поссориться с близкими, поддаться опасному соблазну со всеми вытекающими. В тоже время, именно сейчас возможны озарения в решении трудных вопросов.
Именинники: Анна, Вениамин, Влас, Иван, Иннокентий, Иона, Иосиф, Яков.
14 апреля, воскресенье
10-й лунный день. Растущая Луна во Льве.
День закладки фундамента. Как в прямом смысле (благоприятно начинать строительство), так и в переносном (основывать свое дело). Главное, заручиться поддержкой семьи и единомышленников. Для поездок выберите другой день.
Именинники: Авраам, Ефим, Иван, Макар, Мария, Сергей.
15 апреля, понедельник
11-й лунный день. Растущая Луна в Деве.
Двоякий день. С одной стороны, обладает мощной энергией, которой сложно управлять. С другой — очень подходит для любовных свиданий. Важно держать эмоции под контролем, не раздражать окружающих и, главное, не раздражаться самому.
Именинники: Георгий, Григорий, Ефим, Поликарп, Савва, Тит.
16 апреля, вторник
12-й лунный день. Растущая Луна в Деве.
Интуиция на высоте! То самое время, когда нужно прислушаться к себе, сделать выводы и настроиться на грядущие свершения. Постарайтесь не проявлять активности. Лучшее занятие - медитация и размышления.
Именинники: Никита, Феодосия.
17 апреля, среда
13-й лунный день. Растущая луна в Весах.
Для активных действий — зеленых свет. Приступайте к новым проектам, обновляйте старые, придумывайте свежие решения. И постарайтесь не бездельничать!
Именинники: Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Никифор, Николай, Федор, Яков.
18 апреля, четверг
14-й лунный день. Растущая Луна в Весах.
Яркий день, наполненный созидательной энергией. Надо помогать окружающим, делать добрые дела. Если чувствуете за собой вину, ошибки — есть последняя возможность все исправить. Не упустите шанс.
Именинники: Алексей, Георгий, Марк, Николай, Платон, Семен.
19 апреля, пятница
15-й лунный день. Полнолуние в Скорпионе.
Новые дела под запретом. Сконцентрируйтесь на завершении начатого. Благоприятное время для ремонта, мелких покупок. А еще в этот день возможны кратковременные мимолетные любовные увлечения.
Именинники: Григорий, Еремей, Иван, Мефодий, Павел, Севастьян, Яков.
20 апреля, суббота
16-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.
Если есть незавершенные проекты, не стоит приступать к новым делам.
Зато именно сейчас можно заняться собственным преображением — как внешним, так и духовным.
Именинники: Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Петр, Прокоп.
21 апреля, воскресенье
17-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.
Время открытия новых дверей: увольнение, переезд, расставание — все это станет шагом к новой жизни. В то же время любовные отношения сейчас могут выйти на принципиально новый уровень.
Именинники: Иван, Лука, Сергей, Яков.
22 апреля, понедельник
18-й лунный день. Убывающая луна в Стрельце
Благоприятный день для решения трудных рабочих вопросов и «утрясания» мелких проблем в личных отношениях. Категорически не подходит для общения с начальством. Особенно, если предмет обсуждения - ваша зарплата.
Именинники: Вадим, Гавриил.
23 апреля, вторник
18-й лунный день. Убывающая луна в Стрельце
Если хотели попробовать себя в кардинально другой деятельности - время действовать. В случае неудачи, всегда можно будет вернуться на привычную стезю.
А вот сейчас с руководством можно обсудить даже самые непростые рабочие вопросы.
Именинники: Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Терентий, Федор, Яков.
24 апреля, среда
19-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.
Конфликтный день. А все из-за того, что все ждут компромисса от противной стороны и не хотят идти на него сами. Но сейчас обязательно стоит проявить гибкость!
Именинники: Антип, Ефим, Иван, Николай, Петр, Прохор, Харитон, Яков.
25 апреля, четверг
20-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.
Благоприятный день. Отправляйтесь в путешествия, начинайте новые дела, заводите новые знакомства — все это принесет удачу и удовлетворение.
Именинники: Василий, Давид, Иван, Мария, Марфа, Сергей.
26 апреля, пятница
21-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее
Удачная пора для кратких поездок и путешествий. А также для начала строительства, ремонта. Девиз дня — ни минуты без дела!
Именинники: Георгий, Дмитрий, Марфа, Феодосий.
27 апреля, суббота
22-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее
Сейчас наилучшее время для передачи своих знаний и умений. С другой стороны, и усваивается сегодня все в разы лучше. Так что посвятите день учебе и обучению.
Именинники: Александр, Антон, Иван, Мартин, Христофор.
28 апреля, воскресенье
23-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее
Берегите свои силы. Не надо активных действий, бросков и импровизаций. Только спокойствие.
Не нервничайте, набирайтесь энергии и приятных эмоций.
Именинники: Александр, Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Савва, Трофим, Яков.
29 апреля, понедельник
24-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.
Решить проблемы порой можно только при помощи откровенного разговора. Сегодня идеальный для этого день.
Удачное время для садово-огородных работ, а также для строительства.
Именинники: Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел, Тимофей.
30 апреля, вторник
25-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.
Увы, не благоприятный день. Не подходит для решения глобальных задач. Посвятите себя домашним делам, рутине. Следует избегать значимых покупок. Уже на следующий день наступит разочарование от них.
Именинники: Адриан, Александр, Ефрем, Макар, Михаил, Семен, Федор, Фома.
ИСТОЧНИК KP.RU