Лунный календарь на апрель 2019

1 апреля, понедельник

26-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.

Сейчас надо поставить перед собой новые цели. Если были разочарования в последнее время «отряхнуться» от них, забыть плохое и двигаться дальше.

Именинники: Дарья, Дмитрий, Иван, Матрона, София.

2 апреля, вторник

27 лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.

Если вы знаете за собой плохие черты, привычки, сегодня идеальный день для того, чтобы начать избавляться от них.

Хорошо «прокачивать» свои умения, знания и заниматься самообразованием.

Именинники: Александра, Виктор, Иван, Клавдия, Максим, Мария, Мирон, Никита, Светлана, Сергей.

3 апреля, среда

28-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.

Проведите тщательную уборку в квартире, на рабочем столе. Постарайтесь привести в порядок не только окружающее пространство, но и собственные мысли. А для этого придется притормозить свой вечный бег.

Именинники: Владимир, Кирилл, Пахом, Серафим, Филимон, Фома, Яков.

4 апреля, четверг

29-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.

День с мощной энергией, управиться с которой не всем под силу. Отсюда — ссоры, раздражительность, повышенная травмоопасность. Включаем внимание на максимальную величину!

Именинники: Аполлинария, Василий, Василиса, Дарья, Ефим, Таисия.

5 апреля, пятница

30-й/1-й лунный день. Новолуние в Овне.

В этот день возможны приятные сюрпризы — встречи, подарки, открытия.

Сегодня не форсируйте события, не стремитесь преодолеть преграды на пути. Лучше переждите это время.

Именинники: Алексей, Анастасия, Василий, Георгий, Илья, Сергей, Степан.

6 апреля, суббота

2-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.

Можно приниматься за судьбоносные события, рассчитанные на долгий срок. Главное, все сейчас сделать правильно. От «фундамента» будет зависеть все!

Именинники: Артемий, Владимир, Захар, Петр, Степан, Яков.

7 апреля, воскресенье

3-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.

Сегодня есть шанс увидеть плоды своих прошлых трудов и… вдохновиться на новые трудовые подвиги. Несмотря на выходной — день идеален для интенсивной работы.

Именинники: Савва, Тихон.

8 апреля, понедельник

4-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.

Один из самых благоприятных дней для получения информации. Стоит начинать обучение, осваивать новое ремесло. Все, что заложено сейчас, усвоится быстро и надолго.

Кроме того, можно исправить ошибки в уже совершенных поступках.

Именинники: Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса, Прасковья, Степан.

9 апреля, вторник

5-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.

Большое внимание к собственным мыслям и поступкам. То, что вы сейчас сделаете, обязательно вернется к вам.

Также вероятны изменения в судьбе — важные встречи, расставания, увольнение, переезд.

Именинники: Александр, Ефрем, Иван, Кондратий, Макар, Матрона, Павел.

10 апреля, среда

6-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.

Увы, особой работы в этот день не получится, ибо он предназначен сугубо для отдыха, релакса. Зато, если вы последуете этой рекомендации, то получится настоящий отпуск в миниатюре: силы и энергии будет в достатке.

Именинники: Василий, Иван, Иларион, Илья, Иона, Лазарь, Николай, Савва, Спиридон, Степан.

11 апреля, четверг

7-й лунный день. Растущая Луна в Раке.

Хороший день для тех, кто работает со словом — журналистов, писателей, поэтов, ораторов.

Сила слова увеличивается в разы. Хорошо убеждать кого-то, проводить массовые встречи.

Именинники: Иван, Иона, Кирилл, Марк, Михаил.

12 апреля, пятница

8-й лунный день. Растущая Луна в Раке.

Эмоционально весьма непростой день. Характеризуется перепадами настроения и даже плаксивостью. Лучше провести время дома за чтением и другими рутинными, мирными занятиями.

И особенно будте внимательны в обращении с деньгами!

Именинники: Иван, Софроний.

13 апреля, суббота

9-й лунный день. Растущая Луна во Льве.

Сложный день. Велик шанс наделать ошибок, поссориться с близкими, поддаться опасному соблазну со всеми вытекающими. В тоже время, именно сейчас возможны озарения в решении трудных вопросов.

Именинники: Анна, Вениамин, Влас, Иван, Иннокентий, Иона, Иосиф, Яков.

14 апреля, воскресенье

10-й лунный день. Растущая Луна во Льве.

День закладки фундамента. Как в прямом смысле (благоприятно начинать строительство), так и в переносном (основывать свое дело). Главное, заручиться поддержкой семьи и единомышленников. Для поездок выберите другой день.

Именинники: Авраам, Ефим, Иван, Макар, Мария, Сергей.

15 апреля, понедельник

11-й лунный день. Растущая Луна в Деве.

Двоякий день. С одной стороны, обладает мощной энергией, которой сложно управлять. С другой — очень подходит для любовных свиданий. Важно держать эмоции под контролем, не раздражать окружающих и, главное, не раздражаться самому.

Именинники: Георгий, Григорий, Ефим, Поликарп, Савва, Тит.

16 апреля, вторник

12-й лунный день. Растущая Луна в Деве.

Интуиция на высоте! То самое время, когда нужно прислушаться к себе, сделать выводы и настроиться на грядущие свершения. Постарайтесь не проявлять активности. Лучшее занятие - медитация и размышления.

Именинники: Никита, Феодосия.

17 апреля, среда

13-й лунный день. Растущая луна в Весах.

Для активных действий — зеленых свет. Приступайте к новым проектам, обновляйте старые, придумывайте свежие решения. И постарайтесь не бездельничать!

Именинники: Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Никифор, Николай, Федор, Яков.

18 апреля, четверг

14-й лунный день. Растущая Луна в Весах.

Яркий день, наполненный созидательной энергией. Надо помогать окружающим, делать добрые дела. Если чувствуете за собой вину, ошибки — есть последняя возможность все исправить. Не упустите шанс.

Именинники: Алексей, Георгий, Марк, Николай, Платон, Семен.

19 апреля, пятница

15-й лунный день. Полнолуние в Скорпионе.

Новые дела под запретом. Сконцентрируйтесь на завершении начатого. Благоприятное время для ремонта, мелких покупок. А еще в этот день возможны кратковременные мимолетные любовные увлечения.

Именинники: Григорий, Еремей, Иван, Мефодий, Павел, Севастьян, Яков.

20 апреля, суббота

16-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.

Если есть незавершенные проекты, не стоит приступать к новым делам.

Зато именно сейчас можно заняться собственным преображением — как внешним, так и духовным.

Именинники: Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Петр, Прокоп.

21 апреля, воскресенье

17-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.

Время открытия новых дверей: увольнение, переезд, расставание — все это станет шагом к новой жизни. В то же время любовные отношения сейчас могут выйти на принципиально новый уровень.

Именинники: Иван, Лука, Сергей, Яков.

22 апреля, понедельник

18-й лунный день. Убывающая луна в Стрельце

Благоприятный день для решения трудных рабочих вопросов и «утрясания» мелких проблем в личных отношениях. Категорически не подходит для общения с начальством. Особенно, если предмет обсуждения - ваша зарплата.

Именинники: Вадим, Гавриил.

23 апреля, вторник

18-й лунный день. Убывающая луна в Стрельце

Если хотели попробовать себя в кардинально другой деятельности - время действовать. В случае неудачи, всегда можно будет вернуться на привычную стезю.

А вот сейчас с руководством можно обсудить даже самые непростые рабочие вопросы.

Именинники: Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Терентий, Федор, Яков.

24 апреля, среда

19-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.

Конфликтный день. А все из-за того, что все ждут компромисса от противной стороны и не хотят идти на него сами. Но сейчас обязательно стоит проявить гибкость!

Именинники: Антип, Ефим, Иван, Николай, Петр, Прохор, Харитон, Яков.

25 апреля, четверг

20-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.

Благоприятный день. Отправляйтесь в путешествия, начинайте новые дела, заводите новые знакомства — все это принесет удачу и удовлетворение.

Именинники: Василий, Давид, Иван, Мария, Марфа, Сергей.

26 апреля, пятница

21-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее

Удачная пора для кратких поездок и путешествий. А также для начала строительства, ремонта. Девиз дня — ни минуты без дела!

Именинники: Георгий, Дмитрий, Марфа, Феодосий.

27 апреля, суббота

22-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее

Сейчас наилучшее время для передачи своих знаний и умений. С другой стороны, и усваивается сегодня все в разы лучше. Так что посвятите день учебе и обучению.

Именинники: Александр, Антон, Иван, Мартин, Христофор.

28 апреля, воскресенье

23-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее

Берегите свои силы. Не надо активных действий, бросков и импровизаций. Только спокойствие.

Не нервничайте, набирайтесь энергии и приятных эмоций.

Именинники: Александр, Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Савва, Трофим, Яков.

29 апреля, понедельник

24-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.

Решить проблемы порой можно только при помощи откровенного разговора. Сегодня идеальный для этого день.

Удачное время для садово-огородных работ, а также для строительства.

Именинники: Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел, Тимофей.

30 апреля, вторник

25-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.

Увы, не благоприятный день. Не подходит для решения глобальных задач. Посвятите себя домашним делам, рутине. Следует избегать значимых покупок. Уже на следующий день наступит разочарование от них.

Именинники: Адриан, Александр, Ефрем, Макар, Михаил, Семен, Федор, Фома.