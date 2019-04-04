2019-04-04T12:27:08+03:00
Происшествия

По факту ДТП с микроавтобусом в Подмосковье возбуждено уголовное дело

Кроме того, Следственный комитет проверяет легальность пассажирских перевозок
Анастасия ВАРДАНЯН
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Установлено, что водитель осуществлял перевозку пассажиров по маршруту Тула-Москва. Однако лицензии у него не былоУстановлено, что водитель осуществлял перевозку пассажиров по маршруту Тула-Москва. Однако лицензии у него не былоФото: ТАСС
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За жизнь двоих пассажиров, чудом выживших в страшной аварии на трассе М4 Дон в Подмосковье, борются врачи Домодедовской ЦРБ. Семилетняя девочка и 31-летний мужчина в тяжелом состоянии. Предполагаемый виновник ДТП, водитель Григорий Горячев, который скорее всего, уснул за рулем - погиб. Однако все обстоятельства аварии и степень его вины будут установлены в рамках уголовного дела.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», – сообщила "Комсомолке" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова .

Установлено, что водитель осуществлял перевозку пассажиров по маршруту Тула-Москва. Однако лицензии у него не было. Скорее всего, уже очень скоро будет возбуждено еще одно уголовное дело.

- Мы проверяем качество и безопасность оказания услуг. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

Напомним, в результате ДТП погибли шесть человек. В списке жертв семья Сидоровых из Тульской области. В Москву они ехали с семилетней внучкой. У девочки открытая черепно-мозговая травма, она к коме.

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Страшная авария произошла рано утром в четверг, 4 апреля, на участке федеральной трассы М4 Дон в районе Домодедово. На большой скорости микроавтобус «Мерседес» протаранил фуру с прицепом, которая двигалась впереди в попутном направлении. При столкнуовении микроавтобус загорелся. Первыми на помощь пришли проезжавшие мимо водители. Вместе с прибывшими на место аварии сотрудниками ДПС им удалось потушить огонь (подробности)

Список погибших в ДТП с микроавтобусом под Москвой

На месте страшной аварии, которая утром в четверг, 4 апреля, унесла жизни шести человек, сейчас работают следователи. Напомним, микроавтобус "Мерседес" на большой скорости протаранил фуру "Скания", которая двигалась впереди в попутном направлении. От удара автобус, оборудованный газовым топливом, вспыхнул. Помех на дороге не было и, скорее всего, водитель просто уснул за рулем (подробности)

В страшном ДТП с микроавтобусом под Москвой погибли супруги из Тульской области

Страшная авария, которая произошла на трассе М4 Дон рано утром 4 апреля унесла жизни шести человек. Напомним, микроавтобус "Мерседес", который нелегально вез пассажиров по маршруту Тула-Москва на большой скорости протаранил ехавшую попутно фуру. Скорее всего, погибший водитель Григорий Горячев уснул за рулем (подробности)

Видео с места ДТП в Домодедово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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