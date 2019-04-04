По факту ДТП с микроавтобусом в Подмосковье возбуждено уголовное дело

За жизнь двоих пассажиров, чудом выживших в страшной аварии на трассе М4 Дон в Подмосковье, борются врачи Домодедовской ЦРБ. Семилетняя девочка и 31-летний мужчина в тяжелом состоянии. Предполагаемый виновник ДТП, водитель Григорий Горячев, который скорее всего, уснул за рулем - погиб. Однако все обстоятельства аварии и степень его вины будут установлены в рамках уголовного дела.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», – сообщила "Комсомолке" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова .

Установлено, что водитель осуществлял перевозку пассажиров по маршруту Тула-Москва. Однако лицензии у него не было. Скорее всего, уже очень скоро будет возбуждено еще одно уголовное дело.

- Мы проверяем качество и безопасность оказания услуг. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

Напомним, в результате ДТП погибли шесть человек. В списке жертв семья Сидоровых из Тульской области. В Москву они ехали с семилетней внучкой. У девочки открытая черепно-мозговая травма, она к коме.

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