Под Москвой водитель микроавтобуса из Тулы уснул и протаранил фуру: погибли шесть человек
Страшная авария произошла рано утром в четверг, 4 апреля, на участке федеральной трассы М4 Дон в районе Домодедово. На большой скорости микроавтобус «Мерседес» протаранил фуру с прицепом, которая двигалась впереди в попутном направлении. При столкнуовении микроавтобус загорелся. Первыми на помощь пришли проезжавшие мимо водители. Вместе с прибывшими на место аварии сотрудниками ДПС им удалось потушить огонь.
- В результата столкновения погибли шесть человек, еще двое госпитализированы. Все они находились в микроавтобусе, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД РФ по Московской области.
Видео с места ДТП в Домодедово.
Среди пострадавших - девочка 8 лет, которая с тяжёлыми травмами доставлена в центральную районную больницу Домодедово.
Видеокомментарий по ДТП в Домодедово начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.
Водитель грузовика не пострадал. Как удалось выяснить «КП», микроавтобус принадлежит жителю Тулы. По предварительным данным, в столкновении виноват водитель микроавтобуса. Скорее всего, он уснул за рулем.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В ДТП в Домодедово погибли шесть человек.
ИСТОЧНИК KP.RU