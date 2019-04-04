Под Москвой водитель микроавтобуса из Тулы уснул и протаранил фуру: погибли шесть человек

Страшная авария произошла рано утром в четверг, 4 апреля, на участке федеральной трассы М4 Дон в районе Домодедово. На большой скорости микроавтобус «Мерседес» протаранил фуру с прицепом, которая двигалась впереди в попутном направлении. При столкнуовении микроавтобус загорелся. Первыми на помощь пришли проезжавшие мимо водители. Вместе с прибывшими на место аварии сотрудниками ДПС им удалось потушить огонь.

- В результата столкновения погибли шесть человек, еще двое госпитализированы. Все они находились в микроавтобусе, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД РФ по Московской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701131" frameborder="0"></iframe> Видео с места ДТП в Домодедово.

Среди пострадавших - девочка 8 лет, которая с тяжёлыми травмами доставлена в центральную районную больницу Домодедово.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701152" frameborder="0"></iframe> Видеокомментарий по ДТП в Домодедово начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.

Водитель грузовика не пострадал. Как удалось выяснить «КП», микроавтобус принадлежит жителю Тулы. По предварительным данным, в столкновении виноват водитель микроавтобуса. Скорее всего, он уснул за рулем.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.