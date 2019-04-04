2019-04-04T09:02:52+03:00
Происшествия

Под Москвой водитель микроавтобуса из Тулы уснул и протаранил фуру: погибли шесть человек

Еще двое госпитализированы [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Сейчас на месте ДТП в Домодедово работают сотрудники правоохранительных органовСейчас на месте ДТП в Домодедово работают сотрудники правоохранительных органовФото: предоставлено очевидцем
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Страшная авария произошла рано утром в четверг, 4 апреля, на участке федеральной трассы М4 Дон в районе Домодедово. На большой скорости микроавтобус «Мерседес» протаранил фуру с прицепом, которая двигалась впереди в попутном направлении. При столкнуовении микроавтобус загорелся. Первыми на помощь пришли проезжавшие мимо водители. Вместе с прибывшими на место аварии сотрудниками ДПС им удалось потушить огонь.

- В результата столкновения погибли шесть человек, еще двое госпитализированы. Все они находились в микроавтобусе, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД РФ по Московской области.

Видео с места ДТП в Домодедово.

Среди пострадавших - девочка 8 лет, которая с тяжёлыми травмами доставлена в центральную районную больницу Домодедово.

Видеокомментарий по ДТП в Домодедово начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.

Водитель грузовика не пострадал. Как удалось выяснить «КП», микроавтобус принадлежит жителю Тулы. По предварительным данным, в столкновении виноват водитель микроавтобуса. Скорее всего, он уснул за рулем.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ДТП в Домодедово погибли шесть человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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