Список погибших в ДТП с микроавтобусом под Москвой

На месте страшной аварии, которая утром в четверг, 4 апреля, унесла жизни шести человек, сейчас работают следователи. Напомним, микроавтобус "Мерседес" на большой скорости протаранил фуру "Скания", которая двигалась впереди в попутном направлении. От удара автобус, оборудованный газовым топливом, вспыхнул. Помех на дороге не было и, скорее всего, водитель просто уснул за рулем.

Жертвами аварии стали шесть человек. Еще двое, в том числе семилетняя девочка, госпитализированы.

- Состояние ребенка крайне тяжелое. Она получила травмы головы, находится в коме, - сообщили "КП" собственные источники информации.

Все погибшие и пострадавшие - жители Тульской области. Автобус следовал по маршруту Тула-Москва. Однако разрешения на перевозку пассажиров у водителя не было. Сейчас проверку по факту ДТП ведут Следственный комитет и Ространснадзор.

"Комсомолке" удалось получить список погибших и пострадавших. Однако пока опознаны не все жертвы.

ПОГИБШИЕ

Горячев Григорий Григорьевич , водитель.

Сидоров Юрий Николаевич, пассажир, 61 год

Сидорова Ольга Дмитриевна, пассажирка, 53 года

Мельников Сергей Николаевич, пассажир, 49 лет.

Личности еще двух погибших пассажиров : мужчины и женщины пока не установлены.

ПОСТРАДАВШИЕ

Сергей Игоревич Морозов, 31 год

Александра, 7 лет

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Страшная авария произошла рано утром в четверг, 4 апреля, на участке федеральной трассы М4 Дон в районе Домодедово. На большой скорости микроавтобус «Мерседес» протаранил фуру с прицепом, которая двигалась впереди в попутном направлении. При столкнуовении микроавтобус загорелся. Первыми на помощь пришли проезжавшие мимо водители. Вместе с прибывшими на место аварии сотрудниками ДПС им удалось потушить огонь (подробности)