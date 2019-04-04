В страшном ДТП с микроавтобусом под Москвой погибли супруги из Тульской области

Страшная авария, которая произошла на трассе М4 Дон рано утром 4 апреля унесла жизни шести человек. Напомним, микроавтобус "Мерседес", который нелегально вез пассажиров по маршруту Тула-Москва на большой скорости протаранил ехавшую попутно фуру. Скорее всего, погибший водитель Григорий Горячев уснул за рулем.

В списке жертв семейная пара из города Донской Тульской области. 53-летняя Ольга и 61-летний Юрий Сидоровы погибли на месте ДТП. В тот роковой день в Москву они ехали вместе с семилетней внучкой. Александра Ерохина чудом выжила. Из покореженного и обгоревшего автобуса первоклассницу достали спасатели. Сейчас за жизнь девочки борются медики.

- У нее открытая черепно-мозговая травма, множество переломов. Девочка находится в состоянии комы, - сообщили "КП" источники в городской больнице города Домодедово.

В Москву уже выехали родители девочки. Родственники и друзья семьи шокированы случившимся.

Оля и Юра были счастливой семьейФото: Личный Архив

- Оля и Юра были счастливой семьей. Они прожили вместе больше 30 лет. Непьющие, работящие! Они жили для внучек. У них их двое: Саша и Лиза. Мы молимся за здоровье девочки. Надеемся, что она поправится, - рассказал "КП" друг семьи Валентин Григорьев.

Тем временем по факту ДТП ведется доследственная проверка.

- По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела, - пояснила "КП" Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

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Страшная авария произошла рано утром в четверг, 4 апреля, на участке федеральной трассы М4 Дон в районе Домодедово. На большой скорости микроавтобус «Мерседес» протаранил фуру с прицепом, которая двигалась впереди в попутном направлении. При столкнуовении микроавтобус загорелся. Первыми на помощь пришли проезжавшие мимо водители. Вместе с прибывшими на место аварии сотрудниками ДПС им удалось потушить огонь (подробности)

Список погибших в ДТП с микроавтобусом под Москвой

На месте страшной аварии, которая утром в четверг, 4 апреля, унесла жизни шести человек, сейчас работают следователи. Напомним, микроавтобус "Мерседес" на большой скорости протаранил фуру "Скания", которая двигалась впереди в попутном направлении. От удара автобус, оборудованный газовым топливом, вспыхнул. Помех на дороге не было и, скорее всего, водитель просто уснул за рулем (подробности)