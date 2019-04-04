Бывший парень блогерши Маши Троцко, которой приписывают роман с Павлом Дуровым, избил свою новую девушку-модель

Степан Малохатько - 31-летний бизнесмен и сын крупнейшего предпринимателя Хабаровского края Олега Малохатько. Его родители владеют 9 крупными компаниями, а сам Степан занимается строительством скейт-парков, а также поставками продукции из Китая и поставками морепродуктов в рестораны Санкт-Петербурга.

Около года назад молодой человек встретил Лилию - 25-летнюю модель из Киева, завязались отношения, а последние полгода пара жила вместе в его квартире на Кутузовском проспекте. Всё было хорошо. Но недолго. 25 марта они оба решили завершить отношения как взрослые люди, сели за стол, приготовили прощальный ужин в квартире с видом на Москва-Сити. Ужин плавно перешёл в последнюю ночь, а утром Лилия увидела в телефоне Степана переписку с новой девушкой и решила, что её предали.

— В полиции девушка рассказала, что после такого она не выдержала. Узнав об обмане, она предъявила Степану и пригрозила рассказать этой девушке правду. После этого Степан накинулся на девушку с кулаками. – Рассказал источник КП в правоохранительных органах.

Романтическое утро резко перестало быть таковым. Как Лилия рассказала полиции, Степан схватил ее за горло, ударил головой о стеклянный шкаф, затем стал бить по лицу, после чего бросил на кровать и придавил так, что девушка не могла дышать. Отняв телефон, мужчина избавился от возможного компромата. Последствия были тяжелыми, девушку госпитализировали, сделали операцию по восстановлению повреждённой губы, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ушибы по всему телу. За неделю до этого Степан уже распускал руки, но тогда это была всего лишь пощёчина. Лилия написала на бизнесмена заявление в полицию.

Степан и с Машей Троцко

Сам Степан убеждал девушку, что такого раньше с ним не случалось, и в предыдущих длительных отношениях он никогда не выходил за рамки. Те самые длительные отношения он строил с Машей Троцко - известным бьюти-блогером, пара была неразлучна в течение 7 лет с 2010 года, Но потом их пути разошлись, вскоре поклонники заподозрили девушку в романтической связи с создателем социальной сети ВК Павлом Дуровым. Такая версия появилась во многих СМИ после совместного фото с дня рождения подруги Марии - модели Алены Шишковой (экс подруги и матери дочери Тимати) в Дубаи, на котором присутствовал и Павел Дуров.

Маша и Алёна Шишкова

Поговаривают даже, что соперничество за сердце молодого миллиардера расстроило дружбу между девушками, но подробностей своих отношений они не афишируют, да и сам Павел сохраняет молчание.

Поклонники заподозрили Машу в романтической связи с создателем социальной сети ВК Павлом Дуровым

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