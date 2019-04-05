Передовые сервисы для инвалидов в 2019 году: Помощь придет через интернет

Социальный навигатор: Информационное окно плюс геолокация

- Представьте себе: человек с инвалидностью переезжает из одного региона в другой, на время или постоянно. На новом месте нужно сориентироваться, где находятся различные объекты социального назначения: органы соцзащиты, отделения Фонда социального страхования, ортопедические и другие аптеки, протезно-ортопедические предприятия и т. д., - приводит жизненный пример руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации Фонда социального страхования (ФСС РФ) Дмитрий Селиванов. - Для решения этих и некоторых других задач предназначен современный цифровой сервис «Социальный навигатор».

«Комсомолка» писала о разработке этого сервиса и пилотном запуске в прошлом году (в Санкт-Петербурге, подробнее см. в разделе «Наши права и льготы» на сайте kp.ru). К концу марта 2019-го социальный навигатор работает в пилотном режиме уже в 11 регионах. В то же время в любом другом регионе нашей страны и даже находясь за границей, можно использовать отдельные функции этого сервиса - например, узнать все о социальных пособиях, положенных в той или иной жизненной ситуации.

От Андроида до «Авроры»

Социальный навигатор - бесплатное мобильное приложение для смартфонов, разработанное специалистами ФСС РФ. На сегодня сервис работает на платформе Андроид (версии 4.4 и выше).

- У нас в планах к середине года выпустить версию для Apple, а к концу года - для отечественной мобильной операционной системы «Аврора», - рассказал «КП» Дмитрий Селиванов. - В рамках развития цифровой экономики, электронных сервисов государства мобильные гаджеты являются тем же самым необходимым социальным средством доступа к услугам государства, как и любые другие технические средства реабилитации. В связи с этим мы выступаем с предложением, чтобы в перечень технических средств реабилитации, которые Фонд предоставляет инвалидам, попали планшеты и смартфоны на базе отечественной мобильной операционной системы. Чтобы граждане, нуждающиеся в социальных услугах, могли заказать электронную услугу от государства. Ведь не все могут себе позволить купить смартфон.

- Дмитрий Вадимович, известно, что сейчас приложение пилотируется в 11 регионах. Уточните, что это значит?

- Именно в этих регионах создается карта социально значимых объектов. Включается геолокация, и человек может увидеть, где находятся отделения ФСС, органы соцзащиты, аптеки, работающие по программе «Цифровая компенсация» (подробнее см. далее. - Ред.). Здесь очень важно взаимодействие с администрацией региона, чтобы нас поддерживали. И появилась возможность получить информацию не только об услугах ФСС, но и о региональных услугах.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Подробно о ТСР

Еще один сервис нового поколения - электронный каталог технических средств реабилитации (ТСР) для пострадавших на производстве. То есть тех самых протезов, ортопедической обуви, кресел-колясок, средств ежедневного ухода и прочей продукции, которой Фонд соцстраха обеспечивает людей, пострадавших от трудовых травм.

Цифровой каталог уже появился, он доступен на портале Фонда по адресу: https://tsr.fss.ru/tru-web, рассказывает Дмитрий Селиванов.

Сейчас этот сервис находится в пилотном тестировании, Фонд налаживает взаимодействие с производителями и поставщиками ТСР. На сегодня каталог позволяет просматривать подробную информацию о тех технических средствах реабилитации, данные о которых уже загружены в базу каталога.

Электронный каталог ТСР постоянно наполняется и обновляется. Доступ к данным получат как люди с инвалидностью, так и органы медико-социальной экспертизы, разрабатывающие программу реабилитации пострадавшего, Фонд и поставщики, поясняют в ФСС. При назначении ТСР появится возможность более точного индивидуального подбора средств реабилитации. Также можно будет сравнивать разные модели и оценивать их качество. А еще данные из электронного каталога будут использоваться для применения схемы цифровой компенсации за приобретение ТСР (см. далее).

Цифровая схема компенсации

- На сегодня есть два варианта обеспечения людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации, - напоминает Дмитрий Селиванов. - Первый - когда человек пишет заявку на получение ТСР, и Фонд проводит торги в рамках 44-ФЗ. По результатам торгов определяется победитель, который и поставляет необходимое средство реабилитации. Это занимает определенное время. Второй вариант - человек может сам купить себе техническое средство реабилитации, которое ему положено. Фонд компенсирует ему расходы исходя из стоимости такого ТСР на последних торгах.

Процесс компенсации сейчас занимает достаточно продолжительное время - по регламенту до двух месяцев. Нужно взять счет, чек из аптеки, прийти в отделение Фонда по месту жительства, написать заявление на компенсацию. Потом Фонд в течение 60 дней производит проверку необходимых данных и только затем перечисляет сумму компенсации. Между тем сегодня любой из нас может прийти в магазин, выбрать телевизор и с помощью менеджера оформить пакет документов для его приобретения в кредит.

- Сейчас мы запускаем специальную систему - так называемый социальный маркетплейс, - продолжает эксперт ФСС. - Это будет работать следующим образом. Человек с инвалидностью приходит в магазин и выбирает техническое средство реабилитации, которое ему положено (по программе реабилитации пострадавшего. - Ред.). Продавец за счет интеграции с базами данных Фонда убеждается, что данный гражданин зарегистрирован на сайте госуслуг, является получателем соответствующего технического средства реабилитации, и сообщает сумму компенсации, которую Фонд может ему выплатить. Человек оплачивает техническое средство реабилитации, и оформляется электронное заявление, которое отправляется продавцом ТСР в Фонд в электронном виде с полным комплектом документов. Фонд информирует гражданина о статусе, рассмотрении и решении по его заявлению путем

СМС-уведомления. Данная схема цифровой компенсации значительно сократит сроки выплат.