2019-04-04T16:45:24+03:00
Общество

Жена Георгия Данелии о смерти режиссера: «Мы к этому были совершенно не готовы»

Родные Георгия Данелии надеялись на чудо до последнего, но врачи оказались бессильны
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Георгий Данелия с супругой Галиной, 2013 год.Георгий Данелия с супругой Галиной, 2013 год.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В конце февраля Георгия Данелию доставили в реанимацию одной из столичных больниц. У него диагностировали хроническое заболевание — обострение эмфиземы легких.

Жена режиссера Галина Данелия-Юркова рассказала тогда «КП», что его положили в прекрасную клинику, где есть любое современное оборудование. Врачи делали все, чтобы спасти Георгия Николаевича. После этого появилась надежда, хотя все понимали: заболевание очень серьезное. В свое время эмфизема легких погубила Олега Ефремова и Игоря Квашу.

Позже стало известно: Данелию ввели в медикаментозную кому. Потом из комы вывели.

Врачи говорили, что единственным спасением в подобных случаях является пересадка легких. Но делать пересадку Денелии было нельзя, во-первых, из-за возраста. Георгию Николаевичу — 88 лет. Во-вторых, болезнь слишком сильно поразила органы.

Оставалось посильными средствами бороться за жизнь. И Георгий Николаевич боролся, хотя чего это ему стоило. Он дышал через трубочку, вставленную в трахею. Из-за этого не мог говорить. Близкие по губам пытались прочитать отдельные слова. И продолжали надеяться на чудо, которого, увы, не случилось.

- Георгия Николаевича не стало. Мы к этому были совершенно не готовы, - сказала нам Галина Данелия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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