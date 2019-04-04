Как Никита Михалков едва не потерял роль в «Я шагаю по Москве» и другие истории от Данелии

Георгий Николаевич оставил три тома замечательных воспоминаний - «Безбилетный пассажир», «Тостуемый пьет до дна» и «Кот ушел, а улыбка осталась». Они полны чудесных историй и баек. Наверное, приукрашенных - покойный умел сочинять хорошие истории. Но не вспомнить их невозможно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701256" frameborder="0"></iframe> Умер Георгий Данелия.Ушёл из жизни создатель самых народных фильмов - Георгий Данелия

КАК МИХАЛКОВ ЧУТЬ НЕ ПОТЕРЯЛ РОЛЬ В «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»

Данелия писал в книге «Безбилетный пассажир», что Никита Михалков попал в фильм «Я шагаю по Москве» по протекции автора сценария Геннадия Шпаликова, дружившего с его братом Андроном Кончаловским. Данелия сперва отказывался брать Никиту на роль, потому что запомнил его совсем мелким подростком. Но выяснилось, что за время работы над сценарием он вырос и возмужал.

После пяти дней съемок начинающий артист Михалков пришел к Данелия и потребовал, чтобы ему платили по 25 рублей в день, как молодой звезде, иначе сниматься он отказывается. Данелия, изумившись такой наглости, сказал ассистенту по актерам:

- Лика Ароновна, вызови парня, которого мы до Михалкова пробовали. И спроси, какой у него размер ноги, — если другой, чем у Никиты, сегодня же купите туфли. Завтра начнем снимать.

Никита Михалков на съемках фильма "Я шагаю по Москве".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

— Но вы меня пять дней снимали. Вам все придется переснимать! - занервничал Михалков.

— Это уже не твоя забота. Иди, мешаешь работать…

«И тут скупая мужская слеза скатилась по еще не знавшей бритвы щеке впоследствии известного режиссера:

— Георгий Николаевич, это меня Андрон научил!.. Сказал, что раз уже неделю меня снимали, то у вас выхода нет!

Дальше работали дружно.

Слова к знаменитой песне «Я шагаю по Москве» Геннадий Шпаликов сочинил на ходу. По словам Данелия, когда на студии давали аванс, Шпаликов пообещал, что принесет слова завтра - и исчез на две недели. Снова появился он только в день зарплаты. Пришел на съемочную площадку, рассчитывая вместе с Данелия и оператором Вадимом Юсовым пойти в ресторан. Текст нужен был уже совсем срочно. Съемки шли на площади Маяковского. Данелия с Юсовым сидели на крыше ресторана «София» и ждали вечернего освещения, Шпаликов стоял внизу, режиссер разговаривал с ним через мегафон, а Шпаликов просто очень громко орал. Диалог у них произошел следующий:

— Слова сочинил?

— Что?

— Говорю, слова к песне пока сочиняй!

— Я уже сочинил: «Я шагаю по Москве, как шагают по доске…»

— Не пойдет! Это твои старые стихи — они на музыку не ложатся. Музыку помнишь?

— Помню.

— Если не сочинишь, никуда не пойдем.

— Сейчас! Сочинил! «Я иду, шагаю по Москве, и я пройти еще смогу соленый Тихий океан, и тундру, и тайгу…»

— Лучше «А я»!

— Что «А я»?

— По мелодии лучше «А я иду, шагаю по Москве!»

— Хорошо — «А я иду, шагаю по Москве…» Снимайте! Мотор!

— Перед «А я» должно еще что-то быть! Еще куплет нужен!

Практически за несколько минут Шпаликов, мечтающий скорее пойти в ресторан, придумал еще два куплета - «Бывает все на свете хорошо…» и «Над лодкой белый парус распущу…» Как писал потом Данелия, «если бы съемки длились дольше, куплетов могло быть не три, а четыре или пять.

Кинорежиссер Георгий Данелия, 2000 год. Фото Игоря Зотина (ИТАР-ТАСС)

КАК ДАНЕЛИЯ НЕ СНЯЛ «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» И «ХАДЖИ-МУРАТА»

Данелия ассоциируется прежде всего с комедиями - но мечтал он и об экранизациях великих литературных произведений. В своих воспоминаниях Данелия рассказывал, как предлагал в Госкино экранизировать «Мертвые души» Гоголя, «Созвездие Козлотура» Фазиля Искандера, «Зиму тревоги нашей» Джона Стейнбека… На все ему ответили категорическим «Не надо!»

Тогда он решил экранизировать «Преступление и наказание». Поехал в дом творчества в Болшево писать сценарий. И там встретился с коллегой - Львом Кулиджановым. Почти случайно проболтался, что собирается снимать фильм по Достоевскому. Кулиджанов огорчился: «Преступление и наказание» была его любимая книга… В то же время Кулиджанов собирался экранизировать «Хаджи Мурата» Толстого. А Данелия эту повесть обожал.

В общем, режиссеры договорились об обмене: Данелия уступил Кулиджанову «Преступление и наказание», а Кулиджанов Данелии - «Хаджи Мурата». И первый из этих фильмов был снят. А вот Данелия экранизировать повесть Толстого не смог.

Как вспоминал Георгий Николаевич, «Расул Гамзатов, Владимир Огнев и я написали сценарий. Его приняли без замечаний, (…) мы уже выбрали натуру, утвердили актеров, сделали эскизы декораций и костюмов и готовились к сдаче постановочного проекта. Но тут выяснилось, что производственный отдел не дает нам большой павильон для декорации «Бальный зал во дворце Воронцова».

Данелия пошел жаловаться директору «Мосфильма» - и тот огорошил его сообщением, что фильм на самом деле уже закрыли… Ни Данелия, ни Гамзатов так и не смогли выяснить - по чьему приказанию это было сделано. Но о «Хаджи Мурате» он жалел до конца жизни.

Отдельная история - съемки советско-итальянской комедии с участием Альберто Сорди и Евгения Леонова. Продюсером с итальянской стороны должен был стать легендарный Дино Де Лаурентис. Данелия и Виктория Токарева быстро придумали сюжет: «Васин, житель деревни на берегу Волги, послал приглашение своему другу итальянцу Альберто, вместе с которым во время войны сражался с фашистами в итальянском сопротивлении. Альберто прилетел с женой и ребенком. Васин встречал его, но в аэропорту друзья разминулись. Альберто с семьей добирается до волжской деревни самостоятельно — на корабле. В Ярославле он отстал от корабля. И дальше лихие и смешные приключения». Сорди (который тогда считался суперзвездой) от такого сюжета отказался - ему хотелось, чтобы у его героя была любовь с русской девушкой. Сценарий без конца переделывался (в какой-то момент договорились до того, что фильм может стать осовремененной версией «Мертвых душ», где Сорди сыграет итальянского жулика в СССР). В итоге ничего не вышло. «Почти два года я потерял на той совместной мерихлюндии!» - писал потом Данелия. Зато он как следует поездил по Италии. А совместная итало-советская комедия, без Сорди, но с тем же Де Лаурентисом в качестве продюсера, была снята только через несколько лет - это были «Невероятные приключения итальянцев в России» Эльдара Рязанова.

КАК БРОСИТЬ ПИТЬ, НЕ ВЕРЯ В ИСЦЕЛЕНИЕ

В жизни Данелия были трагические события (например, смерть сына Николая), но своими ощущениями от них он с публикой делиться не любил. Зато рассказал, например, в воспоминаниях, как навсегда излечился от пьянства.

В 1986 году ему удалось попасть на прием к наркологу Александру Довженко, который изобрел уникальный метод кодирования. (Попасть было бесконечно трудно, потому что в очереди находились буквально тысячи алкоголиков). Данелия поехал с мыслью: «Что пить, когда от этого на душе еще хуже становится?» После того как сына не стало, когда он выпивал, ему хотелось покончить с собой.

Сама процедура Георгия Николаевича крайне разочаровала. Сначала он вместе с другими пациентами выслушал огромную лекцию о вреде алкоголя, где проговаривались банальные, в общем вещи: про алкогольные галлюцинозы, вред водки для печени и так далее. А потом его принял сам Довженко, спросивший, на какой срок ему хотелось бы закодироваться. Данелия ответил, что навсегда. Друзья, поехавшие с ним за компанию - оператор Вадим Юсов и второй режиссер Юрий Кушнерев - ответили так же.

«Александр Романович попросил меня сесть на стул посреди комнаты, стал сзади, подержал руку у меня над головой и сказал: «Вы больше не будете пить». То же самое он проделал с Юсовым и с Кушнеревым. Вся процедура заняла чуть больше трех минут».

Данелия вышел на улицу со словами: «Все это спектакль для простаков. Лучше бы мы на эти деньги слетали в Тбилиси, повидали друзей и поели хинкали». Но к его огромному изумлению, через несколько минут он осознал, что ему противно даже вспоминать о запахе водки. Ни он, ни Юсов, ни Кушнерев больше не пили. Правда, Кушнерева (который пьяницей вовсе не был, а закодировался за компанию), жена потом попросила раскодировать обратно: «Раньше он был такой компанейский, веселый, заводной! А сейчас по праздникам в глазах у него такая тоска, смотреть больно!»

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