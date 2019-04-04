2019-04-04T20:44:18+03:00
Здоровье

Академик Лео Бокерия пройдет «10 тысяч шагов к жизни» вместе с москвичами

Акция состоится 7 апреля на територии ВДНХ, Ботанического сада и Осанкинского парка в Москве
Дарья ИВАШКИНА
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Акция «10 тысяч шагов к жизни» в 2018 году. Фото: ligazn.ruАкция «10 тысяч шагов к жизни» в 2018 году. Фото: ligazn.ru
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Акция «10 тысяч шагов к жизни» пройдет в воскресенье, 7 апреля, на территории ВДНХ, Ботанического сада и Останкинского парка в Москве. Организатор это оздоровительного мероприятия - академик Лео Бокерия, который к тому же является президентом общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации».

Как ожидается, акция стартует в 11:30 на главной аллее ВДНХ у памятника Владимиру Ленину.

Но рекомендуется приходить заранее, ведь перед официальным началом можно будет воспользоваться медицинским физиотерапевтическим прибором ABP-051 для коррекции артериального давления, а также принять участие в массовой зарядке с известными артистами и флешмобе #ПередайСердце.

А уже после 11:30 участники акции совершат оздоровительную прогулку по специально разработанному маршруту. В общей сложности им предстоит пройти 10 тысяч шагов.

Стоит отметить, что вход на мероприятие свободный, однако необходимо предварительно зарегистрироваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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