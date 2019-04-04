Летучий металл для архитектуры

ПРОГРЕСС НЕ ПРОЙДЕТ

Сейчас при возведении жилья используется много новых материалов. В Швеции есть 12-этажный дом из дерева. В Китае появились высотки из бетона, пропускающего свет.

В России такие эксперименты практически невозможны. Все дело в наших нормативах. Нельзя строить из материалов, которые не указаны в ГОСТ или сводах правил. А эти документы обновляются так редко, что успевают смениться целые поколения строительных технологий.

Дело доходит до смешного - у нас даже материалы, проверенные во всем остальном мире, применяют с большим скрипом. Пример: алюминий. На Западе четверть стройматериалов приходится на сплавы алюминия. В России этот показатель гораздо меньше.

Стенды наглядно демонстрируют какие возможности открывает алюминий для архитекторов и строителей. Фото: пресс-служба Алюминиевой ассоциации

ИЛЛЮЗИЯ БЕТОНА

С 2 по 5 апреля в Москве проходит международный форум «Алюминий в архитектуре и строительстве 2019». Эксперты обсуждали, как и где можно использовать летучий металл у нас. Перспективы, на самом деле, колоссальные.

- Алюминий способен создавать иллюзию любого материала: камня, бетона, дерева, - рассказал на форуме известный японский архитектор Кенго Кума. - С ним легко работать, благодаря своей пластичности он придает зданиям парящую легкость. Я думаю, что форум определит новый архитектурный тренд.

Форум организовал Союз архитекторов России и Алюминиевая ассоциация. Производителям важно показать, какие материалы мы умеем делать. Архитекторы же смотрят, что из этого применимо в строительстве.

ЛЕГКО И НАДОЛГО

К примеру, Красноярский металлургический завод на стенде показал настоящий пролет пешеходного моста из алюминия. К зимней универсиаде в Красноярске из таких построили два надземных перехода. Получилось эстетично, легко и долговечно. Алюминий не ржавеет и требует за собой гораздо меньше ухода — его не надо каждый год перекрашивать весной, чтобы он выглядел хорошо. Для сравнения, стальные фонарные столбы, которые поставили перед соревнованием, красноярские коммунальщики уже подкрашивали.

У алюминия безграничный объем использования в разных сферах. Фото: Гончаров Михаил

- Наша задача – собрать на одной площадке производителей, поставщиков, потребителей алюминиевой продукции и продемонстрировать безграничные возможности применения алюминия, - заявил президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

Для многих строителей стало новостью, что алюминий можно использовать не только для отделки, но и в несущих конструкциях. На тот же пролет из Красноярска смотрели, как на диковинку. Оно и не удивительно — для алюминиевого моста пришлось разрабатывать и утверждать специальные технические стандарты.

В обычной жизни, без долгой бумажной волокиты, эти мосты и не смогли бы появиться у нас.

БАЛАНС МЕЖДУ БЕЗОПАСНОСТЬЮ И НОВИЗНОЙ

Хорошо, уже на уровне Минстроя понимают, что документацию надо обновлять быстрее.

-Только по линии Минстроя мы в этом году актуализируем около 70 сводов правил и больше 100 ГОСТ, - рассказал замминистра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков. - Мы имеем возможность включать в нормы и правила все необходимые новые технологии. Разработан свод правил «Мосты алюминиевые пешеходные», который мы через месяц планируем утвердить.

По мнению чиновника, чтобы включить новые технологии в документацию, профессиональное сообщество должно согласиться, что эти нормы уже можно применять как универсальные. И тогда будет найден баланс между инновациями и безопасностью.

ПОД ПЛИТОЙ

Сейчас в России главный материал в жилом строительстве: бетонная плита. Это пошло еще с Хрущева и его борьбы с излишествами в архитектуре. Как в 60-х годах привыкли собирать жилье из панелей, так делаем до сих пор. Про красивую облицовку, новые технологии застройщики вспоминают в последнюю очередь.

При этом, металлургическая промышленность достаточно развита, чтобы дать строителям практически любой сплав, которым им будет нужен.

- Преимущество алюминия в том, что под конкретную потребность может быть создан сплав, который сможет значительно повысить качество жизни в городах и вывести на новый уровень строительство, - заявил директор по развитию потребления алюминия в России и странах СНГ РУСАЛа Юрий Шивилов

- У алюминия безграничный объем использования в разных сферах, тем более, когда создаются новые сплавы, которые отвечают на все вызовы, стоявшие раньше перед этим металлом, - сказал замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

СТАНЕТ ЛИ АЛЮМИНИЙ ПРИВЫЧНЫМ?

Мостовой пролет из Красноярска — не единственное реальное готовое изделие, показанное на форуме. На стенде компании «Алюком» выставили алюминиевые карнизы. По словам гендиректора фирмы Юрия Мамлясова, алюминиевый карниз не уступает по прочности бетонному, но при той же цене может иметь больший вылет.

Увы, и тут бизнесу пришлось попотеть над бумажками, чтобы легализовать свою продукцию.

- Нашей компанией разработаны два ГОСТ, которые уже приняты Росстандартом, - рассказал Мамлясов. - Сейчас совместно с Алюминиевой ассоциацией мы работаем еще над двумя стандартами.

Технологии есть, законы обещают поправить, дело осталось за привычкой. Если строители последние 50 лет мало использовали алюминий, то начинать всегда сложно. Традиционно больше всего летучий металл используют в отделке станций метро. Но этого ничтожно мало, потенциал металла совершенно не раскрывается.

- Бизнес готов инвестировать в производство алюминиевой продукции, когда есть спрос, - уверен Шивилов. - Спрос растет. Я думаю, недалек тот день, когда использование алюминия в строительстве достигнет среднего показателя мировой строительной индустрии.