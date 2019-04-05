Чтоб не пил, не курил...

31-летняя Олеся вышла замуж по настоянию мамы, ведь именно так создают семьи все хорошие девушки, у дверей которых не стоит очередь из женихов.

Даже перед подругами было стыдно!

Роман был до неприличия положительным, работал в нефтегазовой компании, зарабатывал хорошо, пороками и дурными привычками не страдал. Это был супруг из песни: не пил, не курил, цветы дарил хоть не всегда, но по праздникам, мыл полы, тещу звал мамой и готовил завтрак. Казалось, любая женщина мечтает о таком супруге, но Олеся быстро поняла, что «хорошее» - не всегда означает «хорошо».

Она все еще чувствовала себя молодой, рвалась в рестораны и на встречи одноклассников, а Рома предпочитал сидеть дома, не тратить лишнего и постоянно читал. Ему даже телевизор смотреть не хотелось, он называл его обидным словом «зомбоящик» и говорил, что там сплошь негатив. Олеся же обожала два вечерних сериала и одно песенное шоу, но из солидарности с супругом тоже садилась на диван и открывала очередной роман (по которому был поставлен один из сериалов).

Дошло до того, что ей стало стыдно перед подругами: те костерили благоверных на чем свет стоит (и при этом выглядели веселыми и вполне счастливыми), а ей и пожаловаться-то было особо не на что, но... Срамота, да и только! Приходилось отмалчиваться, из-за чего в компании ее даже недолюбливать начали.

- С ним даже поругаться невозможно, настолько он невозмутим, - вздыхала она. - Ни эмоций у него, ни желаний. А вместе с ним потихоньку вяну и я... Вот вчера начала вязать свитер, а мне еще даже не пятьдесят! Наша жизнь расписана до мелочей: продукты - в интернет-магазине, ужин в семь, ложки в столе отдельно от вилок. Он упорядочил все, даже секс.

Караул!

Cпонтанности хочу

Подруги удивленно открывали рты и советовали ей выйти замуж за пьющего лифтера, который ни одной юбки не пропускает и домой приходит только 8 Марта (без цветов) и 1 января (без подарка). Или найти того, кто будет ее побивать, унижать и лежать на диване. Да мало ли в мире подходящих персонажей для того, чтобы начать ценить то, что имеешь?! А еще просили не морочить мужику голову и честно отдать его той женщине, которая будет от него без ума.

- В глубине души я надеялась, что мой спокойный внешне муж мог бы оказаться секретным агентом, как Шварценеггер в «Правдивой лжи» или Брэд Питт в фильме «Мистер и миссис Смит», - призналась однажды Олеся. - Но я проверила - он был обычным менеджером, и это совсем не добавляло страсти в наши отношения. Мне жутко хотелось приключений, спонтанности, сюрпризов! А Рома начинал рассказывать об изобретении часов каждый раз, когда я спрашивала, который час.

При этом сам Роман вовсе не считал себя скучным. Он читал по три книги в месяц, медитировал, осваивал новые кулинарные рецепты и учился на курсах повышения квалификации онлайн. А вот Олеся, на его взгляд, как раз была скучна. Ни о чем, кроме сериалов и моды, говорить не могла, постоянно тратила деньги на ненужную ерунду и вечно была недовольна. Об этом Роман честно рассказал на приеме у психолога, куда его насильно притащила Олеся.

Уж лучше скучать, чем жить в аду

После двух лет «идеальной жизни» Олеся завела-таки роман на стороне. При этом бросать мужа ей не хотелось, уж очень удобным в быту он был. Любовником оказался женатый коллега по работе, в которого Олеся неожиданно по уши влюбилась. Потому что он был какой-то другой: любил концерты, клубы, караоке и даже один сериал. Вся ее нерастраченная тяга к приключениям и опасности буквально выплеснулась наружу.

Олеся принялась одаривать возлюбленного дорогими вещами, писала ему эротические СМС и одевалась на работу как в ночной клуб. Вскоре она узнала о том, что ждет ребенка и, судя по всему, не от законного супруга. Любовник, узнав о беременности, спешно ретировался. Вообще-то он хотел слегка разнообразить жизнь, но вовсе не собирался ее осложнять.

Собрал свои вещи и прознавший об этом Роман. Олеся же решила рожать, хотя и не представляла себе, как будет воспитывать ребенка одна. Она разругалась с мамой, которая жестко осудила ее безрассудность, потеряла мужа и вдобавок уволилась с работы, потому что находиться рядом с бывшим любовником ей было невмоготу.

Ребенок появился на свет раньше срока, и Олеся столкнулась с такими трудностями, о которых и подумать не могла. Прежняя жизнь, казавшаяся скучной и пресной, теперь представлялась ей настоящим раем.

В этот самый момент на пороге появился Роман. Спокойно спросил, не надо ли чем помочь, не чужие же все-таки люди. Олеся разрыдалась. Она и подумать не могла, что в этом скучном мужчине окажется так много благородства и настоящей любви. Сначала Рома просто навещал бывшую жену, приносил еду и помогал убирать, а потом остался насовсем.

Сегодня их сыну Саше уже 6 лет. Рома считает его своим и никогда не напоминает Олесе о том глупом романе. Теперь они вместе смеются над временем, когда их главной проблемой в жизни была скука.

С появлением ребенка о скуке они теперь могут только мечтать!