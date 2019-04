«Ну-ка, все вместе!»: Один на сотню

«Ну-ка, все вместе!» - не просто название нового шоу телеканала «Россия». Это призыв к действию и главное условие победы в музыкальном состязании. Решает судьбу участников большое жюри. И на этот раз оно поистине огромное! Сто человек. Среди них певцы, поэты, музыкальные продюсеры и блогеры, композиторы. Одним словом, искушенные в музыке люди. Всех их нужно заставить подпевать и пританцовывать.

Официантка, повар, спасатель, мастер спорта по греко-римской борьбе: в проекте «Ну-ка, все вместе!» участвуют люди самых разных профессий. Но здесь все они - певцы. В их арсенале только суперхиты всех времен и народов. Не подпевать просто невозможно. Большая сотня старается быть объективным и строгим жюри. Задача непростая, когда ноги сами пускаются в пляс, а голоса начинают подпевать любимым мелодиям.

В каждом выпуске шоу соревнуются десять исполнителей со всех концов России, с Украины, из Прибалтики и стран СНГ. Их задача - петь так, чтобы судьи встали и запели все вместе. Чем больше голосов жюри подключится к общему хору, тем больше очков он набирает.

Тройка лидеров, набравших по ходу программы наибольшее количество голосов, занимает места на подиуме. Но уже каждый следующий конкурсант сможет потеснить их, если ему подпоют еще больше голосов. Путевку в финал получают только двое лучших участников из каждого выпуска. Обладатель первого места переходит в финал автоматически. А конкурсанты, занявшие вторую и третью позиции, должны будут сразиться между собой в музыкальной дуэли. В финале развернется борьба за главный приз: кубок проекта и 1 млн рублей.

Телевизионное зрелище получилось невероятно красочным и захватывающим. «Стена, на которой располагается сотня членов жюри, - это большая и сложная шестиуровневая конструкция высотой 12 м, - говорит продюсер проекта Юлия Сумачева. - Она состоит из экранов, которые окрашиваются в определенные цвета в зависимости от того, как сотня голосует».

А возглавляет жюри Сергей Лазарев. Фото: Канал «Россия 1»

На экране это выглядит ошеломительно. Перед стеной высотой с четырехэтажный дом стоит человек. Он кажется маленьким и хрупким на фоне гигантской махины, залитой алым светом. Он начинает петь. И происходит чудо. Миллионы зрителей могут видеть, как артист превращается в звезду. Могут наблюдать, как музыка волной накрывает зловеще алую стену. Как стена взрывается золотым сиянием! Большая сотня на глазах превращается в таких же зрителей - они срываются со своих мест, танцуют, поют, обнимаются, аплодируют.

- Перед сотней стоит очень непростая задача, - считает Сергей Лазарев, глава жюри, - нам нужно и подпевать и при всем этом суметь расслышать голос участника, увидеть в нем артиста и правильно оценить. Для меня как предводителя сотни это очень волнительно, я чувствую большую ответственность за каждого участника. Я лично всегда за соединение таланта, голоса, харизмы, артистизма и, конечно, драйва.

«Ну-ка, все вместе!» - адаптация популярного британского формата All Together Now. Проект вышел на Би-би-си в прошлом году и сейчас является одним из самых продаваемых английских форматов в мире: только за последний год в разных странах было произведено порядка 14 версий проекта.

