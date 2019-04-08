Майские праздники 2019 отметим по-русски и по-турецки

До майских праздников всего ничего, меньше месяца. Одни туристы уже пакуют чемоданы, другие еще изучают цены на авиабилеты и присматривают туры. Организовать поездку совсем не поздно. Пик бронирований авиабилетов на майские праздники как раз сейчас, за две – три недели до вылета, констатируют аналитики онлайн трэвел-агенства Купибилет.

СПРОС НА ОТДЫХ В РОССИИ ВЫРОС ВТРОЕ

А поездки на длинные весенние выходные крайне в этом году крайне популярны:

- Забронировано на 31% больше туров, чем в прошлом году, - поделилась статистикой с “КП” Ольга Иванова, PR-директор Управляющей компании Объединенной сети ТБГ и «Горячие туры». - В три раза популярнее стал отдых на российских курортах. Сейчас туры по России на втором месте по числу бронирований – после Турции (это не значит, что в Турции отдохнут больше россиян, чем в родной стране – просто для поездок по России большинству из нас турфирмы не нужны, многие едут на своих авто или сами покупают билеты на поезда-самолеты. - Ю. С.). На майские праздники в 2018 году Россия были лишь на шестом месте по спросу, после Кипра, Туниса, Таиланда и Греции. Сейчас обогнала всех, кроме Турции.

О новой тенденции рассказали в Ассоциации туроператоров России: кроме традиционно массовых российских маршрутов (Краснодарскй край, Крым, экскурсии в Москву, Санкт-Петербург, Казань и по Золотому кольцу) растет интерес к экскурсиям по другим регионам. В Карелию, Калининград, на Байкал, даже на Камчатку и Сахалин, куда лететь далеко и совсем не дешево.

О росте спроса на первомайские вояжи говорят все туроператоры без исключения. Та же тенденция и с продажами авиабилетов в интернете: у онлайн-сервиса Ozon.travel, например, забронировано на 80% больше билетов на весенние праздники, чем год назад. В общем, не важно, как ехать – через турфирму или самим – главное, ехать! Хотя бы на дачу или в соседний город. А лучше на море.

Куда отправятся на каникулы самостоятельные путешественники.

ДОРОЖАЮТ И ТУРЫ, И АВИАБИЛЕТЫ

Причина такого спроса простая и логичная: уж очень удачно календарь сложился (см. “Как будем отдыхать”), много нерабочих дней подряд, и не использовать их для внеочередного отпуска было бы странно. Не останавливает путешественников даже рост цен.

- На авиабилеты придется потратить в среднем на 7%, чем в прошлом году, на проживание в отелях - на 11% больше, - не радует Ирина Рябовол, представитель туристического поисковика momondo в России. У ее коллег из онлайн-сервиса по продаже авиа и ж/д билетов Ozon.travel цифры еще разорительнее: средний чек за полеты по России вырос на 9%, за границу - аж на 19%.

В Ассоциации туроператоров России подтверждают - цены растут и на пакетный отдых. За туры за рубеж придется выложить на 15 - 20% больше, чем на майские-2018, за путевки на отечественные курорты - на 5 -10%. Не изменились цены лишь на экскурсии по Золотому кольцу.

Улетай, подешевело!

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Светлана Баранова, пресс-секретарь туроператора Tez Tour:

- Самые популярные пляжные направления на майские праздники - Турция, Греция, Китай (остров Хайнань), Кипр, Испания, Таиланд и ОАЭ. Для экскурсий туристы выбирают Италию, Чехию, Испанию, Австрию, Латвию и Эстонию. Найти авиабилеты и места в гостиницах на предстоящие выходные на данный можно везде, за исключением разве что нескольких самых популярных отелей (но речь именно о конкретных отелях, в соседних свободные номера в наличии).

Если хочется в начале мая открыть пляжный сезон и при этом не заплатить за отдых слишком много, рекомендую курорты Турции, Греции, Кипра и Таиланда, все цены - с перелетом из Москвы, трансфером и медстраховкой:

- тур на неделю в Турцию в первой декаде мая стоит от 18 500 рублей на человека с проживанием в отеле 4* «все включено».

- неделя в Греции почти за те же деньги, от 18 950 рублей на человека (но тут из питания завтраки и ужины).

- отправиться на китайский остров Хайнань реально за 29 600 рублей.

- аналогичный тур на Кипр обойдется минимум в 35 700 рублей.

- тур на майские в Таиланд можно приобрести от 43 000 рублей, причем из питания включены лишь завтраки.

КАК БУДЕМ ОТДЫХАТЬ

На Первомай: 5 выходных дней подряд (со среды, 1 мая, до воскресенья, 5 мая).

На День Победы: 4 выходных (с четверга, 9 мая, до воскресенья, 9 мая).

Три способа удлинить майские каникулы, не потратив много отпускных дней:

- берём отпуск на 29 и 30 апреля, понедельник и вторник (в результате отдыхаем неделю, с субботы, 27 апреля, до воскресенья, 5 мая).

- отпрашиваемся в отпуск с 6 по 8 мая, это три рабочих дня между двумя «сериями» майских праздников. Получаем целых 12 дней на отдых: с 1 по 12 мая.

- или пишем заявление на отпуск на все эти 5 дней (29-30 апреля и 6-8 мая). Результат - 16 дней, на любое путешествие хватит.

КСТАТИ

На пляжные курорты во время майских праздников туристы летят в среднем на 7 — 10 дней. На поездки по городам Европы отводят 4 — 5 дней. На отдых в России 3 — 7 дней.

По данным Ассоциации туроператоров России и Tez Tour.