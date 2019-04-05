2019-04-05T14:13:06+03:00
Здоровье

Ананасовый, вишневый, овощной: полезные свойства соков, о которых мы не знали

Стакан сока в день поддержит иммунитет, здоровье сердца и нужный вес
Анна КУКАРЦЕВА
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Овощные соки - лучшие друзья худеющихОвощные соки - лучшие друзья худеющихФото: pixabay.com
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Всемирная организация здравоохранения настоятельно напоминает, что каждый день мы должны съедать по пять порций фруктов и овощей. Причем порция — это не килограмм или полная тарелка, а всего 100 граммов. То есть половинка яблока или помидора, один огурец, болгарский перец или груша и так далее. Также эксперты ВОЗ рекомендуют заменить одну из порций свежих овощей или фруктов стаканом сока, если нет возможности есть свежее. Например, на полдник, в качестве перекуса между обедом и ужином. А какой сок выбрать, решать вам. Определиться помогут и международные исследования ученых.

Фруктовые — для сердца и сосудов

Голландские ученые из трех исследовательских институтов (Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды, Медицинский центр Университета Утрехта и Гаагский Университет прикладных наук) провели масштабное исследование о влиянии фруктовых соков на сердечно-сосудистую систему человека.

На протяжении 14 лет ученые изучали рацион питания более 30 тысяч человек в возрасте от 20 до 60 лет. Как показало исследование, употребление около семи стаканов фруктовых соков в неделю (то есть по стакану каждый день) снижало риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и ишемической болезни сердца у участников.

Это не удивительно - большинство фруктов, из которых делаются соки, обладают набором антиоксидантов, которые благотворно влияют на состояние сердца и сосудов человека. Кроме того, у некоторых видов овощей или фруктов после тепловой обработки (у соков — это пастеризация) уровень антиоксидантов возрастает. Например, у томатного, ананасового и пр. Также ученые отмечают, что свежий ананас может вызвать аллергию из-за очень высокого содержания витамина С. А во время пастеризации сока витамин С частично разрушается. Но при этом в стакане ананасового сока все равно сохраняется почти суточная доза этого необходимого для сердца и иммунитета витамина.

Конечно, больше одного стакана фруктового сока в день пить не рекомендуют уже диетологи — фруктоза из соков усваивается быстрее, чем из свежих фруктов, а клетчатки в них значительно меньше. Есть риск набрать лишние килограммы, если пить больше двух стаканов сладкого сока в день.

И, разумеется, ни в коем случае нельзя садится на соковую монодиету, которая может навредить организму из-за нехватки белков и перекоса в водно-электролитном балансе.

Овощные соки — модный тренд для похудения

На помощь худеющим приходят овощные соки. Причем не только свежевыжатые, например, сельдереевый и морковный, а готовые миксы овощей, например томатно-свекольный. Многие худеющие звезды заменяют один из приемов пищи стаканом овощного сока: в нем достаточно клетчатки, а также минералов и микроэлементов, которые помогают поддерживать необходимый электролитный баланс в организме.

Большинство звезд, начиная от Наоми Кэмпбел и Гвинет Пэлтроу, заканчивая Арнольдом Шварценеггером и Сильвестром Сталлоне, предпочитают пить свежевыжатый сельдереевый сок. И сами звезды, и их врачи уверят: это помогает бороться с кожными заболеваниями, поддерживает иммунитет и нужный вес, снимает усталость и даже помогает от мигрени и псориаза. Например, Ким Карадашьян периодически чистит свою кожу с помощью диеты на основе сельдереевого сока, выпивая два стакана в день натощак.

Вишневый сок поможет от бессонницы и боли

Последние исследования ученых из разных стран доказывают, что в вишневом соке содержится растительный мелатонин, который способствует нормализации сна. Также эксперты все чаще говорят о том, что вишневый сок помогает восстановить силы после тренировки, снять болевой синдром, оказывает противовоспалительное действие. Российский союз производителей соков совместно с ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» провел исследование вишневого сока и выяснил, что в нем находится более 30 пищевых и биологически активных веществ, которые делают этот продукт уникальным.

Вишня практически не содержит сахарозу, имеет высокое содержание сорбита, органических кислот, богата минеральными и полифенольными соединениями.

Исследование показало, что в вишневом соке много полифенольных соединений - это флавоноиды, представленные в основном антоцианинами, и гидроксикоричные кислоты. Эти вещества являются мощными антиоксидантами и помогают организму бороться с неблагоприятным воздействием окружающей среды. Также в вишневом соке много минеральных веществ: калий, магний, медь и марганец.

Было установлено, что содержание флавоноидов в порции вишневого нектара составляет около 15% от необходимой суточной дозы, антоцианинов - 20%, а содержание гидроксикоричных кислот даже превышает его. Порция нектара содержит в среднем 10% от суточной потребности организма человека в меди и марганце, 6% в калии и 3% в магнии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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