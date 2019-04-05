2019-04-05T15:01:32+03:00
Звезды

«Я не хочу в эту жизнь»: спившийся Дмитрий Харатьян рассказал, как дошел до края

Актер признался, как тяжело ему далась борьба с пагубной зависимостью
Ольга АНТОНОВА
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Харатьян признался, что несколько раз были моменты, когда он доходил до самого краяХаратьян признался, что несколько раз были моменты, когда он доходил до самого краяФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Казалось бы, Дмитрий Харатьян –настоящий баловень судьбы. Красивый, талантливый, рано узнавший, чтобы такое слава, ни в чем никогда не нуждавшийся – ну разве могут у таких людей быть депрессии? Однако, недавно в программе «Он и она» звезда «Гардемаринов» признался, что был в его жизни период, когда он не хотел просыпаться по утрам. На это состояние наложилось еще тяга Гардемарина к алкоголю, с которой он долго боролся. По словам 59-летнего актера, именно спиртное довело его до крайне тяжелого состояния. Харатьян признается, что ему просто не хотелось жить.

«Я не хотел просыпаться. Я понимал, что утро. И я опять закрывался одеялом и говорил: "Я не хочу, не хочу в эту жизнь". Ничего вообще не хотелось, кроме того, чтобы закрыться и как бы уснуть. Но это не смерть. Это полное отрешение от внешнего мира», — рассказал артист в интервью.

Харатьян признался, что несколько раз были моменты, когда он доходил до самого края. Свое горе актер пытался залить еще большим количеством спиртного, однако это лишь усиливало депрессию. Пьяным он появлялся везде, и даже садился за руль. Как справился? Только огромным усилием воли.

«Я бросил пить. И уже 15 лет не пью. Всё закономерно, всё не случайно. Это были звонки. Все эти звоночки, кроме первого раза. Тогда были с Мариной, супругой. Это была первая машина, не было никакого опыта. Я в течение полутора суток перегонял машину из Евпатории. Но за километр от дома мы перевернулись из-за моей невнимательности и неопытности как водителя. А остальные все разы я был в алкогольном опьянении», — сообщил Харатьян.

Актер подчеркнул, что решился откровенно рассказать о пьянстве для того, чтобы другие знали, что все можно изменить, главное, захотеть. Алкоголь – это никогда не выход из проблемы, а только ее усугубление.

«Понимаю, что это может кому-то помочь. Это беда по большому счёту. Алкоголь, наркотики — это страшная беда, приводящая к смерти человека и к большим проблемам его близких, а, может, и к смерти», — заключил Харатьян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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