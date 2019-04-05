Алкоголь продолжает разрушать мозг, даже после того как вы бросили пить
Не очень хорошие новости для тех, кто внезапно решил начать вести здоровый образ жизни. Международная команда ученых из Испании, Германии и Италии провела исследование и пришла к удивившему их выводу, что алкоголь продолжает разрушать мозг и после того, как человек решил завязать со спиртным. Пагубное воздействие алкалоидов длится еще несколько недель. Результаты эксперимента опубликованы в журнале JAMA Psychiatry.
«Никто поверить не мог, что в условиях полного отсутствия алкоголя вызванные им нарушения в мозгу будут прогрессировать», — заявил ведущий автор исследования, профессор Университета Барселоны Сантьяго Каналс.
Изучив снимки МРТ 90 мужчин, доставленных в больницу в состоянии глубокого алкогольного опьянения, исследователи обнаружили, что в мозгу пациентов продолжались дегенеративные изменения. В первую очередь, в белом веществе мозга.
Тогда ученые взялись за крыс. Целый месяц пытливые исследователи только и делали, что спаивали животных спиртным. Предпочтение отдавали красному вину и портвейну. А спустя месяц, «закрыли бар», зато рассмотрели мозг мышей на снимках МРТ. И оказалось, что за это время больше всего пострадали две части мозга: мозолистое тело (оно соединяет друг с другом большие полушария) и гиппокамп, который отвечает за формирование эмоций, обучение и функционирование долгосрочной памяти. Особенно, сильно страдал он у очень юных особей. У мышей почти отсутствовали навыки запоминания.
Ну, вывод тут напрашивается сам собой. Хочешь быть умненький – завязывай с портвейном!
ИСТОЧНИК KP.RU