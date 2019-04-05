2019-04-05T16:14:54+03:00
Здоровье

Алкоголь продолжает разрушать мозг, даже после того как вы бросили пить

Даже через шесть недель после отказа от спиртного, нервные клетки продолжают деградировать
Ольга АНТОНОВА
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Пагубное воздействие алкалоидов длится несколько недель после употребления спиртного.Пагубное воздействие алкалоидов длится несколько недель после употребления спиртного.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Не очень хорошие новости для тех, кто внезапно решил начать вести здоровый образ жизни. Международная команда ученых из Испании, Германии и Италии провела исследование и пришла к удивившему их выводу, что алкоголь продолжает разрушать мозг и после того, как человек решил завязать со спиртным. Пагубное воздействие алкалоидов длится еще несколько недель. Результаты эксперимента опубликованы в журнале JAMA Psychiatry.

«Никто поверить не мог, что в условиях полного отсутствия алкоголя вызванные им нарушения в мозгу будут прогрессировать», — заявил ведущий автор исследования, профессор Университета Барселоны Сантьяго Каналс.

Изучив снимки МРТ 90 мужчин, доставленных в больницу в состоянии глубокого алкогольного опьянения, исследователи обнаружили, что в мозгу пациентов продолжались дегенеративные изменения. В первую очередь, в белом веществе мозга.

Тогда ученые взялись за крыс. Целый месяц пытливые исследователи только и делали, что спаивали животных спиртным. Предпочтение отдавали красному вину и портвейну. А спустя месяц, «закрыли бар», зато рассмотрели мозг мышей на снимках МРТ. И оказалось, что за это время больше всего пострадали две части мозга: мозолистое тело (оно соединяет друг с другом большие полушария) и гиппокамп, который отвечает за формирование эмоций, обучение и функционирование долгосрочной памяти. Особенно, сильно страдал он у очень юных особей. У мышей почти отсутствовали навыки запоминания.

Ну, вывод тут напрашивается сам собой. Хочешь быть умненький – завязывай с портвейном!

ИСТОЧНИК KP.RU

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