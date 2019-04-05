Шарлиз Терон: "Я одна уже около 10 лет. И абсолютно доступна"

Несмотря на то, что Шарлиз Терон считается одной из самых красивых женщин мира, в личной жизни ей не везет. Роман с малоизвестным актером Стюартом Таунсендом после нескольких лет отношений к свадьбе не привел, а отношения с Шоном Пенном привели лишь к депрессии актрисы. На днях, звезда появилась на красной дорожке CinemaCon Awards в Лас-Вегасе со своим партнером по фильму "Та еще парочка" Сетом Рогеном. Журналисты не могли не поинтересоваться у Шарлиз, когда же она придет на красную дорожку со своим мужчиной, а не с партнером по съемкам?

"Я одна уже около десяти лет. Просто кто-то должен "вырастить" мне пару и подвести познакомиться. Я абсолютно доступна",- произнесла актриса с улыбкой.

Надо отметить, что сейчас Шарлиз по-прежнему занимается актерской и модельной деятельностью, пробует себя в качестве продюсера и воспитывает двоих усыновленных детей: мальчика из ЮАР, которого назвала Джексоном, и темнокожую девочку Августу, которую удочерила в США.

Долгое время Шарлиз встречалась с малоизвестным актером Стюартом Таунсендом (“24 часа”, “Королева проклятых”). Они познакомились на съемках фильма, и больше не расставались ни на день. Карьера Таунсенда складывалась не так успешно, как актерская деятельность Шарлиз. Но, казалось, это никак не влияло на отношения внутри пары. В 2010 году неожиданно для всех возлюбленные расстались, так и не сыграв свадьбу. Друзья пары утверждали, что любовь просто «выдохлась»: Стюарт и Шарлиз давно воспринимали друг друга как друзья.

После разрыва Шарлиз долгое время была сама, спустя пять лет у нее случился короткий роман с еще одним актером Шоном Пенном, но пара рассталась так же быстро, как и образовалась. Кроме того, мать актрисы была против их союза.