2019-04-06T14:44:16+03:00
Происшествия

Жители Мытищ стали свидетелями массовой драки фанатов на старом футбольном поле

К моменту приезда полиции все участники разбежались
Анастасия ВАРДАНЯН
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К моменту приезда полиции все участники разбежались.К моменту приезда полиции все участники разбежались.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Днем в субботу, 6 апреля, жители Подмосковья стали свидетелями массовой драки на старом футбольном поле в Мытищах. По словам очевидцев, стенка на стенку в кулачном бою сошлись не менее 40 человек. Разнять толпу местные жители не пытались, но в полицию все-таки позвонили. Но к моменту приезда правоохранителей драчунов и след простыл.

- Такой вызов был. Но прибывший наряд дерущихся не обнаружил, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД РФ по Московской области.

Странное дело, но по факту драки проверку пока не ведут. Однако ситуация может измениться, если кто из участников побоища обратится за медицинской помощью. Пока таких сообщений не поступало. Тем временем жители голову ломают, кто же эти бравые парни.

- На футболистов они точно не похожи. А вот за фанатов сойдут вполне, - предположил очевидец Алексей Назаров.

По одной из версий, драку могли устроить фанаты «Спартака» и «ЦСКА». Именно сегодня эти команды встретятся на «Открытой арене» в Москве. Игра обещает быть жаркой, а фанаты этих команд известны лютой ненавистью друг к другу.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В городе Обнинске Калужской области футбольные фанаты напали на уличных торговцев. Все произошло днем 6 апреля недалеко от вокзала на улице Лейпунского. Более 50 человек в черных масках и белых футболках разгромили торговые точки и избили продавцов. По предварительным данным, пострадали не менее пяти человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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