20 лет назад Василий Песков возродил в России день птиц

РОДНОЙ ОБЫЧАЙ СТАРИНЫ

- Прилет птиц в России праздновался издревле, - рассказывает писатель, основатель детского журнала о природе «Муравейник» Николай Старченко, совершивший с Василием Песковым более полсотни поездок по стране. – 17 марта – Герасим-грачевник. Обычно в этот день грачи возвращаются из теплых стран. 22 марта - Жаворонки, Сорок сороков. Всегда выпекали птичек из теста. И закликали птах: «Жаворонки, прилетите. Красную весну принесите!»

А 7 апреля, на Благовещение Пресвятой Богородицы, согласно обряду, выпускали на волю птиц, заранее купленных у ловцов. Чтобы избавиться от бед, неудач и обрести благополучие. Птичке в клетке рассказывали о своих проблемах, передавали просьбы Богу. Считалось, что в великий праздник Благовещения открываются небеса и птичка прилетит к самому Господу.

Эту добрую древнюю традицию упомянул Пушкин:

В чужбине свято наблюдаю

Родной обычай старины;

На волю птичку выпускаю

При светлом празднике весны.

В знаменитом словаре Даля так и записано: «Благовещенье - птиц на волю отпущенье».

Скворцы рады таким хоромам! ( Из архива Н.Старченко)

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, СКВОРЦЫ!

- Со времен язычества было у нас принято строить искусственные домики для пернатых, - продолжает рассказ Николай Старченко. - Знаменитый путешественник, ученый Петр Симон Паллас писал в 18 веке, что российские крестьяне для скворцов вывешивают цилиндрические ящики из коры.

Весенний праздник День птиц для советской детворы зародился в Москве в 1924 году. Когда юннаты развесили на Воробьевых горах скворечники. Очень быстро движение приобрело массовый характер. Владимир Маяковский писал:

Несется клич

со всех концов,

несется клич

во все концы:

- Весна пришла!

Даешь скворцов.

Добро пожаловать, скворцы! -

В самом лучшем месте

самой лучшей рощи

на ветке

поразвесистей

готова жилплощадь.

В 50-60-х годах уже миллионы школьников развешивали по весне скворечники, дуплянки в городах и селах СССР.

- Николай, у нас возле дома стояли четыре высоких осокоря. На каждом был скворечник. И в саду. С нетерпением вся деревня ждала появления скворцов из дальних стран. День птиц не ограничивался скворечниками, дуплянками. В школе проходили викторины, концерты. У меня сохранилось несколько книг – призы за активное участие в празднике.

- В перестройку все стало затихать. Замечательный праздник забыли.

- Как и многое другое из добрых советских традиций.

И СТАР И МЛАД ПТАХАМ РАД!

- В 1998 году Песков побывал в Швеции. Познакомился там с хозяином лесопилки Бертелем Свенсоном. Его сын Рикард своими руками смастерил из обрезков досок пятьсот птичьих домиков. Этот факт Василия Михайловича очень взволновал. Вернувшись, позвонил мне вечером: «Николай, ты помнишь, был в СССР День птиц?»

- Конечно, помню! Сам школьником вешал у дома скворечники на березах…

- Вот –вот! А теперь праздник забыли. (Песков пересказал историю со шведами Свенсонами.) Надо его возродить… Хочу поднять эту тему в «Комсомолке» и твой журнал привлечь. Как, поучаствуешь?

- С радостью, Василий Михайлович! Спасибо большое за доверие.

Журналу «Муравейник» пять лет тогда исполнилось, только «встал на крыло». Участие в задуманной Песковым акции для меня было большой поддержкой. Всю ночь не спал, вспоминал свое детство, обдумывал идею Василия Михайловича.

Утром сам звоню ему. «Давайте подсоединим к этому благородному делу одну серьезную организацию.

- Какую же?

- Федеральную лесную службу России. Бывшее министерство Лесного хозяйства РСФСР.

Помощник руководителя ведомства, мой давний знакомый, прекрасный лесовод, Дмитрий Минаевич Гиряев. У них по всей стране лесхозы, школьные лесничества, поддержка мощная нам будет.» Получив согласие старшего товарища, тут же поехал к Гиряеву. Тот сразу оценил идею: «Молодцы вы с Песковым! Готовь проект документа, я у шефа подпишу».

Песков подключил Союз охраны птиц. Дату праздника оставили, как в СССР - первое воскресенье апреля. В марте Василий Михайлович со страниц «Комсомолки» обратился к читателям с призывом возродить славный праздник, развешивать скворечники, дуплянки… «Муравейник» выступил следом.

Возрожденный День птиц выпал на 4 апреля 1999 года. Аккурат в мой день рождения. Так получилось…

20 лет прошло, до сих пор волнение охватывает, когда вспоминаю, какой огромный отклик получила в России идея Пескова. Тысячи писем-отчетов пришли той весной в наши редакции со всех концов страны. Взрослые и дети не хотели ограничиваться короткой информацией о проделанной работе. Присылали целые альбомы, бандероли, огромные конверты с фотографиями, как встречали День птиц. Участвовали школы, библиотеки, станции юных натуралистов, даже детские сады... «Помог делать скворечники ребятам из двух соседних школ, - сообщил диспетчер калужской пекарни Владимир Симачев. - Радостно на душе, что началось возрождение красивого и доброго праздника. Детьми, как и птицами, надо заниматься».

Василий Михайлович придумал трогательные номинации - «Мы с папой», «Мы с приятелем», «Бабушка и внуки»… Победителям вручал свои книги с автографами. В номинации «Всей семьей» первыми стали Тимофеевы из деревни Полевая республики Марий-Эл - 11 скворечников!

Были и другие призы от Федеральной службы Лесного хозяйства России, «Комсомольской правды», «Муравейника», Союза охраны птиц.

Молодцы, ребята! (архив Н.Старченко)

Василий Михайлович сделал великое дело, выступив с такой инициативой.

Благодарственное письмо прислал сам Патриарх Алексий Второй.

- Помню, Владимир Жириновский развешивал на Тверском бульваре птичьи домики.

- Да, праздник прижился.

Всякие санкции Запад против нас придумывает в последние годы, ограничения вводит. Но птицы-то весной продолжить род из заморских стран летят не куда-нибудь, а в Россию. Значит, такая у нас замечательная, благодатная и святая земля.

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