2019-04-06T16:29:46+03:00
Телевизор

Стас Ярушин обнаружил хоккей на Камчатке

В новой программе звезда сериала «Универ» будет рассказывать о том, как на самом деле играют в хоккей в России
Петр ПАВЛОВ
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Станислав ЯрушинСтанислав ЯрушинФото: Михаил ФРОЛОВ
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Программа «Неизведанная хоккейная Россия» (Матч-ТВ) - это шоу о путешествиях, со спортивным уклоном. Мария Басс и Стас Ярушин («Универ») передвигаются по стране, знакомятся с людьми и, конечно, играют в хоккей. Всего ведущие посетят 9 регионов, а начали они издалека – с Камчатки.

Площадки, погода, любительские лиги… Авторы проекта уверяют, что такого хоккея мы еще не видели. И им хочется верить. Ну а визит представителей федерального канала – хорошая поддержка и стимул для энтузиастов.

На Камчатке, например, существует лига “Хоккея в валенках”. И ее участники, пожалуй, впервые окажутся «в телевизоре»

Стас Ярушин большой поклонник хоккея, играет сам, следит за КХЛ и НХЛ.

«Хоккей не только для меня вид спорта номер один – это любимый вид спорта всей России, - рассказывает актер. - Хочется доехать до тех дальних городов, где еще играют в хоккей во дворах, посмотреть на хоккей не со стороны статистики и хайлайтов, увидеть другой хоккей, может быть поднять социальные вопросы, возможно помочь кому-то. Думаю, что хоккейная Россия еще не исследована до конца, и нашему проекту предстоят удивительные и радостные открытия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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