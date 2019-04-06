2019-04-06T19:48:31+03:00
Происшествия

Сообщение о бомбе в самолете «Москва-Токио» оказалось ложным

Вылет пришлось задержать на несколько часов
Анастасия ВАРДАНЯНАлиса ТИТКО
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Полиция проводит проверку после ложного сообщения о бомбе на борту самолетаПолиция проводит проверку после ложного сообщения о бомбе на борту самолетаФото: Иван ВИСЛОВ
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В субботу, 6 апреля, рейс "МоскваТокио" пришлось эвакуировать перед вылетом из московского аэропорта "Домодедово". Причиной стало анонимное сообщение о минировании. "Боинг" проверили и ничего подозрительного не нашли.

- Проверка лайнера завершена. Угроза отсутствует, - сообщил источник в экстренных службах города.

Уже в ближайшее время самолет вылетит в Токио. Авиакомпания уже принесла извинения пассажирам за задержку рейса.

- При анонимных угрозах предусмотрены стандартные процедуры безопасности. Этот случай - не исключение. После поступления информации совместно с силовыми структурами введены необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности, - сообщили "Комсомольской правде" в пресс-службе Домодедово.

По факту ложного сообщения о террористическом акте проверку проводит транспортная полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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