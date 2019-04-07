Елизавета Туктамышева показала мишку, которого ей подарили фанаты в Японии

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева завершила в Японии свои выступления в серии шоу Stars on Ice. Они были, можно сказать, для нее этапом подготовки к командному чемпионату мира. Турнир стартует 11 апреля в городе Фукуока и станет последним официальным соревнованием в нынешнем сезоне. Туктамышева выступит там в женском одиночном катании за Россию вместе со своей подругой - еще одной ученицей тренера Алексея Мишина Софьей Самодуровой.

Туктамышева после своего финального выступления выложила в соцсетях милую фотографию огромного медведя, которого ей подарили фанаты. Поклонники творчества фигуристки одели игрушечного зверя в такой же костюм, в котором выступает Лиза во время своего знаменитого показательного номера в текущем сезоне.

Елизавета и медведь.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, что в этом сезоне Туктамышева после двухлетнего перерыва снова стала выступать на уровне сборной России. В активе Лизы в 2015 году - победы на чемпионате мира и Европы. В этом же сезоне она выиграла один из этапов серии Гран-При и была третьей в финале серии. Однако на чемпионат Европы не попала, т.к. за несколько дней до чемпионата России попала в больницу с воспалением легких. На чемпионат мира Елизавета не попала, поскольку уступила в финале Кубка России Евгении Медведевой, которой и досталось место в главной команде страны на это турнир.