2019-04-07T12:20:44+03:00
Дом. Семья

Не брать на руки злых и голодных ежей посоветовали москвичам

После зимней спячки животные не обрадуются людским ласкам
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Даже такие милые животные, как ежи могут быть агрессивны и заразны.Даже такие милые животные, как ежи могут быть агрессивны и заразны.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Если встретите в лесу ежика, то можете сфотографировать, но брать на руки зоологи не советуют. Говорят, что животные только-только вышли из зимней спячки. Мало того, что они еще полусонные, главная опасность — они злые, голодные и могут укусить.

- Ежей не стоит брать в руки, так как они могут укусить и передать бешенство или глистные заболевания. Сейчас животные находятся в неком стрессе — потеряли жир за зимний период, теперь им нужно набирать вес, а весной пока добыть еду сложновато, лягушки для их пропитания появятся чуть позже, - рассказала зоолог, профессор биологического факультета МГУ имени Ломоносова Ирина Беме.

Инфекции ежи могут передать исключительно с помощью слюны, от укола иголками зараза человеку не передается. Зоолог рассказала, что ежи кусаются не только в весеннее время, а вообще всегда, поэтому ни весной, ни летом не рекомендует брать их на руки. Стоит отметить, что сами ежи на людей не нападают — за ноги не кусают.

- Сейчас в московских лесах можно встретить старых ежей, молодежь появится позже. Малыши, кстати, будут менее агрессивными, - говорит Ирина Беме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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