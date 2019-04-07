Юрий Соломин будет руководить Малым театром бессрочно

Любимец миллионов, носящий легендарное звание народного артиста СССР Юрий Соломин переназначен худруком Малого театра бессрочно. Официальная церемония подписания бессрочного контракта состоялась 6 апреля в Малом театре. Министр культуры Владимир Мединский подчеркнул, что подписывает такой документ впервые за все время работы.

«Спасибо вам огромное за то, что вы 30 лет, как корабль сквозь бурю, пронесли Малый театр, отстояли его от всех треволнений, организовали замечательную реконструкцию исторического здания. Желаю вам еще не один год возглавлять Малый театр, являющийся образцом классического русского драматического искусства», – сказал Владимир Мединский на торжественной церемонии.

Соломин в долгу не остался и тоже в поблагодарил министра за помощь в организации гастролей театра по регионам и строительство в Когалыме филиала Малого театра.

«Всего за два года построили в Когалыме Малый театр. Семьдесят человек из нашего коллектива туда, все в восторге», – сказал Юрий Соломин.

Соломин служит в Малом театре более 60 лет, из которых уже тридцать один год является его художественным руководителем, не оставляя работу актера и режиссера.

За годы работы ему удалось сохранить традиции театра, создать практически заново репертуар, а также сберечь единственный в своем роде театральный симфонический оркестр и коллектив театра (более 600 человек), включая уникальную труппу с огромным количеством народных артистов России, в числе которых - Ирина Муравьева, Лилия Юдина, Юрий Каюров и другие.

Юрий Мефодьевич родился и жил в Чите и именно там, будучи еще мальчиком, увидел фильм «Малый театр и его мастера», снятый к 125-летию театра. Благодаря фильму он узнал о существовании Щепкинского училища, куда и отослал документы, закончив школу. До сих пор подарком судьбы называет Соломин учебу в классе Веры Николаевны Пашенной, великой русской актрисы Малого театра.

На сцене Малого театра им сыграно более 60 ролей.