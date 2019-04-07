2019-04-07T15:35:55+03:00
Звезды

Бывшая жена Галкина стала затворницей и поселилась в глуши

Звезда фильма "Доживем до понедельника" живет с подругой и кошкой
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ирина Печерникова откровенно рассказала о своей жизни после завершения актерской карьеры. Фото: Кадр из телепередачи "Сегодня вечером"Ирина Печерникова откровенно рассказала о своей жизни после завершения актерской карьеры. Фото: Кадр из телепередачи "Сегодня вечером"
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Актриса Ирина Печерникова прославилась в один момент, сыграв молодую учительницу в фильме "Доживем до понедельника". Однако на самом пике популярности одна из самых красивых актрис советского кино оставила профессию, а теперь и вовсе поселилась в глухой деревне и живет в тишине и покое.

Ирина Печерникова была замужем трижды. Ради первого мужа музыканта Збигнева Бизона артистка уехала в Польшу. Но там ей не удалось стать востребованной актрисой.

Затем был второй брак с актером Борисом Галкиным, который продлился шесть лет. Этот союз тоже закончился разводом.

Третий брак с актером Александром Соловьевым стал хоть и скоротечным, но самым трагичным в судьбе звезды советского кинематографа. Красавчик из "Зеленого фургона" был найден мертвым на улице.

Ирину Печерникову зрители помнят по фильму "Доживем до понедельника"

Ирину Печерникову зрители помнят по фильму "Доживем до понедельника"

"После того как Саша погиб, а потом, через день после похорон умер папа, я надолго попала в больницу, в клинику неврозов. Уже 18-й год пошел, а время не лечит, только притупляет чуть-чуть", - призналась 73-летняя актриса в эфире программы "Сегодня вечером" на Первом канале.

Выйдя из клиники, артистка приняла решение уехать из Москвы в Ярославскую область и поселилась в деревне. Кроме актрисы там проживают еще четыре семьи.

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Ирина Печерникова снялась в фильмах "Доживем до понедельника", "Первая любовь", "По собственному желанию," "Два капитана"
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"Моему дому больше ста лет. Здесь тишина, соловьи поют, совершенно другие мысли. Но с цивилизацией тут сложно: до магазина три километра", - признается Печерникова. Вместе с ней в доме живет подруга Нина, с которой они дружат более 40 лет, и кошка Анфиса.

Ирина Печерникова заявила, что ее не пугает отсутствие цивилизации. Актриса вспомнила, что всю свою жизнь сторонилась людей, даже когда находилась на пике популярности. "После спектакля стоит у театра толпа на улице, ждут актеров, просят автографы. А я всегда стояла у окна и пережидала, когда все разойдутся", - поделилась она воспоминаниями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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