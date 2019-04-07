Бывшая жена Галкина стала затворницей и поселилась в глуши

Актриса Ирина Печерникова прославилась в один момент, сыграв молодую учительницу в фильме "Доживем до понедельника". Однако на самом пике популярности одна из самых красивых актрис советского кино оставила профессию, а теперь и вовсе поселилась в глухой деревне и живет в тишине и покое.

Ирина Печерникова была замужем трижды. Ради первого мужа музыканта Збигнева Бизона артистка уехала в Польшу. Но там ей не удалось стать востребованной актрисой.

Затем был второй брак с актером Борисом Галкиным, который продлился шесть лет. Этот союз тоже закончился разводом.

Третий брак с актером Александром Соловьевым стал хоть и скоротечным, но самым трагичным в судьбе звезды советского кинематографа. Красавчик из "Зеленого фургона" был найден мертвым на улице.

Ирину Печерникову зрители помнят по фильму "Доживем до понедельника"

"После того как Саша погиб, а потом, через день после похорон умер папа, я надолго попала в больницу, в клинику неврозов. Уже 18-й год пошел, а время не лечит, только притупляет чуть-чуть", - призналась 73-летняя актриса в эфире программы "Сегодня вечером" на Первом канале.

Выйдя из клиники, артистка приняла решение уехать из Москвы в Ярославскую область и поселилась в деревне. Кроме актрисы там проживают еще четыре семьи.

ivan.sadovnikov Ирина Печерникова снялась в фильмах "Доживем до понедельника", "Первая любовь", "По собственному желанию," "Два капитана"

"Моему дому больше ста лет. Здесь тишина, соловьи поют, совершенно другие мысли. Но с цивилизацией тут сложно: до магазина три километра", - признается Печерникова. Вместе с ней в доме живет подруга Нина, с которой они дружат более 40 лет, и кошка Анфиса.

Ирина Печерникова заявила, что ее не пугает отсутствие цивилизации. Актриса вспомнила, что всю свою жизнь сторонилась людей, даже когда находилась на пике популярности. "После спектакля стоит у театра толпа на улице, ждут актеров, просят автографы. А я всегда стояла у окна и пережидала, когда все разойдутся", - поделилась она воспоминаниями.